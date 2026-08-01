Lịch thi đấu tennis đơn nam giải Canadian Open 2026 mới nhất
Giải đơn nam Canadian Open 2026 diễn ra từ ngày 2-13/8 tại Montreal (Canada). Dưới đây là lịch thi đấu mới nhất, liên tục cập nhật giờ thi đấu và các cặp đấu đáng chú ý.
Lịch thi đấu Qualifying Final
Lịch thi đấu 1/128 Final
Lịch thi đấu 1/64 Final
Lịch thi đấu 1/32 Final
jannik-vs-alexander
Jannik Sinner
3
Alexander Zverev
1
22:05
12/07
jannik-vs-novak
Jannik Sinner
3
Novak Djokovic
0
22:20
10/07
arthur-vs-alexander
Arthur Fery
0
Alexander Zverev
3
19:35
10/07
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|17
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|8,480
|20
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|8,160
|17
Kết quả bốc thăm Canadian Open 2026 tạo nên nhiều nhánh đấu đáng chú ý. Alexander Zverev đối mặt hành trình nhiều thử thách tại Montreal, trong khi...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/08/2026 18:36 PM (GMT+7)