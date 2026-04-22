Elche vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Nantes
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Scholes tiến cử Declan Rice cho MU, mảnh ghép hoàn hảo thay Casemiro

Huyền thoại Paul Scholes bất ngờ ủng hộ Man Utd chiêu mộ Declan Rice, dù từng chê tiền vệ Arsenal. Trong bối cảnh Casemiro sắp rời đi, “Quỷ đỏ” gấp rút tìm lời giải cho tuyến giữa.

   

🔄 Scholes đổi ý, gọi tên Rice là “bản hợp đồng trong mơ”

Từng không ít lần chỉ trích màn trình diễn của Declan Rice tại Arsenal, Paul Scholes nay lại khiến nhiều người bất ngờ khi “quay xe”. Cựu danh thủ người Anh thừa nhận ông muốn Man Utd chiêu mộ tiền vệ 27 tuổi ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Theo Scholes, Rice chính là mẫu tiền vệ trung tâm mà MU còn thiếu, một “mỏ neo” thực thụ có thể mang lại sự cân bằng và chắc chắn cho tuyến giữa. Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford cần nâng cấp lực lượng để cạnh tranh ở Ngoại hạng Anh cũng như trở lại UEFA Champions League, Rice được xem là mảnh ghép quan trọng.

Chia sẻ trên podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes thẳng thắn nhìn nhận lại quan điểm trước đây của mình: “Tôi nghĩ tôi sẽ chọn Declan Rice. Tôi biết mình từng chê cậu ấy một chút, nhưng Man Utd cần một người như Rice. Họ cần một tiền vệ trung tâm thực thụ”.

Không chỉ dừng lại ở đó, Scholes còn phản bác quan điểm cho rằng MU đã đánh mất sức hút với các ngôi sao hàng đầu, đồng thời nhắc đến Rio Ferdinand: “Tôi nghe Ferdinand nói ngày trước về việc ai là mục tiêu HLV thực tế cho MU. Nhưng mọi HLV và cầu thủ đều nên là mục tiêu thực tế của Man Utd. Ai mà không phải mục tiêu thực tế của họ? Tôi không tin điều đó, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có thể đến MU”, ông khẳng định.

⚠️ MU đối mặt khoảng trống lớn ở tuyến giữa

Việc Casemiro xác nhận sẽ rời Man Utd vào cuối mùa giải khiến bài toán nhân sự nơi tuyến giữa trở nên cấp bách. Tiền vệ người Brazil từng là chốt chặn quan trọng, và sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn trong đội hình.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" đã được liên hệ với nhiều cái tên đáng chú ý tại Ngoại hạng Anh như Adam Wharton, Sandro Tonali hay Elliot Anderson. Tuy nhiên, theo Scholes, Declan Rice mới là lựa chọn lý tưởng nhất.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, MU đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc, tiêu biểu là chiến thắng quan trọng 1-0 tại Stamford Bridge ở vòng 33. Cánh cửa trở lại Champions League đang rộng mở với “Quỷ đỏ”.

Kỳ chuyển nhượng sắp tới vì thế được xem là bước ngoặt quan trọng để ban lãnh đạo, đứng đầu là Jim Ratcliffe, khẳng định tham vọng đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

🔥 Arsenal căng mình đua vô địch, Rice giữ vai trò then chốt

Ở chiều ngược lại, Arsenal vẫn đang trong cuộc đua vô địch đầy căng thẳng với Man City. Trong giai đoạn quyết định của mùa giải, Declan Rice tiếp tục là nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa của “Pháo thủ”.

Chính vì vậy, nếu muốn có được chữ ký của tiền vệ 27 tuổi, Man Utd chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít thách thức - không chỉ từ Arsenal, mà còn từ tham vọng và giá trị ngày càng tăng của chính Rice.

Theo T.T

