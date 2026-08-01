Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Indonesia: Màn ngược dòng hoàn tất (SEA V.Cup) (Kết thúc)
(Chặng 1 SEA V.Cup 2026) ĐT Việt Nam đã hoàn tất màn ngược dòng để có được chiến thắng chung cuộc.
Vi Thị Như Quỳnh với những cú đập tốt đã đưa ĐT Việt Nam dẫn 3-1 trước khi Lê Thanh Thúy nâng tỷ số lên 4-1. Indonesia rút ngắn 3-4 trước khi Nguyễn Thị Uyên đánh ngoài, ĐT Việt Nam khiếu nại chạm chắn không thành.
Indonesia đánh trong sân để dẫn 5-4 trước khi họ thắng Nguyễn Thị Uyên trong pha chắn đôi. ĐT Việt Nam gọi hội ý. Lê Thanh Thúy đánh nhanh trên lưới ngay sau đó, nhưng Indonesia cũng ghi điểm và họ sau đó đã dẫn 8-6, buộc ĐT Việt Nam lại gọi hội ý.
Thanh Thúy ghi điểm ngay sau hội ý và ĐT Việt Nam sau đó gỡ hòa 8-8. Hai bên trao đổi 2 điểm kế tiếp nhưng sau đó Indonesia lại dẫn 2 điểm sau một tình huống nhường nhau của phía Việt Nam. Thanh Thúy sau đó bị hàng chắn Indonesia đánh bại và đội khách dẫn 12-9.
Như Quỳnh lẫn Như Anh đều không thắng được hàng chắn của Indonesia và tỷ số là 14-9 cho đội khách. Như Quỳnh cuối cùng cũng ngắt chuỗi lên điểm để rút ngắn 10-14, trước khi Như Anh tận dụng bước 1 hỏng của đối thủ để đánh nhanh, 11-14. Indonesia kịp cứu bóng sau pha bỏ nhỏ hỏng sau đó để ghi điểm dẫn 15-11, trước khi nâng tỷ số lên 16-12 và buộc HLV Tuấn Kiệt lại gọi hội ý.
Hàng chắn Indonesia tiếp tục thành công và nâng tỷ số lên 18-13. Indonesia ngay sau đó ghi cú ace, 19-13, và ĐT Việt Nam lần thứ 4 gọi hội ý trong set này.
Thanh Thúy ngắt được chuỗi lên điểm của Indonesia nhưng sau đó đối thủ ghi liền 3 điểm để dẫn 22-14, trong đó có một cú đánh ngoài của chính Thanh Thúy. Hàng chắn đôi của Việt Nam rút ngắn 15-22, nhưng Như Quỳnh sau đó đánh ngoài và ĐT Việt Nam khiếu nại bất thành, 16-23.
Thanh Thúy đánh lọt chắn rút ngắn 18-23, và hàng chắn Việt Nam 2 lần cứu bóng trước khi Như Quỳnh rút ngắn 19-23. Nhưng Indonesia sau đó tận dụng hàng sau Việt Nam rối loạn cứu bóng để dẫn 24-19. Đôi khách sau đó đánh ngoài, nhưng họ có được điểm quyết định để thắng 25-20.
ĐT Việt Nam dẫn 4-1 và sau khi Indonesia rút ngắn 2-4, họ để hở khoảng trống giữa sân khiến Như Quỳnh ghi được điểm. Một chuỗi lên điểm nữa cho ĐT Việt Nam để dẫn 7-3, và sau một pha bước 1 đơn giản cũng thực hiện hỏng, Indonesia phải gọi hội ý.
Sau hội ý, Khánh Đang đã 3 lần cứu bóng nhưng rốt cuộc ĐT Việt Nam vẫn bị Indonesia đánh bại bởi một cú đánh cuối sân. Bích Thủy đáp trả ngay với một cú đánh 1 chân sau đầu, và Indonesia sau đó đánh ngoài. Nhưng Indonesia sau đó rút ngắn 8-11 sau một cú đánh lỗi của Thanh Thúy.
Hai đội trao đổi điểm trước khi hàng sau Việt Nam chơi tốt và Bích Thủy dàn xếp cho Thanh Thúy ghi điểm nâng tỷ số lên 14-9. Indonesia gọi hội ý, nhưng đánh hỏng ngay sau đó trước khi hàng chắn đôi của Việt Nam nâng tỷ số lên 16-10. Indonesia lại phải gọi hội ý.
Indonesia ghi điểm sau hội ý với cú bỏ nhỏ, trước khi họ rút ngắn 12-16 với cú đánh dọc dây. Trà My cắt chuỗi lên điểm và sau đó ĐT Việt Nam khiếu nại thành công một cú đánh tưởng như chạm chắn để dẫn 18-12. Indonesia ghi điểm tiếp theo nhưng Như Quỳnh đánh dội chắn chạm sàn để ĐT Việt Nam dẫn 19-13.
