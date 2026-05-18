Sinner - Svitolina "cặp đôi hoàn hảo" ở Rome Open: Càng áp lực càng thăng hoa

Có một câu châm ngôn kinh điển trong thể thao: "Áp lực có thể nghiền nát những hòn đá, nhưng cũng có thể mài giũa nên những viên kim cương". Tại thánh địa đất nện Foro Italico, Jannik Sinner và Elina Svitolina chính là hai viên kim cương lấp lánh nhất. Họ nâng cao chiếc cúp vô địch Rome Open, họ biến áp lực nghẹt thở thành thứ nhiên liệu để tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao.

Svitolina: “Bà mẹ một con” và thứ năng lượng không tuổi

Tám năm sau chức vô địch Rome gần nhất, Svitolina trở lại ngai vàng ở tuổi 31 theo cách khiến cả WTA phải ngả mũ.

Đây không phải hành trình dễ dàng kiểu “bốc thăm thuận lợi”. Ngược lại, tay vợt Ukraine phải liên tiếp vượt qua những ngọn núi lớn nhất của quần vợt nữ hiện đại gồm Iga Swiatek, Elena Rybakina và cuối cùng là Coco Gauff trong trận chung kết kéo dài nghẹt thở (6-4, 6-7, 6-2).

Điều đáng sợ nhất ở Svitolina không nằm ở cú thuận tay hay khả năng phòng ngự vốn đã nổi tiếng. Thứ khiến đối thủ mệt mỏi chính là tinh thần “không từ bỏ”.

Khoảnh khắc tiêu biểu nhất đến ở set quyết định gặp Gauff. Khi đang dẫn 4-2, Svitolina bị đối thủ điều bóng liên tục từ góc này sang góc khác. Phần lớn tay vợt sẽ chấp nhận mất điểm. Nhưng cô thì không.

Cô lao đi như chưa từng biết mệt, cứu bóng bằng mọi giá rồi tung cú ghi điểm winner đẹp đến mức cả khán đài Foro Italico bùng nổ.

Svitolina hoàn toàn có cơ hội ở Roland Garros 2026 nếu tiếp tục giữ vững tinh thần chiến binh

Đó là lời khẳng định của Svitolina tại Rome: “Tôi có thể không trẻ hơn các cô, nhưng tôi sẽ chiến đấu nhiều hơn các cô”.

Điều thú vị là sau thất bại sớm ở Madrid Open 2026, Svitolina gần như “cắt kết nối” khỏi tennis để tập trung tái tạo thể lực và tinh thần. Trong thời đại mà lịch thi đấu dày đặc khiến các tay vợt gần như không có thời gian thở, quyết định ấy giống một canh bạc. Và cô thắng lớn.

Svitolina bước vào Rome với đôi chân sung mãn hơn, cú thuận tay nặng hơn và nguồn năng lượng của một tay vợt tuổi đôi mươi thay vì một cựu binh đã chinh chiến 15 năm.

Danh hiệu Rome thứ ba trong sự nghiệp vì thế là minh chứng rằng quần vợt nữ hiện đại vẫn luôn có chỗ cho những tay vợt biết làm mới chính mình bằng ý chí.

Sinner: Khi áp lực của cả nước Ý biến thành siêu sức mạnh

Nếu Svitolina là biểu tượng của ý chí sinh tồn, thì Sinner hiện tại giống một cỗ máy chiến thắng được lập trình để bùng nổ trong thời điểm khó khăn nhất.

Áp lực dành cho tay vợt số 1 thế giới tại Rome năm nay là khổng lồ. Người Ý đã chờ nửa thế kỷ kể từ thời Adriano Panatta năm 1976 để thấy một tay vợt nam bản địa vô địch Rome Open. Chưa kể, Sinner còn bước vào trận chung kết với hàng loạt cột mốc lịch sử treo lơ lửng phía trước.

Hoàn tất Career Golden Masters (vô địch cả 9 giải Masters 1000). Vượt kỷ lục vô địch các giải Masters 1000 liên tiếp của Novak Djokovic. Kéo dài chuỗi thắng kinh hoàng. Giữ vị thế “ông vua bất khả chiến bại” trước thềm Roland Garros.

Áp lực không thể làm xao động "Người băng" Sinner

Một núi áp lực như thế đủ khiến nhiều tay vợt chơi co cứng nhưng Sinner thì ngược lại, anh càng đánh càng lạnh.

Trận chung kết với Casper Ruud là ví dụ hoàn hảo (thắng 6-4, 6-4). Đầu trận, Sinner căng cứng thấy rõ. Anh đánh an toàn, đưa bóng vào giữa sân và bị dẫn 0-2.

Nhưng những nhà vô địch lớn thường có một phẩm chất đặc biệt: họ điều chỉnh cực nhanh ngay trong trận đấu.

Khoảnh khắc mở ra chức vô địch đến ở game giao bóng quan trọng tại set hai, khi tỷ số là 4-3 và 30-30. Ruud dồn ép bằng những cú thuận tay cực nặng, buộc Sinner lùi sâu phòng ngự. Nhưng chỉ bằng một cú thuận tay cực mạnh vào cuối sân, tay vợt Ý đảo ngược hoàn toàn thế trận rồi kết thúc bằng cú winner lạnh lùng.

Một pha bóng cho thấy đầy đủ phiên bản đáng sợ nhất của Sinner hiện tại, bị ép nhưng không hoảng, lùi sâu nhưng vẫn chủ động, phòng ngự nhưng luôn nghĩ tới tấn công, càng áp lực, anh càng sắc bén. Đó là lý do Sinner đang trở thành tay vợt đáng sợ nhất ATP Tour lúc này.

Rome tạo ra “hào quang” lấp lánh

Có cảm giác Rome Open năm nay đã nâng tầm cả Sinner lẫn Svitolina theo cách vượt ra ngoài chiếc cúp. Svitolina cho thấy cô vẫn đủ khả năng cạnh tranh Grand Slam nhờ tinh thần thép và nền tảng thể lực được tái sinh.

Sinner thì đang tiến đến vùng đất mà trước đây chỉ “Big 3” mới chạm tới, đó là cảm giác chiến thắng đến như điều tất yếu.

Đối thủ biết anh có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Khán giả biết anh sẽ không gục ngã dễ dàng. Và chính Sinner cũng tin điều đó. Đây mới là điều đáng sợ nhất.

Roland Garros đang tới gần, và Rome Open có thể chỉ mới là màn dạo đầu cho một mùa đất nện bùng nổ hơn nữa.