Sinner đạt 5 cột mốc đáng tự hào sau vô địch Monte Carlo, Djokovic cũng thán phục

5 cột mốc định danh “cỗ máy chiến thắng” mới

Trong thế giới tennis đỉnh cao, nơi tính ổn định là thứ xa xỉ, Jannik Sinner đang làm điều ngược lại, anh biến chiến thắng trở thành thói quen. Danh hiệu tại Monte Carlo Masters 2026 giống như lời khẳng định quyền lực của tay vợt người Ý.

Sinner chạm tới 5 cột mốc đỉnh cao sau Monte Carlo 2026

1. Gia nhập “câu lạc bộ độc quyền” cùng Djokovic

Sinner trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử, sau Novak Djokovic (2015), vô địch 3 giải Masters 1000 đầu tiên trong mùa. Đây là cột mốc phản ánh sự hoàn hảo gần như tuyệt đối trong giai đoạn khởi đầu năm, nơi mọi sai số đều bị trừng phạt.

2. "Sunshine Double" hoàn hảo không thua một set

Indian Wells và Miami vốn đã là thử thách kép khắc nghiệt, nhưng Sinner còn nâng nó lên một cấp độ khác: vô địch mà không thua set nào. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì cường độ ở mức tuyệt đối xuyên suốt hai tuần thi đấu liên tiếp.

3. Thích nghi bề mặt

Việc nối tiếp Miami (sân cứng) bằng Monte Carlo (đất nện) là một bài kiểm tra về khả năng chuyển đổi chiến thuật. Sinner, giống như Djokovic năm 2015, không chỉ vượt qua mà còn thống trị. Anh trở thành một trong số rất ít tay vợt giành “Miami và Monte Carlo”, cho thấy bộ kỹ năng toàn diện.

4. Chuỗi 4 Masters 1000 liên tiếp, đà phát triển chưa dừng lại

Bắt đầu từ Paris 2025, Sinner đã giành 4 danh hiệu Masters 1000 liên tiếp. Chuỗi 22 trận thắng ở cấp độ này đưa anh vào top những chuỗi thắng dài nhất lịch sử. Nếu tiếp tục đăng quang tại Madrid, anh có thể sánh ngang kỷ lục 5 danh hiệu liên tiếp của Djokovic, viễn cảnh không còn xa vời.

5. Thống trị thế hệ, vượt Alcaraz, áp sát huyền thoại

Sau Monte Carlo, Sinner nâng tổng số danh hiệu Masters 1000 lên 8, ngang bằng Carlos Alcaraz. Nhưng ở cấp độ ATP Tour, anh đã có 27 danh hiệu, nhiều hơn Alcaraz một chức vô địch. Quan trọng hơn, Sinner đã trở lại ngôi số 1 thế giới, củng cố vị thế thủ lĩnh của thế hệ hậu “Big 3”.

Khi đối thủ cũng phải đứng dậy vỗ tay

Ngay sau trận chung kết, Carlos Alcaraz, người vừa thất bại 6-7, 3-6 đã gửi lời ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng vào bài đăng của tay vợt Ý: “Rất xứng đáng, Jannik”. Trong tennis, sự công nhận từ đối thủ trực tiếp luôn mang giá trị lớn hơn mọi lời tung hô bên ngoài.

Những đối thủ lớn nhất, Alcaraz, Djokovic cũng gửi tặng Sinner những lời thán phục

Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là phản ứng từ Novak Djokovic. Huyền thoại người Serbia, người duy nhất trước đó làm được kỳ tích 3 Masters đầu mùa, đã viết: “Rất mạnh mẽ. Giỏi lắm, Jannik”. Lời khen của huyền thoại sống Serbia như sự xác nhận rằng Sinner đang chạm đến tiêu chuẩn của chính Djokovic trong giai đoạn đỉnh cao.

Ở góc độ khác, Sinner cũng nhận được sự tán thưởng từ Fabio Fognini, người từng vô địch Monte Carlo 2019. Lời chúc mang màu sắc hài hước: “Cuối cùng thì cậu cũng thắng một giải như tôi” lại càng cho thấy niềm tự hào dân tộc xen lẫn sự thừa nhận thế hệ kế cận.