Bích Thủy nâng tỷ số lên 20-14 trước khi hàng chắn Việt Nam thành công, 21-14 và Indonesia phải gọi hội ý. ĐT Việt Nam tiếp tục lên điểm 24-14, Indonesia rút ngắn 15-24 trước khi Như Anh tung cú đập 1 chân sau đầu để ấn định tỷ số set 2 25-15.
Hai bên chia sẻ 6 điểm đầu tiên trước khi Thanh Thúy đưa ĐT Việt Nam bứt lên 5-3. Hàng chắn đôi của chủ nhà sau đó nâng tỷ số lên 6-3, và sau khi Indonesia tự đỡ bước 1 hỏng, họ sau đó lại có một pha dứt điểm không qua lưới. 8-3 cho Việt Nam và Indonesia gọi hội ý.
Hàng chắn Indonesia thắng được Trà My sau hội ý, nhưng Trà My đáp trả với cú đánh dọc dây. ĐT Việt Nam tiếp tục lên điểm và hàng chắn chủ nhà nâng tỷ số lên 13-6. Indonesia cuối cùng gọi hội ý khi bi dẫn 6-14.
Indonesia phải tới khi chắn được Như Quỳnh mới rút ngắn 8-15, nhưng Như Anh sau đó lại lên điểm cho ĐT Việt Nam. 16-8 và Indonesia gọi hội ý.
Indonesia rút ngắn 10-16 và HLV Tuấn Kiệt gọi hội ý ngay. Trà My ghi điểm ngay sau hội ý và ĐT Việt Nam sau đó nâng tỷ số lên 18-11. Indonesia rút ngắn còn 14-19 nhưng Ánh Thảo dứt điểm sau vạch 3m để ĐT Việt Nam dẫn 20-14.
Hàng chắn Indonesia thắng được Như Quỳnh, nhưng sau đó họ để cô bỏ nhỏ khá dễ để dẫn 21-15. Indonesia rút ngắn 17-21, nhưng Như Quỳnh cắt chuỗi lên điểm. Dù vậy Indonesia tiếp tục rút ngắn còn 19-22 và ĐT Việt Nam gọi hội ý.
25-19 cho ĐT Việt Nam sau 2 pha chắn đôi thành công liên tiếp.
Hai đội chia sẻ 6 điểm đầu trước khi Như Anh ghi điểm và Indonesia có pha đỡ bước 1 lỗi, 5-3. Bích Thủy nâng lên 6-3, sau đó cả hai đội đều phát bóng không qua lưới. Như Quỳnh đánh hỏng, nhưng sau đó chính cô dứt điểm nâng tỷ số lên 8-6 và Indonesia phải gọi hội ý.
Các cầu thủ chủ nhà phản xạ rất nhanh trước pha đánh nhanh của Indonesia, và Như Anh phản đòn để ĐT Việt Nam dẫn 10-7. Chuyền hai của Khánh Đang dù vậy không tốt và Thanh Thúy bị hàng chắn đôi Indonesia đánh bại. Indonesia ngay sau đó phát bóng hỏng, nhưng họ bỏ nhỏ hỏng và ĐT Việt Nam dẫn 12-8. Hàng chắn Việt Nam sau đó ăn điểm và Indonesia phải gọi hội ý.
Indonesia rút ngắn 10-13 nhưng sau đó thua trong một pha bóng hết sức dằng dai. Indonesia lại rút ngắn còn 12-14, nhưng Bích Thủy chắn bóng ăn điểm đưa ĐT Việt Nam dẫn 15-12. Đội chủ nhà lại phát bóng hỏng, nhưng Bích Thủy đánh dọc dây để dẫn 16-13. Indonesia gọi hội ý.
Như Quỳnh bỏ nhỏ để ĐT Việt Nam dẫn 17-13 và sau đó Indonesia đánh ngoài cũng như khiếu nại chạm chắn không thành. Indonesia rút ngắn 15-18 nhưng sau đó lại mắc lỗi chạm lưới, 19-15 cho Việt Nam. Indonesia đánh chạm chắn ra ngoài để rút ngắn 16-19, nhưng Trà My bỏ nhỏ hay để tỷ số là 20-16. Như Anh sau đó bỏ nhỏ ăn điểm và Indonesia phải gọi hội ý.
Indonesia đánh chạm chắn rút ngắn 17-21, nhưng đến lượt Trà My đánh chạm chắn ăn điểm. Indonesia dù vậy rút ngắn 19-22 khiến HLV Tuấn Kiệt gọi hội ý. Như Anh và Thanh Thúy nâng tỷ số lên 24-19, và dù ĐT Việt Nam sau đó phát bóng hỏng, Bích Thủy đánh nhanh trên lưới để kết thúc trận đấu với tỷ số 25-20 ở set 4.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA V.Cup bằng chiến thắng trước Philippines với tỷ số 29-27, 25-17, 20-25 và 25-19. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục thể hiện bản lĩnh của người đội trưởng khi là cái tên ghi nhiều điểm nhất trận đấu dù không xuất hiện quá nhiều ở trên sân.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/08/2026 12:50 PM (GMT+7)