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Kết quả thi đấu tennis đơn nam giải Canadian Open 2026 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

Canadian Open 2026 nội dung đơn nam diễn ra từ ngày 2-13/8 tại Montreal. Cập nhật nhanh và đầy đủ kết quả các trận đấu qua từng vòng của giải ATP Masters 1000.

Kết quả Chung kết

Kết quả Bán kết

Kết quả Tứ kết

Kết quả Vòng 4

Kết quả Vòng 3

Thứ 6, ngày 01/08/2025

Kết quả Vòng 2

Lịch thi đấu
jannik-vs-alexander
Jannik Sinner
3
Alexander Zverev
1
22:05
12/07
jannik-vs-novak
Jannik Sinner
3
Novak Djokovic
0
22:20
10/07
arthur-vs-alexander
Arthur Fery
0
Alexander Zverev
3
19:35
10/07

Xem thêm Lịch thi đấu

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 13,450 17
2
Alexander Zverev
 Germany 29 8,480 20
3
Carlos Alcaraz
 Spain 23 8,160 17

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/08/2026 18:36 PM (GMT+7)
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