HLV Chu Đình Nghiêm nhận lót tay “khủng” nhất V-League khi về CLB Ninh Bình

Sau nhiều đồn đoán, việc HLV Chu Đình Nghiêm rời Hải Phòng để gia nhập CLB Ninh Bình gần như đã được định đoạt sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quyết định ra đi của chiến lược gia giàu kinh nghiệm, mà còn ở chế độ đãi ngộ thuộc diện “kỷ lục” mà ông nhận được ở đội bóng mới.

Theo nguồn tin của chúng tôi, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng Ninh Bình, kèm khoản lót tay lên đến 2 tỷ đồng/năm. Đây được xem là mức lót tay cao nhất từng được chi trả cho một HLV nội trong lịch sử V-League. Chưa dừng lại ở đó, ông Nghiêm cũng sẽ hưởng mức lương thuộc hàng cao nhất trong giới cầm quân nội (không dưới 100 triệu đồng/tháng).

Không chỉ “khủng” về tài chính, bản hợp đồng còn trao cho HLV họ Chu toàn quyền tự quyết về chuyên môn, đặc biệt trong việc xây dựng lực lượng. HLV Chu Đình Nghiêm được chủ động trong khâu lựa chọn ngoại binh lẫn nội binh, yếu tố then chốt nếu Ninh Bình muốn vươn mình thành ứng viên đua vô địch mùa giải tới.

Việc Ninh Bình sẵn sàng “trải thảm đỏ” cho HLV Chu Đình Nghiêm cho thấy tham vọng rất rõ ràng của đội bóng nhà bầu Thuỵ. CLB mà Hoàng Đức đang khoác áo không giấu ý định đầu tư mạnh để cạnh tranh ở V-League mùa giải tới, sau khi hụt hơi trong cuộc đua với Công an Hà Nội ở V-League 2025/26.

Ở thời điểm hiện tại, CLB Ninh Bình vừa bổ nhiệm HLV Bae Ji Won vào vị trí HLV trưởng thay ông Vũ Tiến Thành, người chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên, cựu trợ lý của HLV Park Hang Seo chỉ đảm nhận vai trò tạm quyền đến hết mùa giải, trước khi chiếc ghế nóng được bàn giao lại cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn muốn hoàn thành trọn vẹn mùa giải với Hải Phòng trước khi chính thức ngồi "ghế nóng" ở CLB Ninh Bình. Nhà cầm quân này đang dốc sức giúp đội bóng đất Cảng cạnh tranh vị trí trong tốp 5 V-League 2025/26, coi đó như lời chia tay trọn nghĩa sau quãng thời gian gắn bó.

Rõ ràng, với một hợp đồng dài hạn, mức đãi ngộ cao kỷ lục cùng quyền lực chuyên môn gần như tuyệt đối, HLV Chu Đình Nghiêm đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng một “đế chế” mới tại Ninh Bình. Vấn đề còn lại là ông sẽ biến tham vọng trên giấy thành thành tích cụ thể như thế nào trong những mùa giải tới.