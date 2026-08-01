Zverev gặp thử thách lớn ở Canadian Open, mỹ nhân Philippines đứng trước cơ hội gây sốc

Lễ bốc thăm Canadian Open 2026 đã tạo nên những nhánh đấu đầy duyên nợ ở cả ATP Masters 1000 (Montreal) và WTA 1000 (Toronto). Trong bối cảnh nhiều ngôi sao hàng đầu vắng mặt, Alexander Zverev trở thành ứng viên số một ở nội dung nam, còn Alex Eala đứng trước cơ hội tạo nên màn so tài đáng chờ đợi với tân vô địch Wimbledon Linda Noskova.

Zverev (bên trái) rơi vào nhánh đấu không dễ dàng

Zverev đối mặt hành trình nhiều thử thách

Việc Jannik Sinner, Carlos Alcaraz và Novak Djokovic đồng loạt rút lui giúp Zverev trở thành hạt giống số 1 và là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại Montreal. Tuy nhiên, con đường của tay vợt người Đức không hề bằng phẳng.

Zverev sẽ mở màn gặp Lorenzo Sonego hoặc Tallon Griekspoor. Nếu đi đúng dự đoán, anh có thể chạm trán Taylor Fritz ở tứ kết, một trong những thử thách lớn nhất trước khi nghĩ tới ngôi vương.

Ở nhánh đấu còn lại, hạt giống số 2 Felix Auger-Aliassime cũng rơi vào tình thế không mấy thuận lợi. Niềm hy vọng của chủ nhà Canada có nguy cơ phải lần lượt vượt qua Brandon Nakashima, Arthur Rinderknech, cựu vô địch US Open Marin Cilic và Frances Tiafoe trên hành trình tiến sâu.

Đương kim vô địch Ben Shelton cũng chịu áp lực không nhỏ khi phải bảo vệ 1.000 điểm ATP. Tay vợt người Mỹ được dự báo có thể tái ngộ Daniil Medvedev ở vòng tứ kết.

Các cặp tứ kết dự kiến tại ATP Canadian Open 2026:

Alexander Zverev - Taylor Fritz

Daniil Medvedev - Ben Shelton

Alex de Minaur - Jiri Lehecka

Felix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli

Eala chờ đại chiến tân vô địch Wimbledon

Ở nội dung WTA 1000 tại Toronto, Alex Eala tiếp tục là cái tên thu hút sự chú ý sau bước tiến mạnh mẽ trong năm 2026.

Eala (bên phải) sẽ tạo tiếng vang lớn nếu có thể vượt qua nhà vô địch Wimbledon

Nếu vượt qua trận ra quân, tay vợt Philippines nhiều khả năng sẽ chạm trán Linda Noskova, tân vô địch Wimbledon. Đây được xem là một trong những cặp đấu đáng xem nhất ở những vòng đầu giải đấu.

Trong khi đó, hạt giống số 1 Aryna Sabalenka được miễn vòng mở màn và có thể tái đấu Maja Chwalinska, tay vợt từng gây bất ngờ khi đánh bại cô tại Roland Garros hồi tháng 6. Xa hơn, Amanda Anisimova được dự đoán sẽ là đối thủ của Sabalenka ở tứ kết.

Nửa dưới nhánh đấu cũng hứa hẹn nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn khi Iga Swiatek và đương kim vô địch Jessica Pegula nằm cùng nhánh, với khả năng gặp nhau tại tứ kết. Swiatek sẽ trở lại sau quãng nghỉ kể từ Wimbledon và nhiều khả năng mở màn bằng cuộc chạm trán Wang Xinyu.