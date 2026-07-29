Djokovic & Alcaraz xác nhận dự Six Kings Slam, quyết "hạ bệ" Sinner giành 6 triệu USD

Ban tổ chức siêu giải biểu diễn Six Kings Slam vừa kích nổ bom tấn truyền thông khi công bố danh sách 6 chiến thần sẽ đổ bộ xuống Riyadh, Ả Rập Xê Út vào tháng 10 năm 2026.

Alcaraz và Djokovic (phía trên) rất muốn đánh bại Sinner (bên trái phía dưới) tại Six Kings Slam 2026

Cuộc lật đổ nhà vua Sinner

Nhà đương kim vô địch Jannik Sinner đang là mục tiêu lớn nhất mà mọi đối thủ muốn hạ bệ. Ngôi sao 24 tuổi người Ý đang giữ thế độc cô cầu bại tại Riyadh với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2024 và 2025. Lối chơi bóng bền bỉ, lạnh lùng như một lập trình viên của tay vợt số 1 thế giới chính là ngọn núi cao mà các thế lực khác phải ngước nhìn.

Đối trọng lớn nhất của anh không ai khác ngoài Carlos Alcaraz. Ở tuổi 23, chàng trai trẻ tuổi xứ Murcia mang đến thứ tennis bùng nổ, hoang dã nhưng cũng đầy nghệ thuật. Hai thất bại cay đắng trước chính đối thủ người Ý ở các trận chung kết mùa trước là chất xúc tác biến Carlitos thành kẻ khát khao phục hận nhất trong chuyến đi này.

Trong khi đó, lão tướng 39 tuổi Novak Djokovic trở lại Trung Đông không phải để dạo chơi hay dưỡng già. Ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp, mỗi bước chạy của huyền thoại người Serbia vẫn là một bài học lịch sử. Bản lĩnh của Nole là thứ mà các thế hệ đàn em không bao giờ được phép xem thường.

Sự xuất hiện của tân binh và dàn siêu sao

Chiến trường năm nay chào đón Alex De Minaur trong tư thế kẻ thách thức mới thay thế cho Stefanos Tsitsipas. Ở tuổi 27, "tia chớp" Sydney với đôi chân nhanh nhất ATP tour hứa hẹn là gã phá bĩnh khó chịu nhờ lối chơi phòng ngự phản công vắt kiệt sức lực đối phương.

Đồng hành cùng họ là Alexander Zverev, "hoàng tử" nước Đức sở hữu chiều cao 1m98 ấn tượng. Tay vợt 29 tuổi mang đến Riyadh những cú giao bóng sấm sét và quả trái tay dọc dây thương hiệu, quyết tâm chứng minh anh không chỉ làm nền cho bộ ba quyền lực.

Mảnh ghép cuối cùng thuộc về Taylor Fritz, niềm hy vọng số 1 của quần vợt xứ cờ hoa. Ngôi sao 28 tuổi mang phong cách Hollywood lãng tử nhưng sở hữu vũ khí giao bóng thuận tay cực kỳ tàn nhẫn trên mặt sân cứng, sẵn sàng thổi bay bất cứ rào cản nào.

Poster về 6 ngôi sao tham dự giải năm nay

Thể thức thi đấu và số tiền thưởng "điên rồ"

Cuộc viễn chinh tại thánh đường ANB Arena diễn ra từ ngày 21/10 đến 24/10/2026 trên mặt sân cứng trong nhà. Ban tổ chức khéo léo cài cắm ngày nghỉ bắt buộc vào ngày 23/10 nhằm giúp các tay vợt né án phạt từ ATP (cấm các tay vợt thuộc top đầu tham gia các giải đấu biểu diễn không thuộc hệ thống ATP nếu giải đó kéo dài từ 3 ngày liên tiếp trở lên), đồng thời tích lũy năng lượng cho trận thư hùng cuối cùng.

Yếu tố kích thích nhất giải đấu chính là cơn mưa tiền thưởng khổng lồ. Mỗi tay vợt đút túi ngay 1,5 triệu USD chỉ cho một cái gật đầu xuất hiện. Đặc biệt hơn, nhà vô địch nhận tấm séc trị giá 6 triệu USD, con số điên rồ vượt qua tiền thưởng của bất kỳ giải Grand Slam chính thức nào.