Hot girl vô cùng gợi cảm, mặc áo "trễ nải" thi đấu gây sốt vật hội làng

Những ngày đầu xuân 2026, khi dư âm Tết Nguyên Đán còn đậm nét, khắp các làng quê miền Bắc lại rộn ràng mở hội. Trong không khí cờ hoa, trống chiêng rộn rã, sới vật truyền thống tiếp tục là tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Bên cạnh những màn tranh tài đỉnh cao của các đô vật tên tuổi như Đào Hồng Sơn, Zakhar hay Anh Thơ, một trận đấu đặc biệt giữa hai nữ đô vật trẻ trung, xinh đẹp bất ngờ trở thành “hiện tượng mạng”, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận chỉ sau ít giờ xuất hiện trên mạng xã hội.

Đô vật nữ (áo đen, quần đỏ) đang trở thành "hiện tượng mạng" dù chưa ai rõ danh tính của cô

Trận đấu mang lại tiếng cười đầu xuân

Điểm khiến trận đấu gây chú ý không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở hình ảnh một nữ đô vật sở hữu ngoại hình nổi bật, diện trang phục khá táo bạo so với thường lệ nhưng vẫn đầy tự tin bước lên sới vật. Sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí thêm phần sôi động, khán giả xung quanh không khỏi bất ngờ xen lẫn thích thú.

Cựu vô địch SEA Games Hà Văn Hiếu, thường được gọi vui là Hiếu “Khổng lồ” cũng chia sẻ lại đoạn clip và bày tỏ sự hào hứng. Anh cho biết đây là một trong những cặp đấu “vui nhất đầu năm”, mang lại tiếng cười và sự phấn khích cho người xem. Nam đô vật kỳ cựu còn tò mò muốn biết danh tính hai nữ đô vật đã tạo nên màn so tài thu hút đến vậy.

Trên sới vật, hai cô gái thi đấu hết mình, sử dụng những miếng đánh cơ bản nhưng không kém phần quyết liệt. Dù không phải là những gương mặt chuyên nghiệp hàng đầu, cả hai vẫn thể hiện tinh thần thể thao rõ nét, tạo nên màn tranh tài sôi nổi, đậm chất hội làng.

Cộng đồng mạng “dậy sóng”

Dưới phần bình luận, người xem để lại hàng loạt ý kiến hài hước, phần lớn mang tính giải trí đúng tinh thần lễ hội:

“Đầu năm xem vật mà cười từ đầu tới cuối, đúng là không khí hội làng!”.

“Quan trọng là tinh thần vui vẻ, chứ ai cũng thi đấu rất nhiệt tình”.

“Các cụ mắt căng tròn, nhưng vẫn cổ vũ nhiệt tình cho hai đô nữ”.

“Không khí thế này mới đúng là hội xuân, đông vui, náo nhiệt”.

“Dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, lên sới là phải hết mình!”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ mong muốn các lễ hội truyền thống tiếp tục duy trì những hoạt động thi đấu mở rộng, tạo điều kiện cho cả người dân bình thường tham gia trải nghiệm, miễn đảm bảo an toàn và giữ gìn hình ảnh đẹp của văn hóa làng quê.

Từ bao đời nay, vật dân gian là một phần không thể thiếu trong lễ hội xuân miền Bắc. Không chỉ là cuộc so tài sức mạnh, đây còn là dịp gắn kết cộng đồng, thể hiện tinh thần thượng võ và cầu mong một năm mới khỏe mạnh, may mắn.

Giữa sắc xuân rực rỡ, sới vật vẫn là nơi hội tụ của tiếng reo hò, tiếng trống thúc giục và cả những khoảnh khắc bất ngờ khiến người xem nhớ mãi. Và biết đâu, từ những “hiện tượng mạng” như thế, phong trào vật hội làng lại càng thêm lan tỏa trong cộng đồng.