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Kết quả thi đấu tennis đơn nam US Open 2026 mới nhất

Sự kiện: US Open 2026

Kết quả đơn nam US Open 2026 sẽ được cập nhật xuyên suốt giải, nơi Carlos Alcaraz trở lại, Alexander Zverev dẫn đầu nhóm hạt giống và Novak Djokovic hướng tới Grand Slam thứ 25 trong cuộc đua biến động.

Kết quả Vòng loại cuối

Kết quả Vòng loại 2

Thứ 5, ngày 27/08/2026
Thứ 4, ngày 26/08/2026

Kết quả Vòng loại 1

Thứ 4, ngày 26/08/2026
Thứ 3, ngày 25/08/2026
Thứ 2, ngày 24/08/2026
Lịch thi đấu
jaime-vs-jenson
Jaime Faria
-
Jenson Brooksby
-
01:00
31/08
yibing-vs-adam
Yibing Wu
-
Adam Walton
-
01:00
31/08
tommy
?
-
Tommy Paul
-
01:00
31/08

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 25 12,800 17
2
Alexander Zverev
 Germany 29 7,790 20
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 7,160 17

Xem thêm Bảng xếp hạng

Phân nhánh US Open: Alcaraz chung nhánh với Djokovic, chờ đại chiến ở bán kết
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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 14:04 PM (GMT+7)
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