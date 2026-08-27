Nóng nhất thể thao sáng 27/8: Alcaraz có động thái bất ngờ trước thềm US Open

Alcaraz có động thái bất ngờ trước thềm US Open

Carlos Alcaraz vừa có lần đầu tiên trở lại thi đấu sau hơn 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay. Tay vợt người Tây Ban Nha chơi nội dung đôi nam nữ với Serena Williams nhưng dừng bước ở vòng 2. Ngay sau đó, Alcaraz bất ngờ hủy buổi tập trong ngày 26/8 khiến nhiều người lo lắng. Hiện tại, phía Alcaraz chưa bình luận gì về quyết định này.

Carlos Alcaraz

“Ông trùm” UFC tiếc cho con gái của huyền thoại

Bella Mir, con gái của huyền thoại Frank Mir, vừa bất ngờ để thua trước Alex Apodaca tại sự kiện UFC Contender Series và chủ tịch Dana White bày tỏ sự tiếc nuối. “Sự khác biệt tới ở cuối trận khi đôi bên đều cạn về thể lực. Bella không có kinh nghiệm trong tình huống này. Bella đã rất nỗ lực nhưng đó là một phần của cuộc chơi”.

“Sharapova mới” thừa nhận “cảm nắng” Rublev

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Mirra Andreeva thừa nhận “cảm nắng” với đồng hương Andrey Rublev. “Tôi chưa từng nói ra nhưng thực sự tôi có cảm tình tới Rublev. Đầu tiên, tôi ấn tượng với mái tóc của anh ấy. Tôi thực sự quen anh ấy nhưng tôi biết Andrey là người tuyệt vời. Mọi người nói mái tóc ấy khiến Rublev trông mệt mỏi nhưng tôi cho rằng mái tóc ấy rất tuyệt vời”.

Los Angeles Lakers định chiêu mộ cựu sao Warriors

Theo báo chí Mỹ, Los Angeles Lakers đang định chiêu mộ Johnathan Kuminga, cựu cầu thủ của Golden State Warriors. Lakers dự định đem hai cầu thủ dự bị là Dalton Knecht, Jaden Hardy để đem ra trao đổi trong thương vụ này với Minesota Timberwolves.