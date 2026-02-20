FIFA công bố báo cáo gây sốc, hy vọng CAS cứu rỗi của ĐT Malaysia sụp đổ?

Thống kê gây sốc từ FIFA

FIFA bất ngờ phát hành báo cáo thống kê năm 2025 ngay trước phiên điều trần quan trọng tại CAS ngày 26/2. Báo cáo cho thấy trong 73 phán quyết liên quan đến FIFA tại CAS, có tới 81% quyết định của FIFA được giữ nguyên. Chỉ 8% kháng cáo được chấp nhận một phần hoặc bị trả lại để xem xét thêm.

Thống kê này giáng đòn mạnh vào tham vọng của LĐBĐ Malaysia (FAM). Giới chuyên gia nhận định khả năng lật ngược phán quyết về “nhập tịch trái phép” của Malaysia gần như bằng không.

ĐT Malaysia đứng trước khả năng lớn sẽ không thể thay đổi quyết định của FIFA

Bằng chứng bất lợi, FAM xin giảm nhẹ án phạt

Theo hồ sơ FIFA, bảy cầu thủ gốc nước ngoài của Malaysia không có mối liên hệ huyết thống với quốc gia này. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc còn nằm ở việc FAM nhận cáo buộc làm giả hồ sơ để đủ điều kiện thi đấu cho các cầu thủ kể trên. Đáng chú ý, thay vì phủ nhận hoàn toàn sai phạm, FAM chuyển hướng sang xin khoan hồng cho các cầu thủ, gọi họ là “nạn nhân” của việc làm giả hồ sơ.

Truyền thông Malaysia cho biết FAM không còn yêu cầu CAS hủy toàn bộ phán quyết, mà chỉ mong giảm tiền phạt và án treo giò 12 tháng với các cá nhân liên quan. Động thái này bị xem là sự thừa nhận gián tiếp việc sử dụng cầu thủ nhập tịch trái quy định.

Việc CAS tạm hoãn án cấm để cầu thủ trở lại sân chỉ mang tính pháp lý tạm thời. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 26/2.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia hiện đã được thi đấu trở lại, nhưng chỉ mang tính tạm thời

ĐT Việt Nam hưởng lợi nếu FIFA thắng kiện?

Nếu CAS giữ nguyên quyết định của FIFA (kịch bản được đánh giá rất cao theo số liệu thống kê), AFC sẽ can thiệp theo quy định kỷ luật: sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện đồng nghĩa các trận liên quan bị xử thua 0-3.

Khi đó, hai chiến thắng của Malaysia trước Nepal (2-0) và đặc biệt trước Việt Nam (4-0) nhiều khả năng bị hủy. Điều này có thể giúp tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại.

Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò HL Kim Sang Sik gần như chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng F và giành vé trực tiếp dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, bất chấp kết quả các trận còn lại.