Đối thủ "chê" chỉ chơi giỏi ở Việt Nam, Hoàng Nam sang Mỹ nhận lời thách đấu pickleball

PPA Tour Hanoi Cup 2026 đã khép lại, nhưng mở ra một “cuộc khẩu chiến” đáng chú ý, kéo theo tham vọng vươn tầm thế giới của pickleball Việt Nam.

Tối 5/4 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), Lý Hoàng Nam đã đánh bại Trương Vinh Hiển với tỷ số 2-0 (11-5, 11-6) trong trận chung kết đơn nam, qua đó lên ngôi thuyết phục. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp tay vợt sinh năm 1997 vươn lên vị trí 17 thế giới trên bảng xếp hạng PPA.

Federico Staksrud cho rằng Hoàng Nam hay Vinh Hiển cần tới Mỹ để kiểm chứng tài năng. Ảnh chụp màn hình FPT

Nhưng ngay sau giải đấu, tâm điểm lại chuyển sang phát biểu thẳng thắn của Federico Staksrud, tay vợt số 2 thế giới.

“Hãy sang Mỹ để biết mình là ai”

Dù vừa trải qua giải đấu không như ý (chỉ xếp hạng 4 nội dung đơn nam), Staksrud vẫn giữ quan điểm cứng rắn về đẳng cấp. Tay vợt người Argentina cho rằng những chiến thắng tại một giải đấu trên sân nhà chưa đủ để khẳng định trình độ.

“Vinh Hiển và Hoàng Nam là những tay vợt giỏi, nhưng họ chưa thi đấu ở Mỹ. Chỉ khi sang đó, chúng ta mới biết họ thực sự ở đâu”, Staksrud nhấn mạnh.

Quan điểm này không phải vô căn cứ. Mỹ được xem là “cái nôi” của pickleball hiện đại, nơi quy tụ hệ thống PPA Tour khắc nghiệt nhất, với điều kiện thi đấu ngoài trời, tốc độ bóng nhanh và tính cạnh tranh cực cao. Theo Staksrud, việc các tay vợt Việt Nam chủ yếu thi đấu ở châu Á khiến họ chưa được kiểm chứng toàn diện.

Hoàng Nam: Không né tránh, sẵn sàng đối mặt

Trước nhận xét có phần “chạm tự ái”, Hoàng Nam không phản ứng gay gắt. Ngược lại, anh thừa nhận đối thủ nói có lý.

“Tôi nghĩ Staksrud nói đúng. Điều kiện thi đấu ở Mỹ rất khác, từ thời tiết, loại bóng đến môi trường ngoài trời. Các tay vợt hàng đầu khi đến Việt Nam cũng cần thời gian thích nghi”, Hoàng Nam chia sẻ.

Quan trọng hơn, tay vợt số 1 Việt Nam không dừng ở lời nói. Anh đã vạch ra kế hoạch cụ thể: sang Mỹ thi đấu vào cuối năm 2026.

“Tôi rất muốn qua Mỹ từ sớm nhưng lịch PPA châu Á quá dày. Cuối năm nay, tôi sẽ cố gắng sang đó để trực tiếp trải nghiệm, xem các đối thủ đánh nhanh đến mức nào”, Hoàng Nam khẳng định.

Hoàng Nam đã lên sẵn kế hoạch sang Mỹ đua tài

Áp lực, động lực và bước ngoặt

Ít ai biết rằng, phía sau chiến thắng ở chung kết là áp lực tâm lý không nhỏ với Hoàng Nam. Trước đó, Vinh Hiển từng hai lần đánh bại anh tại hệ thống PPA Asia. Chính việc Vinh Hiển loại Staksrud ở bán kết lại trở thành cú hích tinh thần.

“Khi biết Hiển thắng Staksrud, tôi tự nhủ phải nỗ lực hết sức để giữ cúp ở lại Việt Nam”, Hoàng Nam tiết lộ.

Chiến thắng này khẳng định vị thế số 1 trong nước của Hoàng Nam, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh nội bộ đầy hấp dẫn với Vinh Hiển, người đã vươn lên hạng 22 thế giới.

Pickleball Việt Nam đang ở giai đoạn “bùng nổ nội địa”, nhưng để thực sự khẳng định vị thế, những chuyến xuất ngoại như của Hoàng Nam là điều tất yếu.