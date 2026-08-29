Tin mới nhất bóng đá sáng 29/8: Barcelona lập kỷ lục với đội hình xuất phát trẻ nhất lịch sử

Barcelona lập kỷ lục với đội hình xuất phát trẻ nhất lịch sử

Trận thắng Athletic Bilbao 2-0 tại Nou Camp đã đánh dấu một kỷ lục với cho Barcelona khi họ có đội hình xuất phát trẻ nhất trong lịch sử CLB. Độ tuổi trung bình của đội là 23,18 tuổi và trong 11 cầu thủ đá chính, duy nhất Raphinha sinh ở thế kỷ XX. Có tới 4 cầu thủ của đội hình này sinh năm 2007 gồm Pau Cubarsi, Marc Bernal, Xavi Espart và Lamine Yamal.

Đội hình xuất phát của Barcelona trước Athletic Bilbao, với năm sinh cho từng cầu thủ

Rashford tập trung đá cho MU, không nhận lời mời bên ngoài

Nhà báo Simon Stone cho biết dù vẫn có CLB tiếp cận anh, mới đây nhất là Fenerbahce, Marcus Rashford đã quyết định tập trung vào tập luyện và thi đấu cho MU. Người đại diện của anh đã được lệnh từ chối mọi đề nghị và Rashford sẽ chấp nhận mọi sự điều động từ HLV Michael Carrick, người cũng đã đưa anh hòa nhập trở lại hoạt động của CLB.

Yildiz chấn thương nghỉ 3 tháng

Juventus gặp một tổn thất rất nặng nề ngay sau vòng 1 Serie A khi tiền đạo cánh Kenan Yildiz đã bị chấn thương chân và sẽ phải nghỉ mất 3 tháng. Yildiz bị rạn xương ở chân trái trong một pha va chạm ở trận gặp Frosinone và đầu tuần sau anh sẽ phải làm phẫu thuật, với hy vọng bình phục kịp sau đợt FIFA Days tháng 11.

HLV Emery khóc khi chia tay Watkins

Trong cuộc họp báo mới đây, HLV Unai Emery cho biết tiền đạo Ollie Watkins đã trực tiếp xin lỗi ông sau khi từ chối ra sân thi đấu hôm Chủ nhật để chờ chuyển sang CLB Al Hilal. “Cậu ấy đã xin lỗi mọi người và chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi đó. Cậu ấy đã luôn hành xử đúng mực trước đây nên chúng tôi biết có thể bỏ qua. Tôi tạm biệt cậu ấy trong nước mắt với một cái ôm, giờ sẽ là một chương mới với Nicolas Jackson”, Emery nói.

De Bruyne so sánh Conte & Allegri

Kevin De Bruyne mới đây đã đưa ra sự so sánh giữa HLV Max Allegri so với Antonio Conte sau khi đã đá cho cả hai HLV tại Napoli. “Conte và Allegri khác nhau điều gì? Conte rất cứng nhắc và ông ấy tập trung vào khía cạnh công việc trong một mối quan hệ hơn. Bóng đá, bóng đá, bóng đá, đó là tất cả những gì ông ấy nghĩ đến và không có sự kết nối cá nhân với các cầu thủ. Allegri thoải mái hơn và chú ý hơn tới mối quan hệ với từng người”, De Bruyne nói.