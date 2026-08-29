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Nhận định trận HOT Ngoại hạng Anh: Liverpool gặp khắc tinh, Tottenham quyết đấu Newcastle

Sự kiện: Nhận định bóng đá Premier League 2026-27 Liverpool

(Vòng 2) Liverpool hy vọng sẽ cải thiện màn trình diễn sau trận hòa đáng thất vọng ở vòng mở màn. Trong khi đó, Tottenham tiếp đón Newcastle trong trận cầu tâm điểm.

   

Liverpool - Nottingham Forest: Đi tìm chiến thắng đầu tay, 18h30, 29/8

Liverpool khởi đầu triều đại của HLV Andoni Iraola bằng trận hòa 2-2 trên sân của Newcastle. “Lữ đoàn đỏ” kịp gỡ hòa ở phút bù giờ cuối trận nhờ quả phạt đền được Dominik Szoboszlai thực hiện lạnh lùng. Màn trình diễn ở trận ra quân đã phơi bày rõ những vấn đề mà chiến lược gia người Tây Ban Nha cần giải quyết trong đội hình xuất phát.

Liverpool thoát thua hú vía trước Newcastle&nbsp;ở trận ra quân

Liverpool thoát thua hú vía trước Newcastle ở trận ra quân

Rio Ngumoha đá ở cánh phải, trong khi Cody Gakpo thi đấu bên cánh trái. Dù Gakpo ghi bàn, bộ đôi này không thể tạo ra đủ cơ hội để tiền đạo trị giá 125 triệu bảng Alexander Isak thực sự gây nguy hiểm.

Ở khu vực giữa sân, bộ đôi Ryan Gravenberch và Szoboszlai hứng chịu nhiều chỉ trích vì thiếu khả năng phòng ngự, khi cả hai đều mắc lỗi dẫn đến các bàn thua của Newcastle. Trong những ngày qua, Liverpool được cho là đã tìm cách chiêu mộ tiền vệ Lamine Camara của Monaco.

Trong lần đầu tiên dẫn dắt Liverpool tại Premier League trên sân Anfield, Iraola sẽ hy vọng các học trò thể hiện màn trình diễn phòng ngự kỷ luật hơn. Lịch sử cũng đang đứng về phía ông, khi Liverpool đã thắng trận sân nhà mở màn mùa giải ở 12/13 mùa gần nhất.

Trong khi đó, Nottingham Forest đã trải qua nhiều biến động trong những năm gần đây, và quá trình chuyển giao dưới thời tân HLV Oliver Glasner cũng khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Nottingham Forest mở màn Premier League 2026/27 bằng thất bại 0-1 trước Leeds United, trước khi tiếp tục nhận trận thua thứ hai trước đối thủ này chỉ ba ngày sau đó, với tỷ số 0-2 tại League Cup.

Với việc City Ground liên tục thay đổi HLV, Glasner trở thành nhà cầm quân thứ năm của Nottingham Forest trong chưa đầy 12 tháng, một thất bại thứ ba liên tiếp vào cuối tuần này có thể khiến tương lai của chiến lược gia người Áo bị đặt dấu hỏi, dù ông mới chỉ bắt đầu nhiệm kỳ.

Nottingham Forest không ghi bàn ở 4/6 trận gần nhất và nếu không thể tìm lại cảm giác ghi bàn, họ có nguy cơ trải qua một ngày thi đấu khó khăn tại Anfield.

