Lộ ảnh cưới cặp "đũa lệch" cao 1m65 và 1m90, làng thể thao ngã ngửa

Những tấm hình cưới lung linh tại hồ Como (Ý) của cặp đôi siêu "đũa lệch" Lucas Byrd và Ellie Holzman đang khiến mạng xã hội bùng nổ. Tuy nhiên, phản ứng của chính chủ mới là điều khiến tất cả ngã ngửa.

Cứ tưởng ảnh cưới thế kỷ, hóa ra chỉ là màn “đánh lừa” cả mạng xã hội

Ảnh cưới triệu view gây bão mạng

Mới đây, cộng đồng mạng và người hâm mộ thể thao thế giới được một phen xôn xao trước loạt ảnh cưới đẹp như mơ tại hồ Como, Ý. Nhân vật chính không ai khác là Lucas Byrd, nhà vô địch vật tự do cấp đại học Mỹ do NCAA tổ chức NCAA 2025, anh cao 1m65, và Ellie Holzman, cựu ngôi sao bóng chuyền sở hữu chiều cao khủng 1m90.

Cặp đôi cựu sinh viên đại học Illinois vốn nổi tiếng với chuyện tình "nàng sếu chàng lùn" lệch nhau tới 25cm. Ngay sau khi những bức ảnh chú rể Lucas diện vest xám lịch lãm, ngước nhìn cô dâu Ellie thướt tha trong bộ váy cưới trắng tinh khôi được chia sẻ, lập tức hàng triệu lượt tương tác đã đổ xô vào chúc tụng.

Chiều cao chênh lệch quá lớn thậm chí còn khiến nhiều người hoài nghi, đặt câu hỏi: "Đây có phải là ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ ra không?".

Sự thật ngã ngửa: "Ủa, ai cưới vậy?"

Khi cả làng thể thao đang rần rần chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi "vượt qua rào cản chiều cao", thì chính chân dài 1m90 Ellie Holzman đã dội một gáo nước lạnh khiến tất cả ngã ngửa.

Chênh lệch 25 cm nhưng độ ngọt của cặp đôi này thì “không lệch” chút nào

Chia sẻ lại một bài báo đưa tin mình đã chính thức kết hôn, Ellie hóm hỉnh viết trên trang cá nhân: "Ủa tin này mới à nha! Này Lucas Byrd, hình như tụi mình vừa làm đám cưới xong nè! Thế tụi mình nên đi tuần trăng mật ở đâu bây giờ ta?".

Hóa ra, cặp đôi trai tài gái sắc này chưa hề làm đám cưới. Loạt ảnh lung linh tại Ý thực chất chỉ là một buổi chụp hình kỷ niệm ngày lễ đính hôn của họ. Việc các trang mạng xã hội săn tin giật gân, cộng thêm một vài tài khoản X cố tình dùng photoshop kéo dài đôi chân của Ellie để tăng sự tương phản vô tình đã biến một buổi chụp ảnh đính hôn thành một "đám cưới thế kỷ" giả trân trên mạng xã hội.

Dù chưa chính thức về chung một nhà, chuyện tình bền chặt hơn 4 năm của Lucas và Ellie vẫn đang nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ công chúng. Chân dài bóng chuyền từng thừa nhận ban đầu cô ra sức từ chối chàng đô vật vì rào cản chiều cao, nhưng chính sự kiên trì và tình yêu chân thành của "chàng lùn" 1m65 đã khiến cô đổ gục.