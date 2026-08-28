Kết quả thi đấu tennis đơn nam US Open 2026 mới nhất
Kết quả đơn nam US Open 2026 sẽ được cập nhật xuyên suốt giải, nơi Carlos Alcaraz trở lại, Alexander Zverev dẫn đầu nhóm hạt giống và Novak Djokovic hướng tới Grand Slam thứ 25 trong cuộc đua biến động.
Kết quả Vòng loại cuối
Kết quả Vòng loại 2
Kết quả Vòng loại 1
jaime-vs-jenson
Jaime Faria
-
Jenson Brooksby
-
01:00
31/08
yibing-vs-adam
Yibing Wu
-
Adam Walton
-
01:00
31/08
tommy
?
-
Tommy Paul
-
01:00
31/08
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|12,800
|17
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,790
|20
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|7,160
|17
(Tin tennis) Alcaraz và Djokovic rơi vào chung nhánh đấu tại US Open và nếu gặp nhau, họ sẽ có lần thứ 11 đụng độ trong lúc cả hai đang ngang ngửa đối...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2026 14:04 PM (GMT+7)