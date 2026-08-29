Liverpool sắp có Barcola, sững sờ bị Aston Villa "hớt tay trên" với sao trẻ PSG

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Milan vs Venezia
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Lille vs Paris Saint-Germain
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bournemouth vs Everton
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Coventry City vs Hull City
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Levante vs Real Betis
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Sunderland vs Fulham
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Real Madrid vs Málaga
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Cagliari vs Inter Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Monaco vs Olympique Marseille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Liverpool sắp có Barcola, sững sờ bị Aston Villa "hớt tay trên" với sao trẻ PSG

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Liverpool Aston Villa

Các fan Liverpool được một phen sững sờ khi đội bóng của họ vuột mất tiền đạo trẻ của PSG vào tay Aston Villa.

   

Liverpool đang xoay sở trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Bradley Barcola, ngôi sao của Paris Saint-Germain và ĐT Pháp, đã được mua với giá 140 triệu euro và Barcola đã đến Anh trong ngày hôm qua 28/8 để chuẩn bị kiểm tra sức khỏe. Đây sẽ là một trong những vụ mua cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá Anh.

Barcola đã đến Anh và chỉ còn chờ ký hợp đồng gia nhập Liverpool

Barcola đã đến Anh và chỉ còn chờ ký hợp đồng gia nhập Liverpool

Nhưng việc bổ sung người trên hàng công của Liverpool không dừng ở Barcola, họ cũng đã hỏi mua Ibrahim Mbaye của PSG nhưng được yêu cầu trả mức giá 70 triệu euro. Mức giá này là quá đắt cho một cầu thủ tuổi teen chưa thoát khỏi ghế dự bị, dù có là ghế dự bị của nhà ĐKVĐ Cúp C1. Liverpool do đó đã chuyển hướng sang Ismaila Sarr của Crystal Palace.

Trong một diễn biến gây sốc mới đây, nhà báo David Ornstein cho biết Aston Villa đã đạt thỏa thuận mua Mbaye. Vụ này sẽ tốn của Villa 55 triệu euro, tức rẻ hơn tận 15 triệu euro so với mức giá PSG yêu cầu Liverpool.

Diễn biến này đang gây nhiều sự bối rối và thắc mắc từ các fan Liverpool. Theo Ornstein, chủ tịch PSG là Nasser Al-Khelaifi có mối quan hệ thân thiết với Nassef Sawiris, doanh nhân người Ai Cập đang đồng sở hữu Aston Villa. Các fan Liverpool tin rằng không đời nào CLB của mình lại bỏ qua Mbaye nếu giá tiền “chỉ” là 55 triệu euro.

Đang có nhiều lập luận đưa ra để lý giải cho diễn biến này. Có thể PSG e sợ Liverpool sẽ trở nên quá mạnh nên quyết định hét giá 70 triệu euro để xua Liverpool đi chỗ khác. Hoặc có thể PSG thực sự muốn bán, nhưng vì Liverpool tự bỏ cuộc nên khi Aston Villa hỏi mua giá thấp hơn thì họ dã đồng ý ngay.

Ngay cả các fan Aston Villa cũng đang ngạc nhiên khi CLB mua được Mbaye

Ngay cả các fan Aston Villa cũng đang ngạc nhiên khi CLB mua được Mbaye

Đặt vào so sánh với các vụ khác Liverpool đang thực hiện, họ đã hỏi mua Yakuba Minteh của Brighton với giá 50 triệu bảng (58 triệu euro) nhưng Brighton từ chối và đòi tận 70 triệu bảng mới bán. Liverpool do đó chuyển sang Ismaila Sarr và ra giá cũng 50 triệu bảng nhưng Palace đã từ chối con số này.

Đây đang là một mùa chuyển nhượng khá ảm đạm cho Liverpool kể cả với “bom tấn” Barcola. Họ có tuyển quân nhưng không bổ sung tuyến giữa dù tuyến này có vấn đề, và họ đang có một loạt tiền đạo chuyên đá cánh trái nhưng không ai chuyên cánh phải thay thế cho Mohamed Salah. Thậm chí ngay cả người phụ trách chuyển nhượng, giám đốc thể thao Richard Hughes, cũng đang âm thầm chuẩn bị sang Saudi Arabia làm việc.

8

Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
Dự đoán tỉ số vòng 2 Ngoại hạng Anh: Liverpool dễ mất điểm, MU tìm chiến thắng đầu tay
Dự đoán tỉ số vòng 2 Ngoại hạng Anh: Liverpool dễ mất điểm, MU tìm chiến thắng đầu tay

Vòng 2 của Ngoại hạng Anh không có đại chiến nào nhưng vẫn cực kỳ đáng chú ý với những cặp đấu ngang tài ngang sức.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 23:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa hè Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN