Tết nguyên đán 2026

Video tennis Popyrin - Sinner: 85 phút phô diễn đẳng cấp (Qatar Open)

Sự kiện: Jannik Sinner

(Vòng 2) Alexei Popyrin có nhiều khoảnh khắc bùng nổ và khiến Jannik Sinner gặp khó khăn, dù vậy hạt giống số 2 đã phô diễn đẳng cấp đúng lúc.

  

Chạm trán Jannik Sinner, Alexei Popyrin nhập cuộc vô cùng tự tin và thi đấu ngang ngửa hạt giống số 2 trong những game mở màn. Dù vậy, khoảnh khắc lơ là ở game 6 của tay vợt người Australia đã tạo điều kiện để Sinner đoạt break-point quan trọng, trước khi hướng tới chiến thắng 6-3. Set đấu diễn ra trong 30 phút.

Sinner nhẹ nhàng vào tứ kết

Kịch bản set 2 không có nhiều thay đổi. Popyrin vẫn thi đấu rất ổn định trong vài game đầu, thậm chí tưởng chừng kéo set đầu vào loạt tie-break. Dù vậy, anh lại mắc sai lầm đúng vào game 11 bản lề. Kết quả, Sinner tận dụng cơ hội để bẻ game giao bóng của đối thủ, sau đó thắng luôn game 12 để khép lại set đấu với tỷ số 7-5.

Thắng 2-0 chung cuộc sau 85 phút (tỷ số các set: 6-3, 7-5), Sinner ghi danh vào tứ kết Qatar Open gặp hạt giống số 6 Jakub Mensik.

Thống kê trận đấu

Alexei  Popyrin

3-6, 5-7

Jannik Sinner

4

Ace

7

0

Lỗi kép

0

65%

Tỷ lệ giao bóng 1

74%

24/33 (73%)

Giao bóng 1 ăn điểm

34/43 (79%)

12/18 (67%)

Giao bóng 2 ăn điểm

11/15 (73%)

0/0 (0%)

Tận dụng break point

2/3 (67%)

49/109 (45%)

Tổng số điểm

60/109 (55%)

Theo Đỗ Anh - Tân Thành

Nguồn: [Link nguồn]

19/02/2026 02:10 AM (GMT+7)
