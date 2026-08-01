Kết quả thi đấu tennis đơn nam giải Canadian Open 2026 mới nhất
Canadian Open 2026 nội dung đơn nam diễn ra từ ngày 2-13/8 tại Montreal. Cập nhật nhanh và đầy đủ kết quả các trận đấu qua từng vòng của giải ATP Masters 1000.
Kết quả Chung kết
Kết quả Bán kết
Kết quả Tứ kết
Kết quả Vòng 4
Kết quả Vòng 3
Kết quả Vòng 2
jannik-vs-alexander
Jannik Sinner
3
Alexander Zverev
1
22:05
12/07
jannik-vs-novak
Jannik Sinner
3
Novak Djokovic
0
22:20
10/07
arthur-vs-alexander
Arthur Fery
0
Alexander Zverev
3
19:35
10/07
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|13,450
|17
|2
|
Alexander Zverev
|Germany
|29
|8,480
|20
|3
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|23
|8,160
|17
Kết quả bốc thăm Canadian Open 2026 tạo nên nhiều nhánh đấu đáng chú ý. Alexander Zverev đối mặt hành trình nhiều thử thách tại Montreal, trong khi...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/08/2026 18:36 PM (GMT+7)