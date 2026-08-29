Trực tiếp chuyển nhượng 29/8: MU quan tâm Tosin của Chelsea, Rashford từ chối đến Fenerbahce

MU quan tâm Tosin của Chelsea

Tờ Give Me Sport cho biết HLV Carrick muốn MU củng cố hàng phòng ngự bằng việc chiêu mộ Tosin Adarabioyo của Chelsea. Về phần "The Blues", họ cũng không tha thiết giữ lại trung vệ này. Tosin đã có 38 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh cho Chelsea.

Hiện hàng thủ MU gặp nhiều vấn đề. De Ligt chưa hồi phục chấn thương, trong khi Lisandro Martinez không có được thể trạng tốt nhất.