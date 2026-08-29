Siêu cúp Quốc gia: Vạch xuất phát cho hành trình trở lại của Tiến Linh

Nguyễn Tiến Linh tập luyện cùng Công an TPHCM trước thềm mùa giải mới.

Chứng kiến đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Nguyễn Tiến Linh không giấu được niềm vui. Dù không góp mặt trong đội hình của HLV Kim Sang-sik tại giải đấu lần này, tiền đạo CLB Công an TPHCM vẫn hòa chung không khí ăn mừng cùng hàng triệu người hâm mộ trên cả nước.

“Với tất cả người dân Việt Nam, ngày hôm qua là một ngày rất vui khi đội tuyển Việt Nam có thêm một chức vô địch ASEAN Cup. Cá nhân Linh, các cầu thủ và tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam đều rất vui. Như mọi người cũng đã thấy, có một đêm có thể nói là không ngủ”, Tiến Linh chia sẻ trước thềm trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO.

Từng có nhiều năm khoác áo đội tuyển Việt Nam và trải qua không ít trận đấu quan trọng, Tiến Linh hiểu rõ cảm giác đứng trên sân, chiến đấu dưới màu cờ sắc áo và cùng đồng đội chinh phục những danh hiệu. Bởi vậy, chiến tích mới nhất của “Những chiến binh Sao vàng” càng mang đến cho anh nhiều cảm xúc.

“Bản thân Linh cũng rất vui khi thấy đội tuyển Việt Nam có thêm những thành công mới trong trang sử của mình. Linh từng trải qua rất nhiều trận đấu cùng đội tuyển nên hiểu được cảm giác đó”, chân sút sinh năm 1997 nói.

Mùa giải nhiều thử thách

Tiến Linh gia nhập Công an TPHCM vào tháng 8/2025, sau gần một thập kỷ gắn bó với Becamex Bình Dương. Với vị thế của chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2024, anh được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh hàng công của đội bóng mang phiên hiệu giàu truyền thống.

Tiền đạo mang áo số 22 có màn khởi đầu như mơ. Ngay vòng khai màn V.League 2025/26, Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số chỉ sau khoảng 90 giây, góp công giúp Công an TPHCM đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Thống Nhất.

Tuy nhiên, hành trình sau đó không hoàn toàn bằng phẳng. Sau bàn thắng tại vòng 5, tiền đạo sinh năm 1997 trải qua quãng thời gian dài không lập công. Sự sa sút khiến anh chịu nhiều áp lực và có thời điểm mất vị trí chính thức sau khi HLV Phùng Thanh Phương lên nắm quyền.

Cuối mùa, Tiến Linh phần nào tìm lại cảm giác ghi bàn khi lập công ở ba trong năm vòng cuối, trước SLNA, Thể Công Viettel và Hà Nội FC. Cả sáu trận anh ghi bàn tại V.League, Công an TPHCM đều không thua, với bốn chiến thắng và hai trận hòa.

Tại Cúp Quốc gia, Tiến Linh ghi một bàn ở vòng 1/8. Tuy nhiên, anh không còn giữ vai trò trung tâm trên hàng công trong những trận cuối, dù vẫn cùng đội bóng giành chức vô địch.

Khép lại V.League 2025/26, anh thi đấu 25 trận, có 19 lần đá chính và ghi 6 bàn thắng, con số được cho là khá khiêm tốn so với năng lực và mục tiêu ban đầu của một trong những trung phong hàng đầu Việt Nam.

Đội trưởng Công an TPHCM thẳng thắn nhìn nhận: “Thời gian vừa qua, sau một mùa giải không như kỳ vọng và cũng không đạt được mục tiêu của mình, trong mùa giải mới, tôi luôn đặt mục tiêu tốt hơn dành cho bản thân”.

Điểm xuất phát cho hành trình trở lại

Trước mắt Tiến Linh là trận tranh Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO gặp Công an Hà Nội. Đây không chỉ là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa nhà vô địch V.League và đội đoạt Cúp Quốc gia, mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành trình tìm lại vị thế của chân sút 28 tuổi.

Sân Hàng Đẫy cũng là nơi Tiến Linh ghi bàn ở vòng đấu cuối cùng của V.League mùa trước, giúp Công an TPHCM cầm hòa Hà Nội FC 1-1. Lần trở lại này, thử thách dành cho anh lớn hơn khi đối thủ là Công an Hà Nội - nhà đương kim vô địch V.League và sở hữu hàng phòng ngự giàu chất lượng.

Tiến Linh từng giành Siêu cúp cùng B.Bình Dương ở trận Siêu cúp Quốc gia 2015, dù ở thời điểm này anh chủ yếu thuộc lứa cầu thủ trẻ kế cận và chưa sắm vai trụ cột chính thức trên hàng công như các đàn anh Anh Đức hay Công Vinh.

Nếu cùng Công an TPHCM vượt qua Công an Hà Nội, anh sẽ có chiếc Siêu cúp thứ hai trong sự nghiệp, đồng thời bổ sung một dấu mốc đáng nhớ trong màu áo đội bóng mới. “Đây là trận đấu có ý nghĩa lớn. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình”, Tiến Linh khẳng định.

Phía sau mục tiêu giành danh hiệu còn là khát vọng trở lại đội tuyển quốc gia. Tiền đạo Công an TPHCM hiểu rằng con đường duy nhất để thuyết phục HLV Kim Sang-sik là thể hiện phong độ ổn định trong màu áo câu lạc bộ.

“Thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều trận đấu cùng CLB Công an TPHCM. Linh sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và hy vọng một ngày nào đó sẽ được gọi lên đội tuyển để cống hiến nhiều hơn cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển Việt Nam”, anh bày tỏ.

Trận tranh Siêu Cúp vì thế không chỉ mở màn mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Với riêng Tiến Linh, tiếng còi khai cuộc trên sân Hàng Đẫy còn có thể mở ra một hành trình mới: hành trình tìm lại bản năng săn bàn, vị thế của Quả bóng Vàng và chỗ đứng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trận Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 - Cúp THACO giữa Công an Hà Nội và Công an TPHCM diễn ra lúc 18h ngày 30/8 trên sân vận động Hàng Đẫy.