Tottenham có thể xuống hạng & những tiền lệ đau đớn của Ngoại hạng Anh

Tottenham đang đứng thứ 16 trên BXH Premier League, chỉ hơn khu vực xuống hạng 4 điểm. Không ai tưởng tượng nổi một trong những thành viên của nhóm Big 6 giải đấu lại đang có khả năng rớt xuống Championship, nhưng lịch sử nói rằng không có gì là không thể.

Tottenham xuống hạng? Lịch sử Premier League chứng minh điều đó có thể xảy ra

Norwich 1994/95

Norwich thăng hạng năm 1986, từng bước ngoi dần lên trên BXH, và ở mùa giải Premier League đầu tiên 1992/93, họ đã về thứ 3. Đúng vậy, họ đã từng được xem là một ứng viên vô địch, dù chỉ trong thời gian ngắn. Sang mùa 1993/94, họ còn tạo một cú sốc kinh thiên động địa khi loại Bayern Munich khỏi UEFA Cup.

Tới mùa 1994/95, cũng không ai nói đến việc Norwich đua trụ hạng vì họ đã đứng thứ 7 trên BXH khi năm 1995 bắt đầu. Nhưng sự sụp đổ là không thể tin nổi, Norwich thắng chỉ 1/20 vòng đấu cuối và về đích thứ 20 trên BXH 22 đội.

Middlesbrough 1996/97

Boro của mùa 1996/97 là một chuyên gia đá cúp khi vào chung kết FA Cup lẫn League Cup (nhưng thua cả 2). Nhưng ở Premier League phong độ của họ khá thất vọng, chủ yếu loanh quanh ở giữa hoặc nửa dưới BXH dù trong đội hình có tiền vệ tài năng Juninho Paulista (được bầu về nhì ở giải thưởng Cầu thủ của năm bởi các nhà báo) và tiền đạo cự phách Fabrizio Ravanelli.

Không chỉ vì phong độ kém, Middlesbrough 1996/97 xuống hạng còn vì án phạt trừ điểm

Middlesbrough thực ra chỉ về thứ 14 chứ không ở nhóm xuống hạng, nhưng vào tháng 12/1996, họ đã không đến thi đấu trận gặp Blackburn Rovers do quá nhiều cầu thủ chấn thương & bị ốm. Boro do đó bị trừ 3 điểm và đột nhiên họ tụt tận 5 bậc dẫn đến rớt hạng ở vòng đấu cuối.

Blackburn Rovers 1998/99

Nhà vô địch Premier League mùa 1994/95, Blackburn đã “lên đời” nhờ tỷ phú Jack Walker bơm tiền vào cho đội bóng quê hương và họ thường xuyên góp mặt trong top 7 mỗi mùa của kỷ nguyên đó. Nhưng ngay sau khi vô địch, tỷ phú Walker ngưng đầu tư mạnh tay dẫn đến thành tích sa sút dần đều.

Blackburn thắng chỉ 2/15 vòng đầu tiên của mùa 1998/99 khiến Roy Hodgson bị sa thải. CLB bổ nhiệm Brian Kidd (cựu trợ lý của Alex Ferguson ở MU) nhưng Kidd dù chỉ thua 2 trận trong các vòng còn lại, Blackburn lại hòa quá nhiều và không ngóc nổi ra khỏi nhóm xuống hạng.

West Ham 2002/03

West Ham trong nhiều năm là lò đào tạo ra một loạt danh thủ tương lai của bóng đá Anh và họ đều đặn về đích ở nửa trên BXH trong giai đoạn chuyển giao thiên niên kỷ. Trước khi mùa 2002/03 bắt đầu, dàn cầu thủ West Ham vẫn khá mạnh với những David James, Jermaine Defoe, Joe Cole, Michael Carrick và Paolo Di Canio góp mặt.

Carrick & Defoe trong màu áo West Ham

Nhưng West Ham chỉ thắng 3/24 vòng đầu tiên và mục tiêu tranh vé đi châu Âu chuyển sang trụ hạng. Nhưng ngay cả điều đó cũng không đạt được, West Ham còn phải thay tướng gần cuối mùa do HLV Glenn Roeder đổ bệnh, và họ xuống hạng ở vòng 38, chấm dứt 10 năm liên tiếp góp mặt ở Premier League.

Newcastle 2008/09

Một mùa giải đại thảm họa, Newcastle bắt đầu mùa với những Michael Owen, Damien Duff, Shay Given, Nicky Butt và Mark Viduka trong đội hình, và họ được đánh giá đủ sức về đích ở giữa BXH. Nhưng HLV Kevin Keegan mâu thuẫn với ban lãnh đạo và rời CLB chỉ hơn 1 tháng sau khi mùa giải bắt đầu, để rồi Newcastle trải qua thêm tận… 4 đời HLV khác nhau chỉ trong 1 mùa.

Chris Hughton lên tạm quyền nhưng thất bại, Joe Kinnear được bổ nhiệm nhưng sau 4 tháng rưỡi phải từ chức vì sức khỏe yếu, Hughton lại tạm quyền và kết quả lại thê thảm, trước khi mùa giải kết thúc với huyền thoại Alan Shearer trên ghế chỉ đạo. Shearer chẳng có kinh nghiệm huấn luyện, Newcastle chỉ thắng 1/8 vòng cuối và tụt hạng với vị trí thứ 18.

Leicester City 2022/23

Nhiều biến cố đã xảy ra từ khi Leicester vô địch Premier League năm 2018. Tai nạn trực thăng cướp đi sinh mạng của tỷ phú Vichai, nhưng CLB lần đầu tiên vô địch FA Cup năm 2021 và 2 mùa liên tiếp về đích thứ 5. Điều đó càng khiến mùa giải họ xuống hạng gây quá nhiều bất ngờ, những rắc rối tài chính ở hậu trường khiến Leicester chuyển nhượng èo uột, và HLV Brendan Rodgers như đã muốn đào tẩu khỏi CLB từ sớm nhưng buộc phải ra vẻ cố gắng để chờ bị sa thải và nhận đền bù.

Leicester xuống hạng trong sự đau đớn dù đã tạo nên kỳ tích số 1 lịch sử Premier League

Phong độ của Leicester sa sút dần theo từng tháng và Rodgers rốt cuộc bị cách chức vào tháng 4/2023, nhưng trước đó James Maddison vẫn tự tin tới mức chỉ trích một nhà báo “dám” viết rằng Leicester có thể xuống hạng. Điều ấy rốt cuộc trở thành sự thật và Maddison cùng với Harvey Barnes, Youri Tielemans chuồn khỏi CLB ngay sau đó.