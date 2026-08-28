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Lịch thi đấu tennis đơn nữ US Open 2026 mới nhất

Sự kiện: US Open 2026

Lịch thi đấu đơn nữ US Open 2026 hứa hẹn hấp dẫn khi Aryna Sabalenka bảo vệ chức vô địch, còn Elena Rybakina, Iga Swiatek và Coco Gauff cùng hướng tới danh hiệu Grand Slam cuối năm tại New York.

Lịch thi đấu Vòng 1

Thứ 2, ngày 31/08/2026
Thứ 3, ngày 01/09/2026

Lịch thi đấu Vòng 2

Thứ 5, ngày 03/09/2026

Lịch thi đấu Vòng 3

Thứ 7, ngày 05/09/2026

Lịch thi đấu Vòng 4

Thứ 2, ngày 07/09/2026

Lịch thi đấu Tứ kết

Thứ 4, ngày 09/09/2026
Kết quả thi đấu
otto-vs-grigor
Otto Virtanen
-
Grigor Dimitrov
-
23:30
27/08
aziz-vs-andrea
Aziz Dougaz
0
Andrea Guerrieri
2
22:55
27/08
chak-lam-coleman-vs-dusan
Chak Lam Coleman Wong
2
Dusan Lajovic
0
22:45
27/08

Xem thêm Kết quả thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 25 12,800 17
2
Alexander Zverev
 Germany 29 7,790 20
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 7,160 17

Xem thêm Bảng xếp hạng

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 14:04 PM (GMT+7)
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