Video tennis Alcaraz - Fritz: Chiến thắng chóng vánh (Six Kings Slam)

Carlos Alcaraz đang ở phong độ rất cao trong sự nghiệp và cũng đã thắng 4/5 trận gặp Taylor Fritz, do đó Fritz không có nhiều cơ hội để tạo nên bất ngờ. Nên dù là một chuyên gia trên sân cứng, Fritz không thể ngăn được sức mạnh "bão táp" của Alcaraz.

Carlos Alcaraz

Tay vợt người Tây Ban Nha đã gỡ hòa 40-đều ngay ở ván cầm giao đầu tiên của Fritz dù sau đó thua, và sau 4 ván đầu không có đột biến, điểm break đầu tiên đã tới cho Alcaraz ở ván 5. Fritz đã dẫn 30-15, nhưng Alcaraz thắng trong một pha lên lưới trước khi Fritz đánh không qua lưới, và Alcaraz đoạt break ngay sau đó khi Fritz lại có pha đánh lỗi.

Alcaraz không để lợi thế đó bị đe dọa tới hết set 1 và thắng set đầu với tỷ số 6-4. Sang set 2, Fritz đã suýt mất break khi mắc lỗi kép tới 2 lần ở ván 3, và khi có cơ hội lấy break cho chính mình ở ván tiếp theo, anh lại đánh bóng ra ngoài. Alcaraz đoạt break ở ván kế tiếp, anh dẫn 40-15 và Fritz chỉ cứu được 1 break trước khi thua vì một cú bỏ nhỏ.

Các cú bỏ nhỏ (ghi điểm 12/13 lần thực hiện) và những pha đánh thuận tay rất nặng của Alcaraz khiến anh kiểm soát trận đấu khá dễ dàng. Alcaraz lại có break nữa ở ván 7 khi Fritz đánh lỗi tới 2 lần khi tỷ số đang là 30-đều, và dù tay vợt người Mỹ rất cố gắng cứu 2 match point ở ván sau đó (thậm chí có 1 cơ hội break), Fritz không tránh được thất bại chung cuộc 4-6 2-6 sau 1 giờ 10 phút.