Cú sốc Madrid Open: Không Djokovic cũng chẳng Alcaraz, Sinner lại thống trị?

Một trong những kịch bản ít ai mong đợi nhất đã xảy ra ngay trước thềm Madrid Open 2026, hai cái tên lớn nhất của quần vợt đương đại, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz, đồng loạt rút lui. Không phải vì chiến thuật, cũng không phải vì lịch thi đấu, mà là bởi cơ thể họ chưa sẵn sàng cho một trong những chặng khắc nghiệt nhất mùa đất nện.

Alcaraz và Djokovic bỏ giải Madrid Open 2026

Hai sự vắng mặt, hụt hẫng lớn cho Madrid

Thông báo từ ban tổ chức khiến không khí Madrid chùng xuống. Djokovic, chủ nhân 24 Grand Slam, vẫn chưa thể trở lại sau quãng nghỉ kéo dài kể từ thất bại trước Jack Draper tại Indian Wells. Anh bỏ qua Miami, Monte Carlo và giờ là Madrid Open, một chuỗi vắng mặt hiếm thấy trong sự nghiệp vốn nổi tiếng bền bỉ.

“Tôi đang tiếp tục quá trình hồi phục để sớm trở lại”, Djokovic chia sẻ ngắn gọn, không đi sâu vào chi tiết chấn thương. Ở tuổi 38, từng quyết định thi đấu giờ đây đều mang màu sắc tính toán, đặc biệt khi mục tiêu tối thượng vẫn là các Grand Slam, mà gần nhất là Roland Garros.

Trong khi đó, Alcaraz khiến người hâm mộ Tây Ban Nha tiếc nuối hơn cả. Chấn thương cổ tay phải, phát sinh từ Barcelona buộc anh phải rút lui khỏi giải đấu sân nhà năm thứ hai liên tiếp. “Madrid là nơi rất đặc biệt với tôi… và điều này thực sự đau đớn”, tay vợt 22 tuổi thừa nhận.

Với Alcaraz, vấn đề không chỉ là một giải đấu bị bỏ lỡ. Đó là chuỗi dấu hiệu cho thấy cơ thể anh đang chịu tải nặng sau lịch thi đấu dày đặc. Việc dừng bước sớm ở Barcelona, cộng thêm cơn đau cổ tay “nghiêm trọng hơn dự kiến”, đặt ra nghi ngại về trạng thái của anh trước mùa Grand Slam đất nện.

Djokovic, ngược lại, đang đi theo một quỹ đạo khác, anh ít thi đấu hơn, nhưng tập trung tối đa cho những mục tiêu lớn. Việc chỉ phải bảo vệ 10 điểm tại Madrid giúp anh thoải mái rút lui, nhưng cũng đồng nghĩa với việc người hâm mộ chưa thể biết chính xác phong độ thực sự của anh trên mặt sân đất nện năm nay.

Cơ hội vàng cho Jannik Sinner

Sự vắng mặt của hai đối trọng lớn mở ra một cục diện hoàn toàn khác. Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới, bỗng trở thành tâm điểm tuyệt đối dù chính anh vẫn chưa xác nhận có tham dự Madrid hay không.

Sinner, Zverev là hai hạt giống hàng đầu tại Madrid, sự kiện ATP 1000 bắt đầu diễn ra từ 22/4

Hiện tại, Sinner đang dẫn Alcaraz 390 điểm. Nếu thi đấu và vô địch, khoảng cách đó có thể nới rộng lên gần 1.400 điểm, lợi thế cực lớn trước khi bước vào Rome và Roland Garros, nơi Alcaraz phải bảo vệ nhiều điểm hơn.

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, chính Sinner cũng đang đứng trước lựa chọn khó khăn. Sau chuỗi danh hiệu dày đặc (Indian Wells, Miami, Monte Carlo), việc nghỉ ngơi để dồn sức cho Rome và Roland Garros có thể là quyết định hợp lý hơn về dài hạn.

Một Madrid “mở” hơn bao giờ hết

Khi hai ngôi sao của thế hệ cũ và mới cùng rút lui, Madrid Open 2026 bất ngờ trở thành sân khấu của những cơ hội. Nhà vô địch năm ngoái Casper Ruud từng tận dụng hoàn hảo một giải đấu thiếu vắng các ứng viên hàng đầu để đăng quang Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại.

Với Djokovic, mọi ánh nhìn giờ hướng về Rome, bước chạy đà cuối cùng trước Roland Garros. Với Alcaraz, bài toán không còn là danh hiệu, mà là hồi phục kịp thời để không đánh mất lợi thế trong cuộc đua đỉnh cao.

Còn Madrid, trong sự thiếu vắng những cái tên lớn nhất, lại trở nên khó lường hơn bao giờ hết, giải đấu nơi trật tự có thể bị phá vỡ, và những bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.