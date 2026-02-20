Arsenal phải sợ Man City bám đuổi: Vì sao Pep có kỹ năng nước rút "thần thánh"?

Bậc thầy nước rút

Arsenal đang gặp nguy sau trận hòa Wolves 2-2. Cách biệt giữa đội đầu bảng với Man City bỗng chỉ là 5 điểm và Man City còn 1 trận chưa đá, đó là chưa nói đến trận đối đầu trực tiếp tại Etihad ở lượt về (18/4).

Arsenal lại trượt ngã và mở ra cơ hội cho Man City áp sát

Dư luận đang nói về việc Arsenal sắp “buông” trong cuộc đua vô địch, nhưng những cú trượt chân vừa qua sẽ không đáng lo nếu không vì khả năng nước rút kinh hồn của Man City trong nhiều mùa giải. Dưới chỉ thời Pep Guardiola, họ đã trở thành chuyên gia bứt tốc đoạn cuối, với thành tích giành không dưới 27 điểm trong 12 vòng đấu cuối (tức 36 điểm tối đa) trong 4 mùa trước đây.

Cần nói rằng 27 điểm là “thấp” với tiêu chuẩn của “The Citizens” và đó là số điểm họ kiếm ở mùa 2024/25, mùa bóng mà chức vô địch đã trở thành hiện thực xa vời từ lâu và cú nước rút chỉ nhằm mục đích bảo đảm top 4. Nhưng đáng nói là số điểm đó vẫn cao hơn số điểm của Arsenal trong cùng chặng đường (21 điểm ở 12 vòng cuối), mà Arsenal mới là đội đua vô địch với Liverpool.

Ở các mùa khác, Man City đã vào đà là gần như không thể dừng: 30 điểm trong 12 vòng cuối mùa 2021/22, 31 điểm mùa 2022/23, và 32 điểm mùa 2023/24. Riêng mùa 2023/24 phải được nói thêm: Arsenal đã thắng 16, hòa 1 và thua 1 trong 18 vòng cuối, và họ vẫn không vô địch.

Arsenal 2023/24 là một Arsenal tấn công rực lửa, họ thụi Chelsea 5-0, Newcastle 4-1, West Ham 6-0 và Sheffield United 5-0, tất cả những trận này chỉ trong 18 vòng cuối mà chúng ta vừa đề cập. Thế nên Arsenal càng cảm thấy đau khi mất ngôi vào tay Man City, họ được trải nghiệm cơn đau mà Liverpool 2018/19 phải chịu khi Man City mùa đó toàn thắng cả 14 vòng cuối để đăng quang với 98 điểm.

Chuyên gia thử nghiệm

Vậy Man City có bí quyết nào để họ có thể đua nước rút tốt đến vậy năm này qua năm khác? Chúng ta sẽ không chấp nhận những giải thích kiểu “bản lĩnh nhà vô địch” hay gì đó chung chung, mà đi tìm cơ sở khoa học giải thích cho điều này.

Khi Man City nước rút, chúng ta cũng đã biết Pep Guardiola tìm được công thức chiến thắng của mình

Trang web Transfermarkt có một thứ rất thú vị là thống kê đội hình mà các đội sử dụng trong từng mùa giải/giải đấu. Man City mùa này cũng vậy và đây là những sơ đồ Pep Guardiola đã sử dụng: 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-2-2 và 4-2-3-1. Mà đây là chúng ta chưa nói đến sắp xếp cụ thể về nhân sự của từng vị trí trong các sơ đồ đó.

Man City của các mùa khác cũng thế và đó thực ra là thói quen của Pep: Ông hay điều chỉnh sơ đồ từ đầu mùa cho đến tầm 4 tháng cuối mới chốt dùng chỉ 1 sơ đồ hiệu quả nhất. Pep cũng làm được điều này bởi ngay từ ban đầu Man City hay mua những cầu thủ có sự linh hoạt về mặt vị trí, khiến HLV của họ có thể xếp những cầu thủ đó vào nhiều chỗ khác nhau.

Mùa 2022/23 đoạt cú ăn ba là một mùa tiêu biểu cho khả năng Pep thử nghiệm đội hình Man City. Erling Haaland ghi bàn như mưa trong những tháng đầu nhưng chững lại ở giai đoạn chuyển giao năm mới, nhưng đến tháng 2/2023 là Pep cố định với sơ đồ 3-2-4-1, sơ đồ mà không ai nghĩ Pep sẽ áp dụng. Haaland trở lại phong độ bùng nổ và Man City chiến thắng ở cả 3 mặt trận lớn.

Hiện tại Man City đang dùng sơ đồ 4-2-2-2, liệu họ sẽ vượt qua Arsenal khi đã ổn định với công thức này? Có thể lắm, mùa trước Man City suy yếu mà vẫn nước rút tốt hơn Arsenal, mùa này họ đủ sức làm lại điều đó.