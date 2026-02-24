Liverpool bị ví như "chim cánh cụt": Lý do Arne Slot miễn cưỡng dùng sao trẻ Ngumoha

Lựa chọn miễn cưỡng

Bất chấp những màn trình diễn kém thuyết phục, Liverpool đã thắng Nottingham Forest cuối tuần qua ở phút bù giờ hiệp 2 và họ vươn lên bằng điểm Chelsea sau khi Chelsea bị Burnley cầm chân. Chelsea tạo cơ hội không ít trước Burnley nhưng bỏ lỡ quá nhiều, để rồi trả giá cho sự yếu kém trong chống đá phạt.

Liverpool đầy vất vả giành 3 điểm trước Nottingham Forest

2 trận đấu cho thấy sự khó lường của bóng đá, rằng ranh giới giữa thắng và hòa rất mong manh. Liverpool cùng với Chelsea và MU đều đang trong cuộc đua top 5 tranh vé đi Champions League mùa sau, và chỉ một bàn thắng hay bàn thua cũng có thể tạo ra khác biệt của cuộc đua này.

Ranh giới nhỏ khiến việc HLV trưởng lựa chọn đội hình ra sân của từng trận cũng phải cẩn thận, nhưng điều này đang được xem là khía cạnh tệ nhất về Arne Slot. Fan Liverpool ở Việt Nam ngán ngẩm về cặp tiền đạo cánh Gakpo – Salah tới mức giễu đội nhà là “chim cánh cụt”: Gakpo đá 9 vòng Premier League từ đầu năm thì ghi chỉ 1 bàn, còn Salah thì đã 9 vòng liên tiếp tịt ngòi.

Bộ đôi khiến fan Việt Nam giễu Liverpool là "chim cánh cụt"

Slot dù vậy trận nào cũng tin tưởng cho đá chính với 2 tiền đạo này, và sự bực mình của các fan Liverpool đã lên tới gần đỉnh điểm ở trận vừa qua tại City Ground. Bóng lên tới Gakpo hay Salah là mất, cả 2 rốt cuộc bị thay ra, và trong thời gian ngắn ngủi ra sân, sao trẻ Rio Ngumoha lại thể hiện tốt hơn cả 2 đàn anh.

Bất chấp việc Ngumoha đã lên đội 1 từ đầu mùa và thể hiện rất tốt khi được cho vào sân, Slot tỏ ra rất miễn cưỡng với cầu thủ 17 tuổi này. Sau trận thắng Nottingham, phóng viên đã hỏi thẳng HLV người Hà Lan về việc vì sao ít dùng Ngumoha, nhưng Slot đáp lại kiểu chống chế rằng Ngumoha là cầu thủ tuổi teen đá nhiều nhất của Premier League mùa này.

Trả giá cho sai lầm chiến lược

Slot nói không hoàn toàn sai: Ngumoha là cầu thủ 17 tuổi đá nhiều phút nhất Premier League mùa này. Nhưng nâng tuổi lên 18 hay 19 thì khác, Mateus Mane, Joshua King, Eli Junior Kroupi, Lewis Miley và Archie Gray đá nhiều gấp 10 lần trở lên so với Ngumoha.

Slot đang tỏ ra miễn cưỡng trong việc dùng Ngumoha thường xuyên

Có thể lập luận rằng Slot không muốn “ép chín” một tài năng trẻ (Ngumoha ngoài đội 1 cũng đá cho đội U21 ở giữa tuần), nhưng 9 lần Ngumoha được thay vào ở Premier League mùa này đều khi Liverpool đang bị dẫn hoặc hòa. Slot không dùng Ngumoha những lúc thế trận an yên mà vào những thời khắc cần sự khẩn trương, phải chăng đó là sự đòi hỏi quá đáng với các cầu thủ trẻ?

Vấn đề Gakpo – Salah đã gây nhiều nhức nhối thời gian qua và trong khi vị trí của Salah không có người thay thế rõ rệt, Ngumoha đá cùng vị trí với Gakpo và do đó nếu đá tốt, anh xứng đáng thay Gakpo. Nhưng trong thế giới của Slot, tuổi tác có vẻ là lý do để ngăn một cầu thủ được đá chính, cho dù những ngôi sao tuổi teen như Lamine Yamal, Estevao hay Yan Diomande đang ngày một trở nên nổi trội ở các đội mạnh châu Âu.

Liverpool lo "ép chín" Ngumoha nhưng lại không mua ai thay thế Luis Diaz

Ngumoha vẫn chưa phải một thành phẩm và cần thời gian phát triển, vẫn khá mỏng cơm và dễ bị bắt nạt bởi các hậu vệ to con. Nhưng Gakpo ngoài bài “rẽ phải rồi cứa lòng” thì không đóng góp gì hơn và bài đó cũng đã bị đối thủ bắt bài dễ dàng, trong khi một cầu thủ 17 tuổi lại nhanh, lắt léo và tạo ra nguy hiểm thường trực.

Liverpool đã mắc sai lầm chiến lược khi không mua ai thay thế Luis Diaz, có lẽ nghĩ rằng điều đó sẽ cản trở Ngumoha phát triển, nhưng giờ lại lo “ép chín” sao trẻ của mình. Slot rất cần những cá nhân tốt nhất để tranh vé top 5 và đội không có ai thay thế Gakpo ngoài Ngumoha, cho một cầu thủ 17 tuổi đá chính thường xuyên hơn lúc này không phải một lựa chọn quá đáng.