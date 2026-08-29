Sốc huyền thoại Michael Jordan bị tố "lừa đảo", hết thời chạm đâu cũng thành vàng?

Michael Jordan, huyền thoại bất diệt của làng bóng rổ thế giới, người sở hữu "bàn tay Midas" chạm vào đâu cũng biến thành vàng ròng, đang bất ngờ đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng. Bản hợp đồng truyền hình bom tấn giữa vị tỷ phú 63 tuổi và nhà đài NBC đã chính thức sụp đổ chỉ sau đúng một mùa giải với một lý do không tưởng: Cả năm chỉ xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn duy nhất.

Michael Jordan (số 3) từ “vua truyền hình” thành tâm điểm chỉ trích sau một mùa giải

Cú bắt tay lịch sử trị giá "tin đồn" 40 triệu USD

Tháng 5 năm 2025, truyền thông nước Mỹ chấn động khi NBC công bố Jordan sẽ trở lại sóng truyền hình với vai trò "Cố vấn đặc biệt" cho chương trình NBA trên NBC. Đây là chiến lược đầy toan tính của NBC nhằm kích hoạt "liều thuốc hoài niệm", sau khi nhà đài này chi một phần trong gói bản quyền khổng lồ 76 tỷ USD để mang giải bóng rổ nhà nghề Mỹ trở lại sóng của mình sau hơn hai thập kỷ vắng bóng.

Jordan, người từng mang về 6 chức vô địch lịch sử cho Chicago Bulls trong kỷ nguyên vàng của NBC những năm 1990 chính là quân bài chiến lược. Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với tin đồn Jordan nhận mức thù lao không tưởng lên tới 40 triệu USD/năm, vượt qua cả bản hợp đồng kỷ lục của huyền thoại NFL Tom Brady với Fox Sports. Người hâm mộ khấp khởi chờ đợi được thấy MJ xuất hiện đều đặn hàng tuần trên sóng trực tiếp.

Sự thật ngã ngửa: Một năm, một bộ đồ và năm phân đoạn nhỏ

Tuy nhiên, sự kỳ vọng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng cay đắng, rồi chuyển thành sự giận dữ. Suốt cả mùa giải dài đằng đẵng, "Cố vấn đặc biệt" Michael Jordan không hề xuất hiện tại trường quay, không tham gia bình luận trực tiếp bất kỳ trận đấu nào, và hoàn toàn "mất tích" trong suốt loạt trận Playoffs kịch tính.

Toàn bộ đóng góp của vị tỷ phú này cho nhà đài chỉ gói gọn trong đúng một cuộc phỏng vấn ngồi với phát thanh viên Mike Tirico. Đáng nói hơn, NBC đã phải "nhào nặn", cắt nhỏ cuộc trò chuyện ghi hình sẵn này thành 5 phân đoạn ngắn để phát rải rác suốt cả năm. Nội dung cuộc phỏng vấn dù sâu sắc nhưng lại chủ yếu đào sâu vào quá khứ hoài niệm, tuyệt nhiên không đụng chạm đến cục diện NBA hiện tại.

Khán giả Mỹ cảm thấy họ bị lừa dối. Làn sóng chỉ trích dâng cao đến mức vào tháng 1 năm 2026, chính phát thanh viên Mike Tirico đã phải lên tiếng ngay trên sóng trực tiếp để xoa dịu dư luận, thừa nhận sự chênh lệch quá lớn giữa kỳ vọng của người xem và thực tế phũ phàng.

Một mùa giải, một cuộc phỏng vấn, Jordan khiến khán giả nhà đài thất vọng

Khi "Vua Midas" buông tay

Dù các nguồn tin nội bộ sau đó đã đính chính con số 40 triệu USD là hoàn toàn hư cấu và thổi phồng (thực tế con số này cao gấp đôi những gì Charles Barkley kiếm được tại TNT), nhưng tổn thất về mặt hình ảnh là không thể cứu vãn. Khán giả, những người tin vào con số ấy, cảm thấy giao kèo này không khác gì một cú "lừa đảo" truyền thông ngoạn mục khi đem 5 mẩu video đổi lấy hàng chục triệu USD.

Đến cuối tháng 8 năm 2026, Front Office Sports xác nhận NBC quyết định dừng cuộc chơi, không tiếp tục theo đuổi các nội dung liên quan đến Jordan, chính thức khép lại bản hợp đồng "bốc hơi" nhanh nhất lịch sử nhà đài.

Dẫu vậy, cú vấp truyền thông này chẳng thể làm lung lay để chế tài chính của Michael Jordan. Với khối tài sản khổng lồ từ tiền bản quyền thương hiệu Jordan Brand, việc bán cổ phần câu lạc bộ Charlotte Hornets, và sở hữu đội đua xe NASCAR 23XI Racing, MJ vẫn là một trong những nhân vật quyền lực và giàu có nhất thế giới thể thao. Chỉ có điều, trong mắt các khán giả truyền hình hiện đại, cái tên Jordan giờ đây không còn là tấm thẻ bảo chứng cho sự tận hiến, mà là biểu tượng của sự đắt đỏ và xa xỉ đến mức cực đoan.