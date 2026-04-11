“Mỹ nhân tennis” Eugenie Bouchard dự giải Pickleball đặc biệt tại Hollywood

Giải đấu Pickleball Slam 4 diễn ra vào ngày 15/4 tại Hollywood là sự kiện thu hút sự quan tâm lớn trong làng giải trí Mỹ và sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình danh tiếng ESPN. Đây cũng là giải đấu Pickleball có thể thức đặc biệt khi các tay vợt nữ sẽ so tài với các tay vợt nam.

4 tay vợt tham dự Pickleball Slam 4 cũng là những nhân vật có profile "khủng" gồm: Eugenie Bouchard, Anna Leigh Waters, Andre Agassi và James Blake.

Trong đó, Eugenie Bouchard từng là á quân Wimbledon và được mệnh danh là “mỹ nhân tennis” vì tài năng cùng nhan sắc hút hồn. Anna Leigh Waters đang là “nữ hoàng Pickleball” và liên tục gây sốt. Andre Agassi là huyền thoại trong làng quần vợt, còn James Blake từng xếp hạng 4 tennis đơn nam thế giới.

Theo thông báo từ ESPN, giải Pickleball Slam 4 sẽ diễn ra 3 trận đấu gồm: Anna Leigh Waters gặp James Blake, Genie Bouchard gặp Andre Agassi và trận đánh đôi Genie Bouchard - Anna Leigh Waters đấu Andre Agassi - James Blake.

Trước thềm Pickleball Slam 4, Eugenie Bouchard đã chia sẻ về áp lực khi đứng chung sân cùng những huyền thoại trong sự kiện đặc biệt tại Hollywood. Cô cũng đánh giá sự phát triển của Pickleball đang tạo ra những cơ hội hấp dẫn với các tay vợt từng thi đấu tennis chuyên nghiệp.

“Tôi rất háo hức, khi Pickleball sẽ có dịp xuất hiện trên một kênh truyền hình lớn và có lượng người xem đông đảo. Tôi rất vinh dự khi được góp mặt tại sự kiện này” - Eugenie Bouchard cho biết.

Tay vợt 32 tuổi nói thêm: “Việc đối đầu với những huyền thoại, nhất là Andre Agassi là áp lực rất lớn. Tôi phải tập luyện rất chăm chỉ để không lộ điểm yếu trên sân. Dù sao, tôi vẫn có niềm tin rất mạnh mẽ”.