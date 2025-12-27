Nữ VĐV điền kinh đẹp nhất thế giới mặc bikini tắm nước đá, gây sốt dịp Noel

Alica Schmidt, chân chạy người Đức thường được người hâm mộ gọi là “VĐV điền kinh đẹp nhất thế giới” tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ trong kỳ nghỉ Giáng sinh khi đăng tải loạt hình ảnh và video tắm nước đá trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Italia.

Alica Schmidt tắm nước lạnh tại Ý

Mặc bikini, lao xuống bể nước lạnh cùng gia đình

Trong chuyến nghỉ lễ tại thị trấn Bressanone (khu vực South Tyrol, Italia), Alica Schmidt chia sẻ khoảnh khắc cô tham gia “thử thách tắm nước đá” cùng người thân ngay tại bể bơi ngoài trời của khách sạn Santre Dolomythic Home. Nữ VĐV diện bikini, ngâm mình trong làn nước lạnh buốt và chú thích hài hước: “Thử thách tắm nước đá cùng gia đình”, kèm biểu tượng lạnh cóng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng săn chắc, khoảnh khắc này còn cho thấy tinh thần tập luyện nghiêm túc của Schmidt. Tắm nước lạnh là phương pháp hồi phục cơ bắp quen thuộc của các VĐV đỉnh cao, giúp giảm đau nhức và tăng khả năng phục hồi sau những mùa giải căng thẳng.

Giáng sinh ấm áp sau mùa giải nhiều sóng gió

Ngoài thử thách tắm nước đá, Alica còn đăng nhiều hình ảnh đời thường, selfie trước gương trong trang phục lễ hội, khung cảnh núi non phủ tuyết phía sau hồ bơi, những bữa ăn thịnh soạn và cả clip gia đình cùng tập gym trong kỳ nghỉ Noel.

Cô hào hứng chia sẻ: “Những món ăn vài ngày qua đúng là 10/10 điểm. Không biết họ nấu kiểu gì mà ngon không tưởng!”.

Kỳ nghỉ lần này đến sau một mùa giải 2025 đầy khó khăn với nữ VĐV sinh năm 1998. Alica Schmidt kết thúc mùa thi đấu tại giải vô địch quốc gia Đức, lọt top 3 vòng loại nội dung 800m nhưng không đủ điều kiện dự giải vô địch thế giới điền kinh, qua đó sớm khép lại mùa giải.

Schmidt vẫn thường xuyên luyện tập để hướng tới mùa giải mới

Năm thử thách nhất sự nghiệp

Nhìn lại năm 2025, Schmidt thẳng thắn thừa nhận đây không phải mùa giải như mong đợi. Cô từng tiết lộ bản thân mắc Covid chỉ vài ngày trước giải quốc gia, ảnh hưởng lớn đến phong độ. Dù vậy, nữ VĐV xem đây là giai đoạn trưởng thành, giúp cô rút ra nhiều bài học quý giá cho tương lai.

Sau khi kết thúc mùa giải, Alica còn chia sẻ tin vui khi mua được căn nhà mới, cột mốc quan trọng đánh dấu chương mới trong cuộc sống.

Trong một buổi trò chuyện với podcast OMR hồi đầu năm 2024, Alica Schmidt từng nói cô chỉ thực sự nhận ra mức độ nổi tiếng của mình khi liên tục được người hâm mộ nhận ra ngoài đời. Với cô, những cuộc gặp gỡ trực tiếp còn đáng quý hơn mọi lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Sau mùa giải 2025 nhiều thử thách, kỳ nghỉ Noel là quãng thời gian để Alica Schmidt nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần để có sự chuẩn bị tốt cho 2026.