Dù vậy, Liverpool đã cho thấy sự dễ tổn thương trước những pha phản công. Xét việc Nottingham Forest chỉ thua 1/4 lần đối đầu gần nhất với “Lữ đoàn đỏ” (thắng 2, hòa 1), người hâm mộ đội khách vẫn có thể thận trọng lạc quan trước trận đấu tại Anfield.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Sangare, Netz; Gibbs-White, Ndoye; Jesus

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-1 Nottingham Forest

Tottenham - Newcastle: Trận chiến khó lường, 23h30, 29/8

Tottenham được xây dựng với khoản đầu tư lớn dưới thời HLV Roberto De Zerbi nhưng không thể có khởi đầu tệ hơn tại Premier League, khi 4 tân binh đá chính trong thất bại 0-3 xứng đáng trước Brentford. Tuy nhiên, những lo lắng đầu mùa nhanh chóng được xua tan sau chiến thắng tưng bừng 5-1 của “Gà trống” trước Charlton Athletic tại League Cup.

Tham vọng của Tottenham sớm&nbsp;bị dội gáo nước lại bằng thất bại tan nát trước&nbsp;Brentford

Tham vọng của Tottenham sớm bị dội gáo nước lại bằng thất bại tan nát trước Brentford

Tân binh trị giá 85 triệu bảng Savinho gây ấn tượng trước các CĐV Tottenham với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau khi vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai. Mikey Moore, Dominic Solanke, Kevin Danso và Ben Davies cũng lập công, giúp “Gà trống” giành quyền vào vòng 3 và chuẩn bị đối đầu Liverpool vào tháng tới.

Sự chú ý giờ đây trở lại với đấu trường cao nhất nước Anh, khi Tottenham tìm cách tránh thua cả 2 trận mở màn Premier League lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011/12. Trong khi đó, “Gà trống” chỉ một lần không ghi bàn ở cả 2 trận đầu mùa, diễn ra tại mùa giải đầu tiên của Premier League 1992/93.

De Zerbi sẽ tự tin rằng việc trở lại sân nhà quen thuộc có thể giúp Tottenham lập tức tìm lại phong độ, bởi “Gà trống” đã thắng trận sân nhà mở màn Ngoại hạng Anh trong cả 5 mùa gần nhất, với tổng tỷ số 14-1. Trước đó, Tottenham chỉ từng có chuỗi dài hơn một lần, khi thắng trận sân nhà đầu tiên 11 mùa liên tiếp từ 1923/24 đến 1933/34.

Tuy nhiên, Tottenham gặp nhiều khó khăn trong việc giành kết quả tích cực trước Newcastle những năm gần đây. Họ thua 6/8 lần đối đầu gần nhất tại Premier League (thắng 1, hòa 1) và không giữ sạch lưới trong bất kỳ trận nào ở 14 lần chạm trán gần nhất với “Chích chòe”.

Sau khi bị Liverpool tước mất cơ hội giành chiến thắng ở vòng mở màn Premier League bởi quả phạt đền ở phút 90+9 khiến hai đội hòa 2-2, Newcastle tiếp tục trải qua một phen hú vía trước West Brom, đội bóng đang chơi tại Championship, trước khi giành chiến thắng 3-2 tại St James’ Park hồi giữa tuần để giành quyền vào vòng 3 League Cup.

Tân HLV Matthias Jaissle cho biết ông “thực sự hài lòng với nguồn năng lượng” mà các CĐV Newcastle tạo ra, đồng thời cam kết sẽ “mang đến niềm vui” cho họ bằng những màn trình diễn tích cực của đội bóng trẻ ở mùa giải này, sau khi Newcastle chỉ cán đích thứ 12 trong mùa giải cuối cùng của người tiền nhiệm Eddie Howe ở mùa trước.

Newcastle có thể tự tin khi Tottenham chính là đối thủ mà họ giành nhiều chiến thắng sân khách nhất tại Premier League, với 13 lần ca khúc khải hoàn. “Chích chòe” cũng đã thắng 3/4 chuyến làm khách gần nhất tới sân của Tottenham, chỉ nhận 1 thất bại.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tonali, Gallagher; Savio, Richarlison, Tel

Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Miley; Elanga, Wissa, Barnes; Osula

Dự đoán tỷ số: Tottenham 2-2 Newcastle

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 22:55 PM (GMT+7)
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