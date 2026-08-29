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Kết quả bóng đá AC Milan - Venezia: Thêm một người hùng dự bị, Amorim tiếp mạch thắng (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2026-27 Ruben Amorim AC Milan

(Vòng 2 Serie A) Ruben Amorim tiếp mạch thắng cho AC Milan nhờ công của một người hùng dự bị khác.

  

Bất chấp chiến công từ ghế dự bị ở trận mở màn, Adrien Rabiot vẫn chưa được HLV Ruben Amorim cho đá chính dù ông đã đưa lão tướng Luka Modric xuất phát từ đầu. AC Milan thực tế vẫn kiểm soát thế trận và ở phút 12 Goncalo Ramos đã phá bẫy việt vị thoát xuống, nhưng thủ môn Stankovic kịp băng ra cứu thua.

Goncalo Ramos bỏ lỡ khoảng 4 cơ hội trước Venezia chỉ trong hiệp 1

Goncalo Ramos bỏ lỡ khoảng 4 cơ hội trước Venezia chỉ trong hiệp 1

Venezia không chịu trận và họ đã có vài pha bóng thật sự nguy hiểm, Akor Adams sút hỏng vô duyên ở góc hẹp phút 19 và 5 phút sau Milan đã phải nhờ đến Pavlovic để chặn một cú đá bồi cận thành của Yeboah. Nhưng những cơ hội tốt nhất vẫn thuộc về Milan và gần như chỉ xoay quanh Ramos.

Chân sút này bị Stankovic từ chối cú đá góc gần phút 33, dứt điểm hụt ở cự ly chỉ 7m sau đó 3 phút, trước khi tiếp bóng bằng cẳng chân đi sạt cột dọc ở phút 43 dù đã thắng cả 2 trung vệ Venezia. Sự vô duyên tiếp tục sang đầu hiệp 2, Musah đưa bóng đập xà ngang Venezia dù cự ly dứt điểm chỉ là 5m.

Ramos ghi bàn đầu tiên tại San Siro

Ramos ghi bàn đầu tiên tại San Siro

Trong lúc thế trận bắt đầu trở nên hỗn độn ở giữa hiệp, bàn thắng đã đến. Phút 69, Milan phản công và dự bị Saelemaekers đã có cú thả bóng để Ramos lần này tận dụng chính xác đưa Milan vượt lên dẫn trước. Tới phút 89, thắng lợi được đội chủ nhà cầm chắc khi lại là Saelemaekers chọc khe, Jashari thoát xuống và cú dứt điểm của anh may mắn đập người thủ môn Stankovic rồi bật vào Halhal trước khi đi vào lưới Venezia.

Thắng 2-0, AC Milan tiếp tục mạch thắng dưới thời HLV Ruben Amorim.và tạm thời dẫn đầu bảng.

Tỷ số trận đấu: AC Milan 2-0 Venezia.

Ghi bàn (kiến tạo): Ramos 69', Halhal 89'

Đội hình xuất phát: 

AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Goncalo Ramos.

Venezia: Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/08/2026 02:50 AM (GMT+7)
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