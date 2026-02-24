Liverpool bị ví như "chim cánh cụt": Lý do Arne Slot miễn cưỡng dùng sao trẻ Ngumoha

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Liverpool bị ví như "chim cánh cụt": Lý do Arne Slot miễn cưỡng dùng sao trẻ Ngumoha

Liverpool Premier League 2025-26 HLV Arne Slot

Liverpool đang gặp vấn đề lớn ở mặt trận tấn công, khi Ngumoha 17 tuổi lại đang làm lu mờ hai đàn anh Salah & Gakpo.

   

Lựa chọn miễn cưỡng

Bất chấp những màn trình diễn kém thuyết phục, Liverpool đã thắng Nottingham Forest cuối tuần qua ở phút bù giờ hiệp 2 và họ vươn lên bằng điểm Chelsea sau khi Chelsea bị Burnley cầm chân. Chelsea tạo cơ hội không ít trước Burnley nhưng bỏ lỡ quá nhiều, để rồi trả giá cho sự yếu kém trong chống đá phạt.

Liverpool đầy vất vả giành 3 điểm trước Nottingham Forest

Liverpool đầy vất vả giành 3 điểm trước Nottingham Forest

2 trận đấu cho thấy sự khó lường của bóng đá, rằng ranh giới giữa thắng và hòa rất mong manh. Liverpool cùng với Chelsea và MU đều đang trong cuộc đua top 5 tranh vé đi Champions League mùa sau, và chỉ một bàn thắng hay bàn thua cũng có thể tạo ra khác biệt của cuộc đua này.

Ranh giới nhỏ khiến việc HLV trưởng lựa chọn đội hình ra sân của từng trận cũng phải cẩn thận, nhưng điều này đang được xem là khía cạnh tệ nhất về Arne Slot. Fan Liverpool ở Việt Nam ngán ngẩm về cặp tiền đạo cánh Gakpo – Salah tới mức giễu đội nhà là “chim cánh cụt”: Gakpo đá 9 vòng Premier League từ đầu năm thì ghi chỉ 1 bàn, còn Salah thì đã 9 vòng liên tiếp tịt ngòi.

Bộ đôi khiến fan Việt Nam giễu Liverpool là "chim cánh cụt"

Bộ đôi khiến fan Việt Nam giễu Liverpool là "chim cánh cụt"

Slot dù vậy trận nào cũng tin tưởng cho đá chính với 2 tiền đạo này, và sự bực mình của các fan Liverpool đã lên tới gần đỉnh điểm ở trận vừa qua tại City Ground. Bóng lên tới Gakpo hay Salah là mất, cả 2 rốt cuộc bị thay ra, và trong thời gian ngắn ngủi ra sân, sao trẻ Rio Ngumoha lại thể hiện tốt hơn cả 2 đàn anh.

Bất chấp việc Ngumoha đã lên đội 1 từ đầu mùa và thể hiện rất tốt khi được cho vào sân, Slot tỏ ra rất miễn cưỡng với cầu thủ 17 tuổi này. Sau trận thắng Nottingham, phóng viên đã hỏi thẳng HLV người Hà Lan về việc vì sao ít dùng Ngumoha, nhưng Slot đáp lại kiểu chống chế rằng Ngumoha là cầu thủ tuổi teen đá nhiều nhất của Premier League mùa này.

Trả giá cho sai lầm chiến lược

Slot nói không hoàn toàn sai: Ngumoha là cầu thủ 17 tuổi đá nhiều phút nhất Premier League mùa này. Nhưng nâng tuổi lên 18 hay 19 thì khác, Mateus Mane, Joshua King, Eli Junior Kroupi, Lewis Miley và Archie Gray đá nhiều gấp 10 lần trở lên so với Ngumoha.

Slot đang tỏ ra miễn cưỡng trong việc dùng Ngumoha thường xuyên

Slot đang tỏ ra miễn cưỡng trong việc dùng Ngumoha thường xuyên

Có thể lập luận rằng Slot không muốn “ép chín” một tài năng trẻ (Ngumoha ngoài đội 1 cũng đá cho đội U21 ở giữa tuần), nhưng 9 lần Ngumoha được thay vào ở Premier League mùa này đều khi Liverpool đang bị dẫn hoặc hòa. Slot không dùng Ngumoha những lúc thế trận an yên mà vào những thời khắc cần sự khẩn trương, phải chăng đó là sự đòi hỏi quá đáng với các cầu thủ trẻ?

Vấn đề Gakpo – Salah đã gây nhiều nhức nhối thời gian qua và trong khi vị trí của Salah không có người thay thế rõ rệt, Ngumoha đá cùng vị trí với Gakpo và do đó nếu đá tốt, anh xứng đáng thay Gakpo. Nhưng trong thế giới của Slot, tuổi tác có vẻ là lý do để ngăn một cầu thủ được đá chính, cho dù những ngôi sao tuổi teen như Lamine Yamal, Estevao hay Yan Diomande đang ngày một trở nên nổi trội ở các đội mạnh châu Âu.

Liverpool lo "ép chín" Ngumoha nhưng lại không mua ai thay thế Luis Diaz

Liverpool lo "ép chín" Ngumoha nhưng lại không mua ai thay thế Luis Diaz

Ngumoha vẫn chưa phải một thành phẩm và cần thời gian phát triển, vẫn khá mỏng cơm và dễ bị bắt nạt bởi các hậu vệ to con. Nhưng Gakpo ngoài bài “rẽ phải rồi cứa lòng” thì không đóng góp gì hơn và bài đó cũng đã bị đối thủ bắt bài dễ dàng, trong khi một cầu thủ 17 tuổi lại nhanh, lắt léo và tạo ra nguy hiểm thường trực.

Liverpool đã mắc sai lầm chiến lược khi không mua ai thay thế Luis Diaz, có lẽ nghĩ rằng điều đó sẽ cản trở Ngumoha phát triển, nhưng giờ lại lo “ép chín” sao trẻ của mình. Slot rất cần những cá nhân tốt nhất để tranh vé top 5 và đội không có ai thay thế Gakpo ngoài Ngumoha, cho một cầu thủ 17 tuổi đá chính thường xuyên hơn lúc này không phải một lựa chọn quá đáng.

Q.D

