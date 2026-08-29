Trực tiếp chuyển nhượng 29/8: MU quan tâm Tosin của Chelsea, Rashford từ chối đến Fenerbahce
Cập nhật những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè 2026 của bóng đá châu Âu ngày 29/8.
Fenerbahce đang có động thái muốn chiêu mộ Marcus Rashford trong những ngày cuối của phiên chợ hè 2026. Nhưng tiền đạo người Anh có vẻ không quan tâm điều đó. Nhà báo Paul Hirst cho hay ngôi sao sinh năm 1997 đã từ chối mọi lời đề nghị đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Tờ Give Me Sport cho biết HLV Carrick muốn MU củng cố hàng phòng ngự bằng việc chiêu mộ Tosin Adarabioyo của Chelsea. Về phần "The Blues", họ cũng không tha thiết giữ lại trung vệ này. Tosin đã có 38 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh cho Chelsea.
Hiện hàng thủ MU gặp nhiều vấn đề. De Ligt chưa hồi phục chấn thương, trong khi Lisandro Martinez không có được thể trạng tốt nhất.
Hậu vệ Cristhian Mosquera đang thu hút sự quan tâm từ Al Hilal và Al Nassr. Nhưng điều quan trọng ở chỗ Arsenal không hề muốn để mất ngôi sao này. Hiện anh được định giá 35 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Rafael Leao sẽ gia nhập Galatasaray với mức phí chuyển nhượng 45 triệu euro. Galatasaray chiến thắng trong cuộc đua này khi họ trả cho AC Milan số tiền cao hơn so với Aston Villa.
MU vẫn chưa kết thúc chiến dịch mua sắm hè và có thể "chốt sổ" bằng những ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid, Barcelona.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/08/2026 00:19 AM (GMT+7)