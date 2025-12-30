Mặc bikini thi đấu ở SEA Games 33, đội tuyển nào ẵm HCV môn gợi cảm nhất?

Vì sao bóng chuyền bãi biển nữ được gọi là “môn thể thao gợi cảm”?

Bóng chuyền bãi biển nữ thường gây chú ý bởi không gian thi đấu ngoài trời và trang phục đặc trưng. Theo quy định của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB), VĐV nữ được phép mặc bikini hai mảnh thể thao, hoặc áo sát nách hoặc quần short ngắn, với mục tiêu tối ưu khả năng vận động trên cát, thoát nhiệt tốt và giảm cản trở khi bật nhảy, lăn cứu bóng.

Đây là trang phục chuyên môn, không phải yếu tố trình diễn, nhưng hình ảnh khỏe khoắn và năng động của các VĐV đã khiến môn này trở nên rất thu hút khán giả. Tại SEA Games 33 ở bãi biển Jomtien (Chonburi, Thái Lan), nội dung bóng chuyền bãi biển nữ luôn đông kín người xem, trở thành một trong những môn “hot” nhất đại hội.

Ngôi sao nổi bật nhất của giải là Sunny Villapando, VĐV mang hai dòng máu Philippines - Mỹ, lần đầu dự SEA Games nhưng đã lập tức để lại dấu ấn lịch sử.

Cùng các đàn chị Bernadeth Pons, Dij Rodriguez và Sisi Rondina, Villapando giúp đội tuyển Philippines đánh bại chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 21-13, 17-21, 15-6.

Ở điểm số quyết định, chính Villapando là người tìm thấy khoảng trống trên sân để tung cú đập kết liễu trận đấu.

Chiến thắng này chấm dứt chuỗi 8 kỳ SEA Games liên tiếp vô địch của Thái Lan ở nội dung bóng chuyền bãi biển nữ, điều chưa từng xảy ra kể từ khi môn này được đưa vào chương trình thi đấu năm 2003.

Ý nghĩa lịch sử và hiệu ứng tại SEA Games 33

Tấm HCV tại Jomtien mang ý nghĩa cực lớn, đây là HCV SEA Games đầu tiên của bóng chuyền bãi biển nữ Philippines. Là HCV bóng chuyền đầu tiên của Philippines tại SEA Games kể từ năm 1987 (thời điểm đội nữ bóng chuyền trong nhà vô địch).

Khoảnh khắc Sunny Villapando ăn mừng trên cát biển trong bộ bikini thi đấu đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, biến cô trở thành “biểu tượng mới” của bóng chuyền bãi biển Đông Nam Á.

