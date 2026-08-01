Nóng nhất thể thao sáng 1/8: Sao NBA đi nghỉ với bồ cũ Ronaldo

Devin Booker bỏ dở kỳ nghỉ với bồ cũ Ronaldo

Báo chí Mỹ cho biết trong hè này ngôi sao ghi điểm Devin Booker của CLB Phoenix Suns đã bắt đầu mối quan hệ tình ái với Irina Shayk, siêu mẫu người Nga từng là bạn gái của Cristiano Ronaldo và tài tử điện ảnh Bradley Cooper. Booker sau khi chia tay Kendall Jenner đã độc thân từ năm 2022 đến nay và hè này anh được giới thiệu với Shayk qua những người bạn chung. Họ đã tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng nhau nhưng Booker hiện đã bỏ dở kỳ nghỉ để trở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải NBA sắp diễn ra, trong bối cảnh Phoenix Suns mùa tới có nhiều biến động nhân sự.

Irina Shayk đang hẹn hò với ngôi sao NBA Devin Booker

Cựu võ sỹ chê trận Joshua – Fury chỉ là ‘trò moi tiền’

Cựu võ sỹ Carl Froch, người đã giành nhiều chức vô địch thế giới ở hạng cân siêu trung trong giai đoạn 2008 – 2015, đã bình luận rằng trận Tyson Fury – Anthony Joshua sắp tới giống một trận đấu nhằm moi những đồng tiền cuối cùng từ khán giả hơn là một cuộc cạnh tranh thành tích boxing thật sự. “Tôi không biết tại sao lại gọi đây là một siêu trận đấu, khi chẳng có đai vô địch nào cả. Cả hai đều đã qua thời đỉnh cao và họ chỉ đang cố moi tiền của khán giả nhiều nhất có thể, nếu trận này diễn ra cách đây 6-7 năm thì tôi sẽ hứng thú hơn”, Froch nói.

Jake Paul sát nhập công ty MMA, cạnh tranh với UFC

Công ty MMA Professional Fighters League mới đây đã được sát nhập vào công ty quảng bá giải trí Most Valuable Promotions của Jake Paul. Điều này đồng nghĩa Jake Paul sẽ đứng đầu một công ty có tới 400 võ sỹ MMA và có thỏa thuận phát sóng với Netflix và ESPN, không những vậy họ còn được tự do đấu các trận đấu liên công ty để khuếch trương danh tiếng. Đây sẽ là thách thức lớn cho UFC khi có một công ty MMA đối địch với tài nguyên cạnh tranh, đặc biệt là thù lao trả cho các võ sỹ sẽ cao hơn so với UFC, điều Jake Paul đã nhiều lần chỉ trích về UFC trong quá khứ.

Raducanu không được chọn dự Billie Jean King Cup

Danh sách đội tuyển tennis Anh dự Billie Jean King Cup vào tháng 9 đã không có tên Emma Raducan. Tay vợt nữ số 1 nước Anh đã trải qua giai đoạn chấn thương kể từ giữa tháng 6 và phải rút khỏi Wimbledon, khiến cô thậm chí có thể không được dự US Open.