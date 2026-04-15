Alcaraz nói thẳng về Sinner: Tôn trọng lẫn nhau, nhưng không cần thân thiết

Tôn trọng trên sân, giữ khoảng cách ngoài đời

Sau thất bại tại chung kết Monte Carlo Masters, Carlos Alcaraz không né tránh bất kỳ câu hỏi nào về mối quan hệ với Jannik Sinner.

Alcaraz và Sinner tôn trọng nhau nhưng giữ khoảng cách cần thiết

Anh nói thẳng, không vòng vo: “Chúng tôi có mối quan hệ tốt. Nhưng không phải kiểu sẽ rủ nhau đi ăn tối”.

Một câu trả lời ngắn, nhưng đủ để vẽ ra ranh giới rõ ràng. Giữa họ là sự tôn trọng, không phải tình bạn thân thiết.

Một khoảnh khắc nhỏ, nói lên nhiều điều

Sau trận chung kết, hình ảnh Alcaraz đứng lại bên hồ, dùng điện thoại quay cảnh Sinner nhảy xuống ăn mừng lan truyền khắp mạng xã hội.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người bất ngờ. Một tay vợt vừa thua trận, thay vì rời đi, lại nán lại để chứng kiến niềm vui của đối thủ.

Nhưng với Alcaraz, điều đó không mâu thuẫn. Anh giải thích đơn giản: "Ngoài sân đấu, tính cách con người không thay đổi. Sự cạnh tranh khốc liệt không xóa đi cách cư xử cơ bản giữa hai vận động viên".

Đối thủ lớn nhất và cũng là động lực lớn nhất

Trận thua trước Sinner không chỉ là một thất bại đơn thuần. Đó là lần đối đầu thứ 17 giữa hai tay vợt, và lần này, Sinner là người bước lên bục cao nhất, đồng thời giành lại vị trí số 1 thế giới.

Điều đáng nói là Alcaraz không né tránh thực tế. Anh thừa nhận Sinner đang tiến bộ rõ rệt, đặc biệt trên mặt sân đất nện, nơi vốn được xem là “lãnh địa” của mình.

“Anh ấy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn, phải nhìn lại bản thân, phải tập luyện tốt hơn”, Alcaraz nói.

Đó là sự thừa nhận hiếm thấy, đối thủ là người cần đánh bại, và còn là người buộc bạn phải tiến lên.

Cạnh tranh không cần nhiều "thị phi"

Trong bối cảnh quần vợt nam hậu thời “Big 3”, nhiều người chờ đợi một cặp kỳ phùng địch thủ có đủ “lửa” như trước. Nhưng Alcaraz và Sinner lại chọn một con đường khác.

Họ không tạo ra những phát ngôn gây sốc, không công kích nhau ngoài sân. Sự cạnh tranh nằm trọn trong từng cú đánh, từng game đấu.

Alcaraz cũng thẳng thắn: “Không phải lúc nào cũng cần phải thân thiết. Và cũng không cần phải căng thẳng ngoài sân”.

Barcelona: Khoảng lặng cần thiết

Ngay sau Monte Carlo, Alcaraz lập tức trở lại thi đấu tại Barcelona Open. Lịch trình dày đặc khiến anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Anh thừa nhận, việc Sinner không góp mặt tại Barcelona lần này mang lại một chút “dễ thở”.

“Thật nhẹ nhõm khi không phải đối đầu anh ấy ở mọi giải”, Alcaraz nói, nửa đùa nửa thật.

Nhưng đằng sau câu nói đó là sự thật rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, Sinner chính là bài toán khó nhất mà Alcaraz phải giải.

Trong một môn thể thao mà mọi thứ được quyết định bằng từng điểm số, mối quan hệ như vậy có lẽ là đủ. Không cần ăn tối cùng nhau, họ vẫn khiến nhau tốt hơn và khiến quần vợt trở nên hấp dẫn hơn mỗi lần chạm trán.