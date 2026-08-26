Wyndham Clark bứt tốc khủng khiếp, lên ngôi ở sự kiện FedEx-cup-playoffs BMW Championship

Áp lực lớn từ Rory McIlroy

BMW Championship là sự kiện FedEx-cup-playoffs thứ 2 trong chuỗi 3 sự kiện chung kết năm trên PGA Tour. Đây là sự kiện chỉ dành dành cho 50 cái tên xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng toàn mùa giải FedExCup.

Bước vào vòng chung kết khi hơn nhóm bám đuổi tới (5) gậy, nhà vô địch major U.S Open 2026, Wynham Clark tưởng như sẽ dễ dàng có được chiến thắng. Nhưng golf vẫn vậy, người ta không bao giờ biết trước chuyện gì khi những cú vung gậy chưa kết thúc.

Clark thi đấu nhóm cuối cùng với siêu sao người Bắc Ai Len, Rory McIlroy. Phần nào đó anh đã chịu áp lực khi Rory liên tục ghi những điểm birdie, còn bản thân Clark mắc lỗi.

Và khi 2 người rời hố đấu số 11, khoảng cách 5 gậy trước đó của Clark đã bị Rory san bằng.

Màn tăng tốc kinh điển trong 3 hố đấu cuối

Các khán giả trên sân đấu Bellerive Country đang mường tượng đến một cuộc lật đổ từ siêu sao Rory, thì bước ngoặt của trận đấu đến tại hố đấu số 16.

Wyndham Clark đã thực hiện cú putt ghi điểm birdie từ khoảng cách lên đến gần 20 feet, để vươn lên dẫn trước Rory 1 gậy khi trận đấu chỉ còn 2 hố đấu nữa là kết thúc.

Đến hố 17 par 5, Clark tiếp tục ghi birdie trong khi Rory lại mắc bogey. Khoảng cách được nới rộng và chiến thắng gần như nằm chắc trong tay Clark.

Một birdie nữa ở hố 18 giúp Clark hoàn tất màn kết thúc hoàn hảo với 3 birdie liên tiếp trong 3 hố đấu cuối, để đi đến chiến thắng mà trước đó đã rất nhiều người nghĩ nó sẽ tuột khỏi tay anh.

Mùa giải bùng nổ của golfer người Mỹ

Với chiến thắng tại sự kiện danh giá FedEx-cup-playoffs, BMW Championship, nơi chỉ dành cho 50 golfer xuất sắc nhất, Wyndham Clark đã có cho bản thân 3 chức vô địch trong mùa giải năm nay.

Clark cùng với 2 golfer Gotterrup và Matt Fitzpatrick, là những golfer có được từ 3 chiến thắng trở lên trong mùa giải trên đấu trường PGA Tour khốc liêt. Tuy nhiên, những chiến thắng của Clark được xem là cao quý hơn, khi anh có được 1 major tại U.S Open.

Quay trở lại mùa giải 2025, cùng thời điểm này, Wyndham Clark còn không có tên trong 50 golfer thi đấu tại BMW Championship, một mùa giải quá thất vọng của cựu vô địch major.

Nhưng sang đến mùa giải 2026, mọi chuyện gần như đã đảo chiều, cũng như thay đổi chóng mặt với Clark.

Anh liên tiếp có được những bước tiến lớn, đặc biệt là tại các sự kiện lớn trên PGA Tour. Phong cách thi đấu đầy bản lĩnh, với khả năng giữ game đấu vào loại tốt nhất trong các golfer đang thi đấu hiện nay, đã giúp cho Clark bay cao với những chiếc cúp.

Đặc biệt hơn, Clark đã giành chiến thắng trong cả 2 lần thi đấu ở nhóm cuối cùng cùng các golfer đang đứng số 1 và số 2 thế giới. Tại U.S. Open, anh vượt qua nhóm có Scottie Scheffler; còn tại BMW Championship, anh đánh bại Rory McIlroy.

Sau mùa giải 2025 được coi là tệ nhất trong sự nghiệp đến thời điểm hiện tại của Clark thì năm 2026 lại được coi là mùa giải thành công nhất với anh.

Bên cạnh đó, với chức vô địch tại BMW Championship, Clark cũng chiếm 1 suất tự động cho 1 trong 12 cái tên sẽ có mặt trong thành phần tuyển Mỹ sẽ tham dự Presidents Cup 2026 với đội tuyển Quốc tế vào cuối tháng 9 năm nay.

Hướng đến danh hiệu cao quý Player Of The Year

Còn 1 sự kiện chung kết năm Tour Championship với sự góp mặt của 30 golfer là mùa giải trên PGA Tour sẽ kết thúc và chuyển sang các sự kiện của mùa thu. Do vậy, thời điểm hiện tại những cái tên cho danh hiệu golfer xuất sắc nhất năm (Jack Nicklaus Award) đang dần dần lộ diện.

Và cái tên mới nhất chính là nhà vô địch BMW Championship, Wyndham Clark. Anh đang cho thấy, anh đủ tố chất, đủ “số lượng” cùng “chất lượng” để có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Clark đang khiến cuộc đua Jack Nicklaus Award hấp dẫn và khó dự đoán hơn với bộ hồ sơ rất đáng nể trong mùa giải bùng nổ. Anh trở thành một trong những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua bên cạnh Scottie Scheffler siêu phàm.