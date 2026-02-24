Điều Malaysia sợ nhất không chỉ là bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam

Theo báo chí Malaysia, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) sẽ ra phán quyết về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) vào 26/2 tới đây, tức 2 ngày nữa.

Tờ New Straits Times gọi đây là “ngày quan trọng nhất của bóng đá Malaysia”, kể từ sau án phạt nặng FIFA giáng xuống liên quan bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ - treo giò 12 tháng, FAM bị phạt tiền khoảng 11,5 tỷ đồng, hồi tháng 9 năm ngoái.

Hiện 7 cầu thủ, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado đều được CAS chấp thuận cho thi đấu trở lại – hoãn thi hành án, trong lúc chờ phán quyết.

Và để tránh cho những ai có lạc quan sớm, nguồn trên nhắc lại điều đã được CAS làm rõ – cũng là sự khác biệt quan trọng cần hiểu: đó chỉ là sự đồng ý mang tính tạm thời, không phải là phán quyết cuối cùng của tổ chức này về việc 7 cầu thủ có đủ tư cách thi đấu cho tuyển Malaysia hay không.

Dưới góc nhìn của New Straits Times, những ngày qua thay vì cứ chăm chăm tập trung tìm xem ai là người đã khiếu nại lên FIFA chuyện ‘mờ ám’ hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch, thì bóng đá Malaysia, mà trước hết là FAM hãy nhìn lại chính mình.

Bởi lẽ, nếu FAM không làm gì sai, không có khuất tất gian lận giấy tờ 7 cầu thủ vốn gốc gác từ Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha thì cớ gì phải bận tâm? Hay nói cách khác, nếu tổ chức cao nhất của bóng đá Malaysia làm đúng trình tự mọi quy trình nhập tịch 7 cầu thủ đó, thì người ngoài muốn ‘tố’ cũng chẳng được.

Và một thực tế được tờ này chỉ ra: tuyển Việt Nam và Nepal – 2 đội thua Malaysia với đội hình có 7 cầu thủ trên góp mặt, tại vòng loại Asian Cup 2027, là những đội bị ảnh hưởng rõ nhất. Đừng quên, FIFA đã xử thua 3 trận giao hữu của Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine.

Đội hình xuất phát của Malaysia ở trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, hồi tháng 6/20025. Ảnh: NST

Theo NST, cho đến khi CAS ra phán quyết cuối cùng, điều tối quan trọng là các quan chức bóng đá Malaysia giữ sự “thận trọng, tránh có bất cứ lạc quan thái quá nào”.

Bởi lẽ, sau kháng cáo bất thành với FIFA, vẫn còn nguyên đó mối lo tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 Việt Nam và Nepal, đi cùng hệ lụy tai hại hơn rất nhiều:

“Nếu bị xử thua (0-3 Việt Nam và Nepal), đội có thể mất luôn cơ hội lấy vé dự VCK Asian Cup 2027 tại Ả rập Xê Út.

Thậm chí, Malaysia có thể còn phải đối mặt với hình phạt nặng hơn như cấm tham dự các kỳ Asian Cup hoặc vòng loại World Cup trong tương lai.

Nếu điều đó xảy ra, đây không chỉ đơn thuần là bước lùi của bóng đá nước nhà mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến một thế hệ cầu thủ Malaysia – những người chỉ có khoảng thời gian đình cao rất ngắn trong sự nghiệp và khi đã qua đi thì không thể lấy lại…”.

Và FAM được nhắc nhở, nếu có làm sai thì hãy mạnh dạn đối mặt sửa lỗi và khắc phục, xem đó là bài học để làm tốt hơn trong tương lai.

Malaysia sẽ tái đấu tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), vòng loại Asian Cup 2027, vào ngày 31/3.