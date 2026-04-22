Tennis đỉnh cao Madrid Open: “Zidane tennis” đấu cựu vương Grand Slam, Berrettini gặp khó
(Tin thể thao, dự đoán tennis) Hai trận vòng một Madrid Open hứa hẹn căng thẳng khi Bergs, Collignon đối đầu Cilic, Berrettini. Sự ổn định của sao trẻ chạm trán kinh nghiệm lão tướng trong điều kiện sân đấu khó lường.
Zizou Bergs - Marin Cilic: Khoảng 16h, 22/4 (vòng 1 đơn nam Madrid Open)
Tại Madrid Open 2026, cuộc đối đầu vòng một giữa Zizou Bergs (Bỉ) và Marin Cilic (Croatia) là màn so kè thú vị giữa phong độ đang lên và kinh nghiệm dày dạn. Bergs hiện xếp hạng cao hơn (hạng 45), đã có 3 chiến thắng trên mặt sân đất nện mùa này và từng đánh bại chính Cilic (hạng 51) tại Davis Cup 2024, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khả năng duy trì sự ổn định khi chơi bóng bền và thích nghi mặt sân chậm.
Zizou (bên trái) gặp Cilic (bên phải), trận đấu không dễ cho tay vợt Bỉ
Ngược lại, Cilic vẫn loay hoay tìm nhịp trên mặt sân đất nện, bề mặt mà anh chơi kém nhất trong sự nghiệp, nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng lối đánh tấn công sớm, giao bóng uy lực giúp anh luôn nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện đặc thù tại Madrid.
Sân đất nện ở Madrid Open diễn ra ở độ cao lớn khiến bóng đi nhanh hơn, rút ngắn các pha bóng bền và tạo lợi thế cho những tay vợt đánh nhanh như Cilic, cựu vô địch US Open. Điều này phần nào triệt tiêu lợi thế thể lực và nhịp đánh bền của Zizou Bergs, người được đặt tên theo thần tượng Zidane của bóng đá, đưa trận đấu về thế cân bằng hơn dựa trên bản lĩnh ở các thời điểm then chốt.
Với một bên là sự ổn định đang hình thành và một bên là kinh nghiệm xử lý áp lực, kịch bản dễ thấy là trận đấu kéo dài với nhiều game giằng co.
Dự đoán kết quả: Marin Cilic thắng 2-1.
Raphael Collignon - Matteo Berrettini: Khoảng 17h30, 22/4 (vòng 1 đơn nam Madrid Open)
Cuộc đối đầu giữa Raphael Collignon và Matteo Berrettini tại vòng 1 Madrid Open mang đến một kịch bản thú vị khi phong độ của tay vợt trẻ đối đầu với kinh nghiệm và đẳng cấp từng vào chung kết Grand Slam.
Berrettini (bên phải) đang dần lấy lại sự tự tin
Collignon bước vào trận với sự tự tin cao sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại Challenger Monza, tất cả đều trên mặt sân đất nện. Lối chơi của tay vợt Bỉ thiên về kiểm soát baseline, di chuyển linh hoạt và duy trì nhịp độ ổn định, những yếu tố rất “chuẩn đất nện”. Việc đang đứng hạng 71 cũng cho thấy anh không còn là cái tên tiềm năng đơn thuần, mà đã bắt đầu trở thành mối đe dọa thực sự.
Ở phía bên kia, Berrettini (hạng 92) lại là một ẩn số khó lường. Tay vợt người Ý vừa có những tín hiệu tích cực khi đánh bại các đối thủ khó chịu như Daniil Medvedev hay Roberto Bautista Agut, nhưng phong độ tổng thể vẫn thiếu ổn định. Điểm mạnh của Berrettini vẫn là cú giao bóng uy lực và thuận tay cực nặng, tuy nhiên đất nện không phải mặt sân tối ưu cho lối chơi tấn công nhanh của anh.
