Kết quả thi đấu tennis đơn nữ US Open 2026 mới nhất
Kết quả đơn nữ US Open 2026 sẽ liên tục được cập nhật khi giải khởi tranh, với Aryna Sabalenka bảo vệ ngôi hậu cùng Elena Rybakina, Iga Swiatek và Coco Gauff trong cuộc đua quyết liệt tại New York.
Kết quả Vòng loại cuối
Kết quả Vòng loại 2
Kết quả Vòng loại 1
jaime-vs-jenson
Jaime Faria
-
Jenson Brooksby
-
01:00
31/08
yibing-vs-adam
Yibing Wu
-
Adam Walton
-
01:00
31/08
tommy
?
-
Tommy Paul
-
01:00
31/08
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|25
|12,800
|17
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|7,790
|20
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|7,160
|17
(Tin tennis) Alcaraz và Djokovic rơi vào chung nhánh đấu tại US Open và nếu gặp nhau, họ sẽ có lần thứ 11 đụng độ trong lúc cả hai đang ngang ngửa đối...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2026 14:04 PM (GMT+7)