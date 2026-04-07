"Nữ hoàng" pickleball ôm 2 cúp rời Việt Nam, thích thú với biệt danh "Thu Thủy"

Cơn sốt mang tên “Nữ hoàng” tuổi 19

Sự xuất hiện của Anna Leigh Waters tại PPA Tour Asia - Hanoi Cup 2026 là lần hiếm hoi tay vợt số 1 thế giới bước ra khỏi nước Mỹ để thi đấu chính thức, và ngay lập tức tạo nên “cơn sốt”.

Anna Leigh Waters ngỡ ngàng nhưng cũng thích thú với tên Việt Nam: Thu Thủy

Ở tuổi 19, Waters đã sở hữu bảng thành tích khiến cả làng pickleball phải ngả mũ, 181 danh hiệu PPA, trong đó có 41 lần lập hat-trick (vô địch đơn, đôi nữ và đôi nam nữ trong cùng một giải). Cô gần như thống trị tuyệt đối nội dung đơn nữ với chuỗi 22 danh hiệu liên tiếp, thắng 49 trận chung kết kể từ năm 2022. Không quá lời khi gọi cô là tay vợt nữ vĩ đại nhất mọi thời đại của pickleball dù còn rất trẻ.

Tại Hà Nội, dù không thi đấu nội dung đơn vì lý do thể lực, Waters vẫn khiến khán giả mãn nhãn khi kết hợp cùng Anna Bright (đôi nữ) và Ben Johns (đôi nam nữ).

Kết quả, “Nữ hoàng” người Mỹ ẵm trọn 2 danh hiệu, phô diễn đẳng cấp vượt trội với lối chơi tốc độ, phản xạ cực nhanh và khả năng kiểm soát nhịp độ gần như hoàn hảo.

Đặc biệt, màn bắt cặp với Ben Johns, huyền thoại hàng đầu thế giới càng cho thấy vị thế không thể thay thế của Waters trong làng pickleball hiện đại.

“Thu Thủy": Biệt danh khiến chính chủ cũng bất ngờ

Nếu trên sân, Waters khiến đối thủ “ngộp thở”, thì ngoài sân, cô lại “đốn tim” người hâm mộ bằng sự gần gũi. Khoảnh khắc tay vợt 19 tuổi ngỡ ngàng khi được giới truyền thông tiết lộ biệt danh do fan đặt ở Việt Nam, cô bẽn lẽn tập phát âm hai chữ “Thu Thủy” nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Biệt danh này không phải ngẫu nhiên, fan Việt Nam đã chuyển thể tên “Anna” thành “Thu”, trong khi “Waters” (nước) chuyển thành “Thủy”. Một cách gọi vừa dễ thương, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Chính Waters cũng thích thú chia sẻ sau giải rằng cô rời Việt Nam với hai chiếc cúp và… một cái tên mới.

Không dừng ở chuyên môn, Anna Leigh Waters còn là gương mặt tiên phong đưa pickleball tiến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Thu nhập của cô đã vượt mốc 3 triệu USD/năm, cao nhất thế giới pickleball, với hàng loạt hợp đồng cùng các thương hiệu lớn.