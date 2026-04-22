3 yếu tố quyết định cuộc đua vô địch Arsenal - Man City

Man City đã nắm ưu thế trong cuộc đua vô địch Premier League sau khi thắng Arsenal 2-1. Họ sẽ lên đầu bảng nếu hạ Burnley vào đêm nay (2h, 23/4), tuy nhiên khi đó 2 đội mới chỉ bằng điểm nhau, và cuộc đấu trong 5 vòng cuối sẽ cực kỳ căng thẳng.

Arsenal và Man City hứa hẹn sẽ có 5 vòng đấu cuối hết sức căng thẳng

Việc hai đội đang có hiệu số sát nhau khiến cuộc chiến ở những vòng cuối không đơn giản chỉ là chuyện thắng tất cả các trận còn lại, mà còn phải thắng đậm. Arsenal sẽ là bên áp lực hơn: Họ đã kém Man City về đối đầu, do đó nếu họ bằng Man City về mặt hiệu số lẫn số bàn thắng ghi được, Man City vẫn sẽ xếp trên.

Dưới đây là 3 yếu tố rất quan trọng trong cuộc đua này.

1) Lịch đội nào dễ hơn?

Cả Arsenal và Man City đều sẽ gặp Burnley, nhưng bên cạnh đó Arsenal còn gặp Fulham, Newcastle, West Ham và Crystal Palace. West Ham là ứng viên đua trụ hạng trong khi Fulham, Newcastle và Palace đều ở những vị trí khiến họ rất khó có cửa tranh vé dự cúp châu Âu, dù đây đều là những đội có chất lượng đội hình tốt. Palace thậm chí đã gần như buông Premier League để giữ sức đá Conference League.

Man City trong khi đó phải gặp Everton, Bournemouth, Brentford, Aston Villa và Palace. Palace thì như đã đề cập, nhưng các đội còn lại đều đang đứng ở nửa trên BXH và đều đua vé châu Âu, trong đó Villa đang trong nhóm dự cúp C1 và 3 CLB còn lại đều cạnh tranh suất Europa League & Conference League.

Lịch thi đấu các vòng còn lại của Arsenal & Man City (ảnh: Sky Sports)

Như vậy Arsenal có lịch dễ hơn với chỉ 1 đối thủ sẽ thực sự “đá chết bỏ” với họ vì mục tiêu sinh tồn (West Ham). Nhưng xen giữa đó là 2 trận bán kết ở Champions League gặp Atletico Madrid, nên Arsenal phải phân phối sức, trong khi Man City dù có đá FA Cup nhưng sau trận gặp Southampton cuối tuần này là họ không phải lo nghĩ đến đấu trường đó cho tới gần hết mùa (nếu vào chung kết).

2) Cuộc đua ghi bàn

Nhu cầu đua ghi bàn của hai đội để tăng hiệu số sẽ khiến Arsenal và Man City không thể chơi mỗi trận với tâm thế thắng tối thiểu hoặc thắng 2 bàn là đủ. Điều đó đặt gánh nặng lớn lên hàng công, mà ở mặt này Man City đang làm tốt hơn.

Từ đầu năm 2026 Man City mới chỉ 2 trận không ghi được bàn (Sunderland & Real Madrid) và 2 trận này đều có điểm chung là bộ tứ Haaland – Doku – Semenyo – Cherki có ít nhất 1 người không đá chính (Semenyo thậm chí chưa về khi trận Sunderland diễn ra). Từ khi hàng công “The Citizens” đóng khung” với bộ tứ trên, khâu ghi bàn đã không còn trở thành vấn đề.

Hàng công của Man City đang ghi bàn rất đều đặn

Trong khi đó, Arsenal sẽ phải tìm ra giải pháp chấn chỉnh mặt trận tấn công. Thực ra trận thua Man City vừa qua lại có điểm tích cực cho HLV Mikel Arteta, đó là Kai Havertz và Martin Odegaard đã chơi rất tốt. Riêng việc Havertz giữ được quả bóng và thắng trong các pha không chiến đã là một điểm cộng lớn so với Viktor Gyokeres.

Arsenal gần đây trải qua sự lạc lối trong các phương án ghi bàn, rằng ngay cả chiêu phạt góc đã không còn hiệu quả. Những Havertz, Odegaard, Eze đã ở trạng thái sẵn sàng để đá chính tới cuối mùa, nhưng Bukayo Saka phải đầu tháng 5 mới trở lại.

Saka dù phong độ mùa này sa sút nhưng đó là do quá tải, chỉ riêng các quả phạt góc của anh cũng đã là một phần quan trọng trong các ngón đòn chủ đạo của “Pháo thủ”. Madueke vẫn chưa cho thấy mình có thể đá tốt hơn Saka, còn Dowman vẫn còn quá trẻ dù khả năng đột phá thực sự rất ấn tượng.

3) Chấn thương & thẻ phạt

Chấn thương và thẻ phạt luôn luôn có ảnh hưởng lớn lên mỗi mùa giải và hiện tại nó cũng đang là yếu tố quan trọng của cuộc đua vô địch. Một lần nữa Man City là bên đang có lợi thế hơn, họ vắng Ruben Dias và Josko Gvardiol nhưng Marc Guehi và đặc biệt là Khusanov đã chơi quá chắc khiến 2 sự vắng mặt không gây ảnh hưởng gì.

Mới trở lại nhưng Odegaard đã để lại dấu ấn rõ rệt cho Arsenal

Về phần Arsenal, bên cạnh Saka vắng mặt thì Mikel Merino gần như sẽ không đá trong phần còn lại của mùa giải, trong khi Calafiori và Timber có thể trở lại cuối tuần này. Hai cánh của Arsenal khi có Calafiori và Timber không chỉ tốt hơn về mặt phòng ngự mà cũng tạo ra sự nguy hiểm khi tấn công, trong khi những Hincapie, Ben White hay Mosquera đều chỉ ở mức chấp nhận được.

Còn Merino không những là một tiền vệ cơ bắp mà còn sở hữu khả năng chơi đầu kinh hồn, nếu Arsenal có Merino thì hẳn vừa qua họ đã giải quyết được một số trận đấu chỉ bằng các tình huống cố định hoặc tạt cánh đánh đầu.

Cả những cầu thủ đang lành lặn cũng là nỗi lo cho Pep Guardiola lẫn Arteta. Rodri đã phải rời sân ở phút 88 trận thắng Arsenal và nếu chấn thương háng nghiêm trọng, Man City sẽ phải trông chờ vào Nico Gonzalez ở một số trận. Odegaard bên phía Arsenal thì đã trở nên mong manh hơn khoảng 2 mùa qua, nhưng không có anh thì Arsenal vừa thiếu sáng tạo trong khâu lên bóng lại vừa thiếu hiệu quả khi pressing.