Điểm đáng chú ý là Berrettini đã thắng Collignon 2-0 tại Davis Cup 2025, cho thấy sự chênh lệch về bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác, Collignon đang vào “form”, còn Berrettini vẫn trong quá trình tìm lại sự ổn định.
Madrid với điều kiện sân nhanh hơn clay truyền thống có thể giúp Berrettini phát huy vũ khí giao bóng, chơi thuận tay tốt hơn, nhưng Collignon lại có lợi thế về nhịp thi đấu và cảm giác bóng.
Dự đoán kết quả: Berrettini thắng 2-1.
Lịch thi đấu tennis ngày 22/4
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Tennis ATP 1000 - Madrid Open - vòng 1
|
Thứ tư, 22/4/2026
|
16:00
|
Zhizhen Zhang
|
Vit Kopriva
|
On Sports News
|
16:00
|
Zizou Bergs
|
Marin Cilic
|
On Sports News
|
16:00
|
Jenson Brooksby
|
Emilio Nava
|
On Sports News
|
17:30
|
Ignacio Buse
|
Adrian Mannarino
|
On Sports News
|
17:30
|
Damir Dzumhur
|
Mattia Bellucci
|
On Sports News
|
18:30
|
Dino Prizmic
|
Matteo Berrettini
|
On Sports News
|
19:00
|
Lorenzo Sonego
|
Dusan Lajovic
|
On Sports News
|
19:00
|
Alexandre Muller
|
Jan-Lennard Struff
|
On Sports News
|
20:00
|
Roberto Bautista Agut
|
Thiago Agustin Tirante
|
On Sports News
|
20:30
|
Elmer Moller
|
Federico Cina
|
On Sports News
|
20:30
|
Tomas Machac
|
Francisco Comesana
|
On Sports News
|
20:30
|
Nikoloz Basilashvili
|
Sebastian Ofner
|
On Sports News
|
21:00
|
Jaime Faria
|
Hubert Hurkacz
|
On Sports News
|
22:00
|
Benjamin Bonzi
|
Titouan Droguet
|
On Sports News
|
22:00
|
Alejandro Tabilo
|
Valentin Royer
|
On Sports News
|
23:30
|
Rafael Jodar
|
Jesper de Jong
|
On Sports News
|
Tennis WTA 1000 - Madrid Open - vòng 1
|
Thứ tư, 22/4/2026
|
16:00
|
Panna Udvardy
|
Kimberly Birrell
|
16:00
|
Zeynep Sonmez
|
Carlota Martinez Cirez
|
16:00
|
Shuai Zhang
|
Eva Lys
|
16:00
|
Elena-Gabriela Ruse
|
Antonia Ruzic
|
17:30
|
Moyuka Uchijima
|
Yuliia Starodubtseva
|
17:30
|
Daria Snigur
|
Daria Kasatkina
|
18:00
|
Dalma Galfi
|
Ajla Tomljanovic
|
18:00
|
Anastasia Pavlyuchenkova
|
Alexandra Eala
|
18:30
|
Alycia Parks
|
Elisabetta Cocciaretto
|
19:00
|
Yulia Putintseva
|
Tereza Valentova
|
19:00
|
Dayana Yastremska
|
Solana Sierra
|
19:30
|
Talia Gibson
|
Emiliana Arango
|
19:30
|
Janice Tjen
|
Alina Charaeva
|
20:00
|
Anhelina Kalinina
|
Kamilla Rakhimova
|
20:30
|
Ashlyn Krueger
|
Sofia Kenin
|
21:00
|
Oleksandra Oliynykova
|
Simona Waltert
|
21:30
|
Oksana Selekhmeteva
|
Leolia Jeanjean
|
22:00
|
Catherine McNally
|
Katie Volynets
|
22:00
|
Karolina Pliskova
|
Sinja Kraus
|
22:30
|
Taylor Townsend
|
Katie Boulter
|
22:30
|
Elvina Kalieva
|
Katerina Siniakova
|
23:00
|
Elsa Jacquemot
|
Tyra Caterina Grant
-22/04/2026 07:18 AM (GMT+7)