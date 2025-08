Djokovic nghỉ thi đấu liên tiếp, cơ hội vô địch US Open ngày càng khó khăn

❌ Djokovic không chơi các giải đấu trước US Open 2025

Novak Djokovic vừa tuyên bố rút lui khỏi Cincinnati Open 2025, nối dài chuỗi vắng mặt tại các giải đấu tiền US Open trong năm nay. Đây là tín hiệu cho thấy tay vợt 38 tuổi sẽ bước vào US Open 2025 mà không có chuẩn bị thi đấu trên mặt sân cứng nào, khiến khả năng chinh phục Grand Slam lần thứ 25 của anh trở nên thử thách hơn bao giờ hết.

Thứ hạng của Djokovic đang bị de dọa khi liên tiếp không thi đấu ở Canadian và Cincinnati

Djokovic không tham dự hai giải quan trọng trước US Open gồm Canadian Open và Cincinnati Open, trong bối cảnh anh vẫn gặp khó khăn về thể lực sau chấn thương ở Wimbledon, nơi anh thất bại trước Jannik Sinner tại bán kết với tình trạng không được khỏe mạnh. Dù không công bố chi tiết về lý do rút lui, nhiều nguồn tin cho rằng chấn thương bắp đùi trái vẫn ảnh hưởng đến anh, và việc nghỉ thi đấu liên tục là để bảo toàn sức khỏe cho sự nghiệp còn lại.

Xét về mặt điểm số, Djokovic hiện đứng thứ 6 ATP với 4.130 điểm, dẫn trước sít sao so với những tay vợt trẻ như Ben Shelton và Alex de Minaur, cả hai đều đang thi đấu tốt tại Canadian Open và sẽ cạnh tranh quyết liệt để chiếm vị trí của Djokovic trước US Open.

Đặc biệt, De Minaur không phải bảo vệ điểm tại Cincinnati năm ngoái, tạo điều kiện cho anh có thể vươn lên nhanh chóng trong bảng xếp hạng. Đây là áp lực cực lớn với Djokovic, bởi việc mất điểm không được bù đắp trong các giải Masters nổi bật là dấu hiệu không lành trước thềm Grand Slam quan trọng.

Ngoài ra, việc Djokovic không thi đấu thực chiến khiến anh đối mặt với thử thách trong việc duy trì phản xạ và thể trạng đỉnh cao, đặc biệt khi bộ tứ hạt giống hàng đầu như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev và Taylor Fritz đều đang có phong độ ổn định, trẻ trung và sung mãn. Ngoài ra, những đối thủ trẻ ngày càng khát khao và quyết liệt cũng mang đến nhiều biến số khó lường cho giải đấu.

🦁 Thứ hạng tiếp tục giảm nhưng không nên xem thường Nole

Djokovic dù vậy vẫn giữ được sự bảo vệ hạt giống đứng trong top 8 tại US Open do vị trí hiện tại và không có nhiều tay vợt nào có thể qua mặt anh trước lúc Grand Slam bắt đầu. Điều này nghĩa là anh sẽ sớm gặp phải những tay vợt mạnh nhất ngay ở tứ kết, tương đương với thử thách khắc nghiệt. Cùng với tuổi 38 và vấn đề thể trạng, đó là những lý do khiến cơ hội vô địch US Open của Djokovic càng trở nên mong manh hơn sau những lần phải nghỉ thi đấu quan trọng này.

Tuy nhiên, Djokovic vẫn được kỳ vọng là một đối thủ không dễ dàng qua mặt trên sân cứng Flushing Meadows nhờ kinh nghiệm dày dặn và bản lĩnh thi đấu. Anh sẽ nỗ lực để trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử đăng quang tại US Open, duy trì vị thế vĩ đại trong lịch sử quần vợt thế giới.

Việc Djokovic chọn rút lui nhiều giải tiền US Open đồng nghĩa anh đang đặt ưu tiên dài hạn cho sức khỏe và sự bền bỉ trong sự nghiệp, hơn là chiến đấu hết mình từng giải đấu nhỏ trước thềm Grand Slam.

Đây là chiến lược rất khác biệt của một huyền thoại khi bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, khi thể trạng đã không đồng hành cùng tuổi tác. Thay vì bào mòn sức lực, Djokovic có thể dồn toàn lực cho việc chuẩn bị tinh thần, chiến thuật với đội ngũ để quãng thời gian nghỉ thi đấu trở thành “đợt tích lũy năng lượng” quý giá.

Tuy nhiên, liệu sự thiếu vắng thực chiến có khiến anh mất đi sự sắc bén cần thiết khi đối đầu những tay vợt trẻ, nhanh nhẹn như Sinner, Alcaraz hay Fritz? Đó sẽ là câu chuyện thú vị đáng chờ đợi ở New York vào cuối tháng 8.