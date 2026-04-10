Lý Hoàng Nam vươn lên thứ 14 thế giới pickleball

Với 3.100 điểm tích lũy, cựu tuyển thủ quần vợt Lý Hoàng Nam lần đầu tiên góp mặt trong top 15 bảng thứ bậc đơn nam pickleball toàn cầu, đứng ở vị trí thứ 14. Khoảng cách giữa anh và Ben Johns giờ chỉ còn đúng một bậc. Đó là bước tiến nhanh đến mức khiến nhiều người phải nhìn lại hành trình của anh trong hơn một năm qua, kể từ khi rẽ hướng sang pickleball chuyên nghiệp.

Lý Hoàng Nam áp sát Ben Johns, vào top 15 pickleball thế giới (Ảnh: VNE)

Nền tảng tennis đỉnh cao giúp Hoàng Nam sở hữu bộ chân linh hoạt, cảm giác bóng tinh tế và phản xạ gần như bản năng. Khi chuyển sang pickleball, những phẩm chất ấy không bị mai một mà còn được phát huy theo cách sắc sảo hơn, biến anh thành một trong những tay vợt có phong cách thi đấu khó chịu bậc nhất.

Trước khi đăng quang tại Hà Nội, Hoàng Nam đã kịp ghi dấu với một danh hiệu PPA Asia Tour khác hồi tháng 12-2025, khi vượt qua Jack Wong tại Hàng Châu. Hai chức vô địch trong thời gian ngắn cho thấy anh không chỉ hòa nhập mà còn đang tăng tốc thực sự trong môi trường mới.

Ở chiều ngược lại, Ben Johns vẫn là cái tên mang tính biểu tượng của làng pickleball thế giới. Tay vợt người Mỹ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, trong đó có tới 21 lần hoàn tất Triple Crown. Tuy nhiên, việc không tham dự nội dung đơn tại các giải châu Á, trong đó có chặng Hà Nội, khiến anh không thể gia tăng điểm số và tạm thời tụt xuống vị trí thứ 13 với 3.587 điểm.

Câu chuyện của Lý Hoàng Nam lúc này không còn dừng ở những danh hiệu đơn lẻ. Đó là hành trình tái định nghĩa bản thân, từ một tay vợt tennis hàng đầu sang gương mặt có thể cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi lớn của pickleball. Và khi khoảng cách với Ben Johns chỉ còn một bước, người hâm mộ hoàn toàn có lý do để chờ đợi một cú bứt phá tiếp theo.