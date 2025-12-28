Người mẫu bikini gây sốc, bỏ sàn diễn chơi môn thể thao khắc nghiệt bậc nhất ở Bỉ

Trong khi nhiều người đẹp chọn tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh trên bãi biển hay những bữa tiệc xa hoa, Amy De Winter, siêu mẫu kiêm ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng tại Bỉ, khiến cộng đồng mạng “đứng hình” khi xuất hiện lấm lem bùn đất trong một giải đua xe đạp địa hình cyclocross.

Amy De Winter không ngại tham dự các cuộc đua thể thao, kể cả thượng đài boxing

Từ sàn catwalk đến bùn đất nước Bỉ

Amy De Winter, 30 tuổi, là người mẫu quốc tế và được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Real Housewives of Antwerp. Hình ảnh thường thấy của cô là những bộ bikini nóng bỏng, những sàn diễn thời trang châu Âu hào nhoáng. Nhưng trong dịp lễ cuối năm, thay vì catwalk, Amy lại lao mình vào đường đua cyclocross, môn thể thao khắc nghiệt với bùn, cát và chướng ngại vật liên tục.

Cô tham dự giải TurboCross lần thứ ba tại Hofstade hôm 22/12, thi đấu ở hạng mục Celebrity Women. Sự xuất hiện của Amy được cho là chính cô chủ động đề xuất, khiến ban tổ chức không khỏi bất ngờ.

“Cô ấy là một siêu mẫu, nên tôi thực sự sốc khi biết Amy muốn tham gia giải đấu này”, Average Rob chia sẻ trên livestream phát sóng trên YouTube.

Tại Bỉ, cyclocross không đơn thuần là thể thao mà là niềm đam mê mang tính văn hóa. Mùa đông, đặc biệt giai đoạn Giáng sinh - năm mới, lịch thi đấu dày đặc và luôn thu hút đông đảo khán giả. Các tay đua phải vượt qua địa hình bùn lầy, cát sâu, dốc trơn trong thời tiết lạnh giá, điều hoàn toàn trái ngược với thế giới thời trang lộng lẫy mà Amy từng gắn bó.

Về chót nhưng không hề “thua cuộc”

Trong cuộc đua dành cho các nữ người nổi tiếng, Amy De Winter cán đích cuối cùng, chậm hơn người chiến thắng, youTuber thể hình người Hà Lan Myron Koops, gần 8 phút. Tuy nhiên, thành tích không phải là điều quan trọng nhất.

Việc một siêu mẫu, vốn quen với ánh đèn sân khấu và những buổi chụp hình bikini, sẵn sàng lăn xả giữa bùn lầy, rét mướt để hoàn thành cuộc đua đã đủ khiến người hâm mộ nể phục. Ở hạng mục Celebrity Men, giải đấu cũng có sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng như cơ thủ snooker Luca Brecel, càng làm TurboCross thêm sức hút.

Chưa dứt duyên với thể thao

Cyclocross không phải là lần đầu Amy thử sức ở lĩnh vực thể thao. Trước đó, cô từng tập luyện cho một trận quyền anh dành cho influencer và dự kiến thượng đài gặp Djamila Celina. Tuy nhiên, Amy đã quyết định rút lui.

“Tôi chọn không bước lên võ đài mùa này. Việc tập luyện cường độ cao đã khơi lại những cảm xúc mà tôi không nghĩ là mình vẫn còn”, cô chia sẻ, cho thấy phía sau vẻ ngoài quyến rũ là một nội tâm nhiều trăn trở.

Người đẹp độc thân và cá tính mạnh

Hiện tại, Amy De Winter vẫn độc thân. Cô từng hài hước nói rằng hình ảnh trong Real Housewives of Antwerp khiến đàn ông “ngại” tiếp cận. Với Amy, người bạn đời lý tưởng phải là người thông minh, có tham vọng, để cả hai cùng học hỏi và trưởng thành.

“Tôi muốn một người tự hào khi ở bên tôi, nhưng không xem tôi như một chiếc túi xách. Tôi không phải phụ kiện. Cuộc đời tôi là một sàn catwalk lớn, nhưng đừng cố đẩy tôi khỏi sân khấu của chính mình”, Amy thẳng thắn.