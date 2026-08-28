Cầu thủ "béo nhất thế giới" nặng 193kg: Thân hình Sumo nhưng chạy như báo săn

Không phải những siêu sao triệu đô tại NFL, thế giới bóng bầu dục Mỹ đang rúng động bởi một "bức tường thành" đúng nghĩa tại giải sinh viên quốc gia (NCAA Division I). Đó là David Jones, chàng trai nặng tới 192kg sở hữu nguồn năng lượng và tốc độ kinh hoàng.

Nặng gần 193 kg, David Jones vẫn bứt tốc như một chiếc xe tăng trên sân cỏ

Cơn ác mộng mang danh "Big Dave"

Khi Mississippi Valley State công bố danh sách nhân sự cho mùa giải mới, cái tên David Jones lập tức trở thành tâm điểm của mọi trang tin thể thao. Cao 1m83 nhưng nặng tới 425 pounds (khoảng 192,7 kg), "Big Dave" chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ nặng nhất từng thi đấu tại hạng đấu cao nhất của bóng bầu dục đại học Mỹ.

Nhìn vào thân hình đồ sộ tương đương một võ sĩ Sumo của Jones, nhiều người sẽ nghĩ anh là một gã khổng lồ chậm chạp. Nhưng trên sân cỏ, thực tế lại chứng minh điều ngược lại hoàn toàn. Với trọng tâm thấp, sức mạnh bộc phát khủng khiếp và đôi chân thanh thoát hiếm thấy, Jones lao đi như một chiếc xe tăng được trang bị động cơ của siêu xe. Anh là nỗi khiếp sợ bóp nghẹt mọi hàng phòng ngự đối phương.

Từ nhân viên kho UPS đến "Quái thú" triệu view

Hành trình vươn lên của David Jones là một câu chuyện truyền cảm hứng mãnh liệt về ý chí kiên cường:

Khởi đầu gian nan: Từng tỏa sáng tại trường trung học Hephzibah (bang Georgia), Jones bị các trường đại học lớn ngó lơ vì thân hình quá khổ. Không từ bỏ, anh chọn con đường đi đường vòng qua các trường cao đẳng nhỏ.

Mồ hôi và nước mắt: Có những giai đoạn, Jones phải làm việc cật lực tại kho hàng của hãng vận chuyển UPS để trang trải cuộc sống. Đêm về, anh kiên trì tự tay viết email gửi đến hàng trăm huấn luyện viên mỗi ngày để xin một cơ hội thử việc.

Cú hích tại Livingstone: Cơ hội đến khi anh gia nhập trường Livingstone. Tại đây, dù liên tục bị 2-3 hậu vệ đối phương vây ráp, Jones vẫn dễ dàng càn quét mọi rào cản.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, ban huấn luyện Livingstone còn phát hiện ra tố chất tốc độ thiên bẩm của Jones. Họ xếp anh đá ở vị trí tấn công trong các tình huống áp sát khung thành. Kết quả, "Chàng béo" 192kg ghi tới 3 bàn thắng ngoạn mục trong mùa giải trước. Đoạn video ghi lại cảnh "khối thịt" gần 2 tạ bứt tốc lao vút qua hàng thủ đối phương để ghi điểm đã làm bùng nổ các nền tảng mạng xã hội.

Jones nặng nề nhưng rất nhanh

Vũ khí tối thượng của Mississippi Valley State

Bước vào mùa giải năm nay với tư cách là sinh viên năm cuối, David Jones quyết định thử thách bản thân ở môi trường Division I khắc nghiệt hơn trong màu áo Mississippi Valley State.

Dù cân nặng tiếp tục tăng mạnh (từ 158kg lên 192kg), Jones không hề đánh mất đi sự nhanh nhẹn vốn có. Sự xuất hiện của anh trên sân buộc các huấn luyện viên đối thủ phải thay đổi toàn bộ chiến thuật. Chỉ cần Jones có mặt ở trung lộ, anh sẽ hút toàn bộ hàng thủ, tạo khoảng trống mênh mông cho các đồng đội tuyến sau băng lên.

Nhanh như báo săn, mạnh như gấu xám và kiên cường như một chiến binh, David Jones đang chứng minh cho cả thế giới thấy, giới hạn sinh học sinh ra là để bị phá vỡ. Mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ là bệ phóng đưa "Quái vật 192kg" này tiến thẳng vào tầm ngắm của các đội bóng chuyên nghiệp tại giải NFL danh giá.