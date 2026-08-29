Liverpool sắp có Barcola, sững sờ bị Aston Villa "hớt tay trên" với sao trẻ PSG

Liverpool đang xoay sở trong những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng. Bradley Barcola, ngôi sao của Paris Saint-Germain và ĐT Pháp, đã được mua với giá 140 triệu euro và Barcola đã đến Anh trong ngày hôm qua 28/8 để chuẩn bị kiểm tra sức khỏe. Đây sẽ là một trong những vụ mua cầu thủ đắt nhất lịch sử bóng đá Anh.

Barcola đã đến Anh và chỉ còn chờ ký hợp đồng gia nhập Liverpool

Nhưng việc bổ sung người trên hàng công của Liverpool không dừng ở Barcola, họ cũng đã hỏi mua Ibrahim Mbaye của PSG nhưng được yêu cầu trả mức giá 70 triệu euro. Mức giá này là quá đắt cho một cầu thủ tuổi teen chưa thoát khỏi ghế dự bị, dù có là ghế dự bị của nhà ĐKVĐ Cúp C1. Liverpool do đó đã chuyển hướng sang Ismaila Sarr của Crystal Palace.

Trong một diễn biến gây sốc mới đây, nhà báo David Ornstein cho biết Aston Villa đã đạt thỏa thuận mua Mbaye. Vụ này sẽ tốn của Villa 55 triệu euro, tức rẻ hơn tận 15 triệu euro so với mức giá PSG yêu cầu Liverpool.

Diễn biến này đang gây nhiều sự bối rối và thắc mắc từ các fan Liverpool. Theo Ornstein, chủ tịch PSG là Nasser Al-Khelaifi có mối quan hệ thân thiết với Nassef Sawiris, doanh nhân người Ai Cập đang đồng sở hữu Aston Villa. Các fan Liverpool tin rằng không đời nào CLB của mình lại bỏ qua Mbaye nếu giá tiền “chỉ” là 55 triệu euro.

Đang có nhiều lập luận đưa ra để lý giải cho diễn biến này. Có thể PSG e sợ Liverpool sẽ trở nên quá mạnh nên quyết định hét giá 70 triệu euro để xua Liverpool đi chỗ khác. Hoặc có thể PSG thực sự muốn bán, nhưng vì Liverpool tự bỏ cuộc nên khi Aston Villa hỏi mua giá thấp hơn thì họ dã đồng ý ngay.

Ngay cả các fan Aston Villa cũng đang ngạc nhiên khi CLB mua được Mbaye

Đặt vào so sánh với các vụ khác Liverpool đang thực hiện, họ đã hỏi mua Yakuba Minteh của Brighton với giá 50 triệu bảng (58 triệu euro) nhưng Brighton từ chối và đòi tận 70 triệu bảng mới bán. Liverpool do đó chuyển sang Ismaila Sarr và ra giá cũng 50 triệu bảng nhưng Palace đã từ chối con số này.

Đây đang là một mùa chuyển nhượng khá ảm đạm cho Liverpool kể cả với “bom tấn” Barcola. Họ có tuyển quân nhưng không bổ sung tuyến giữa dù tuyến này có vấn đề, và họ đang có một loạt tiền đạo chuyên đá cánh trái nhưng không ai chuyên cánh phải thay thế cho Mohamed Salah. Thậm chí ngay cả người phụ trách chuyển nhượng, giám đốc thể thao Richard Hughes, cũng đang âm thầm chuẩn bị sang Saudi Arabia làm việc.