Trận đấu nổi bật

Elche vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Nantes
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
HLV Chu Đình Nghiêm nhận lót tay “khủng” nhất V-League khi về CLB Ninh Bình

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Không chỉ là sự thay đổi về bến đỗ, HLV Chu Đình Nghiêm còn được cho là sẽ nhận mức đãi ngộ cao bậc nhất V-League khi đồng ý dẫn dắt CLB Ninh Bình. Bản hợp đồng dài hạn đi kèm quyền tự quyết mạnh mẽ về nhân sự cho thấy tham vọng lớn của đội bóng cố đô.

   

Sau nhiều đồn đoán, việc HLV Chu Đình Nghiêm rời Hải Phòng để gia nhập CLB Ninh Bình gần như đã được định đoạt sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quyết định ra đi của chiến lược gia giàu kinh nghiệm, mà còn ở chế độ đãi ngộ thuộc diện “kỷ lục” mà ông nhận được ở đội bóng mới.

HLV Chu Đình Nghiêm sẽ ngồi ghế nóng ở Ninh Bình FC mùa giải tới.

Theo nguồn tin của chúng tôi, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Ninh Bình, kèm khoản lót tay lên đến 2 tỷ đồng/năm. Đây được xem là mức lót tay cao nhất từng được chi trả cho một HLV nội trong lịch sử V-League. Chưa dừng lại ở đó, ông Nghiêm cũng sẽ hưởng mức lương thuộc hàng cao nhất trong giới cầm quân nội (không dưới 100 triệu đồng/tháng).

Không chỉ “khủng” về tài chính, bản hợp đồng còn trao cho HLV họ Chu toàn quyền tự quyết về chuyên môn, đặc biệt trong việc xây dựng lực lượng. HLV Chu Đình Nghiêm được chủ động trong khâu lựa chọn ngoại binh lẫn nội binh, yếu tố then chốt nếu Ninh Bình muốn vươn mình thành ứng viên đua vô địch mùa giải tới.

Việc Ninh Bình sẵn sàng “trải thảm đỏ” cho HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy tham vọng rất rõ ràng của đội bóng nhà bầu Thuỵ. CLB mà Hoàng Đức đang khoác áo không giấu ý định đầu tư mạnh để cạnh tranh ở V-League mùa giải tới, sau khi hụt hơi trong cuộc đua với Công an Hà Nội ở V-League 2025/26.

Ở thời điểm hiện tại, CLB Ninh Bình vừa bổ nhiệm HLV Bae Ji Won vào vị trí HLV trưởng thay ông Vũ Tiến Thành, người chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên, cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo chỉ đảm nhận vai trò tạm quyền đến hết mùa giải, trước khi chiếc ghế nóng được bàn giao lại cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn muốn hoàn thành trọn vẹn mùa giải với Hải Phòng trước khi chính thức ngồi "ghế nóng" ở CLB Ninh Bình. Nhà cầm quân này đang dốc sức giúp đội bóng đất Cảng cạnh tranh vị trí trong tốp 5 V-League 2025/26, coi đó như lời chia tay trọn nghĩa sau quãng thời gian gắn bó.

Rõ ràng, với một hợp đồng dài hạn, mức đãi ngộ cao kỷ lục cùng quyền lực chuyên môn gần như tuyệt đối, HLV Chu Đình Nghiêm đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng một “đế chế” mới tại Ninh Bình. Vấn đề còn lại là ông sẽ biến tham vọng trên giấy thành thành tích cụ thể như thế nào trong những mùa giải tới.

Đình Bắc có cạnh tranh được vị trí ở đội tuyển Việt Nam?

TPO - HLV Kim Sang-sik luôn mở rộng cơ hội ở đội tuyển Việt Nam cho các tiền đạo trẻ như Nguyễn Đình Bắc. Nhưng để cạnh tranh được vị trí chính thức...

-22/04/2026 15:53 PM (GMT+7)
