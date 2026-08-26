Sinner vắng mặt ở US Open, Djokovic & Alcaraz vẫn đối đầu vô vàn hiểm hoạ

US Open 2026 bỗng mất đi một trong những ứng viên sáng giá nhất khi Jannik Sinner chính thức rút lui vì chấn thương đầu gối. Dẫu vậy, con đường chinh phục Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic và hành trình bảo vệ ngai vàng của Carlos Alcaraz vẫn đầy rẫy những thử thách.

Sinner (bên phải) vắng mặt vì chấn thương, mở ra cơ hội nhưng cũng làm cục diện US Open 2026 đảo chiều

Việc Sinner vắng mặt giúp Alexander Zverev được đôn lên vị trí hạt giống số 1, đồng thời đưa Djokovic và Alcaraz vào hai nửa nhánh đấu khác nhau. Điều đó đồng nghĩa hai ngôi sao chỉ có thể gặp nhau nếu cùng tiến đến trận chung kết.

Roger Federer từng nhận định trên trang chủ ATP Tour rằng đây là cơ hội lớn đối với Djokovic, nhưng New York chưa bao giờ là điểm đến dễ dàng với những lão tướng khi thế hệ trẻ đang tiến bộ rất nhanh.

“Sát thủ tuổi teen” có thể tạo địa chấn

Ngay từ những vòng đấu đầu tiên, Djokovic và Alcaraz đều phải cảnh giác trước khả năng chạm trán những tay vợt trẻ đang khát khao tạo bất ngờ.

Jordan Lee là đương kim vô địch trẻ Wimbledon

Jordan Lee, 16 tuổi, đương kim vô địch trẻ Wimbledon, bước vào vòng đấu chính bằng suất đặc cách. Tay vợt người Mỹ sở hữu tỷ lệ thắng sân cứng lên tới 82% ở các giải trẻ, cùng lối chơi lên lưới táo bạo. Sự cổ vũ của khán giả nhà càng khiến Lee trở thành một “quả bom nổ chậm” nếu có cơ hội đối đầu một trong hai ngôi sao lớn.

Moise Kouame, 17 tuổi, cũng là cái tên đáng chú ý. Tay vợt người Pháp nổi bật với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng di chuyển bền bỉ. Nếu phải đối đầu Djokovic hoặc Alcaraz trong điều kiện thời tiết nóng bức tại New York, Kouame hoàn toàn có thể biến trận đấu thành màn tra tấn thể lực.

Dàn sao Gen Z sẵn sàng tăng tốc

Càng tiến sâu, mức độ khó khăn càng tăng khi Djokovic và Alcaraz có thể chạm trán những tay vợt trẻ đang sở hữu phong độ cao.

Shang Juncheng, hạt giống số 18, là một trong những cái tên đáng chú ý. Tay vợt 21 tuổi người Trung Quốc sở hữu lối chơi thông minh cùng khả năng trả giao bóng hiệu quả, đủ khả năng gây khó dễ cho bất kỳ đối thủ nào.

Fils là chủ nhân danh hiệu Cincinnati Open 2026

Arthur Fils, hạt giống số 14, lại gây ấn tượng bằng những cú thuận tay đầy sức nặng, đạt vận tốc trung bình khoảng 135 km/h. Sức mạnh của tay vợt người Pháp có thể tạo ra áp lực lớn cho cả Djokovic lẫn Alcaraz nếu hai bên chạm trán.

Trong khi đó, Alex Michelsen, hạt giống số 22, sở hữu vũ khí đáng gờm trên mặt sân cứng với trung bình khoảng 15 cú ace mỗi trận. Tay vợt 21 tuổi người Mỹ cũng có tâm lý thi đấu lì lợm và hoàn toàn đủ khả năng gieo sầu cho những tên tuổi lớn.

Những cựu binh chờ phục hận

Nếu vượt qua vòng 4, Djokovic và Alcaraz vẫn còn phải đối mặt với những đối thủ giàu kinh nghiệm ở các vòng đấu cuối.

Do Zverev giữ vị trí hạt giống số 1 còn Alcaraz là hạt giống số 2, hai tay vợt nằm ở hai nửa nhánh khác nhau và chỉ có thể chạm trán nếu cùng tiến đến trận chung kết. Đây cũng là kịch bản được người hâm mộ chờ đợi nhất tại Flushing Meadows.

Không ai có thể xem thường cựu vô địch US Open, Medvedev

Ở nửa nhánh còn lại, Djokovic có thể phải đối đầu những đối thủ đáng gờm trên hành trình tiến sâu, trong đó Daniil Medvedev là một cái tên đặc biệt nguy hiểm. Tay vợt người Nga vốn rất khó chịu trên mặt sân cứng nhờ khả năng phòng thủ bền bỉ và lối chơi kéo đối thủ vào những màn đấu thể lực dai dẳng.

Sinner vắng mặt khiến con đường đến chức vô địch rộng mở hơn cho Djokovic và Alcaraz, nhưng không đồng nghĩa thử thách đã giảm đi đáng kể.

Djokovic vẫn hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 25, Alcaraz quyết tâm bảo vệ ngai vàng, còn Zverev cùng Medvedev và những tay vợt trẻ đang sẵn sàng chen chân vào cuộc đua.