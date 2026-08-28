Lịch thi đấu tennis đơn nữ US Open 2026 mới nhất
Lịch thi đấu đơn nữ US Open 2026 hứa hẹn hấp dẫn khi Aryna Sabalenka bảo vệ chức vô địch, còn Elena Rybakina, Iga Swiatek và Coco Gauff cùng hướng tới danh hiệu Grand Slam cuối năm tại New York.
Lịch thi đấu Vòng 1
Lịch thi đấu Vòng 2
Lịch thi đấu Vòng 3
Lịch thi đấu Vòng 4
Lịch thi đấu Tứ kết
otto-vs-grigor
Otto Virtanen
-
Grigor Dimitrov
-
23:30
27/08
aziz-vs-andrea
Aziz Dougaz
0
Andrea Guerrieri
2
22:55
27/08
chak-lam-coleman-vs-dusan
Chak Lam Coleman Wong
2
Dusan Lajovic
0
22:45
27/08
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|12,800
|17
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,790
|20
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|7,160
|17
(Tin tennis) Alcaraz và Djokovic rơi vào chung nhánh đấu tại US Open và nếu gặp nhau, họ sẽ có lần thứ 11 đụng độ trong lúc cả hai đang ngang ngửa đối...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2026 14:04 PM (GMT+7)