Sinner - Alcaraz cứ việc nâng cúp, lịch sử vẫn mãi khắc tên Djokovic ở US Open

Khi Jannik Sinner đang băng băng như một cơn lốc để càn quét các kỷ lục điểm số, và Carlos Alcaraz chuẩn bị cho màn tái xuất bùng nổ tại chuỗi giải Bắc Mỹ, mọi ánh mắt của giới mộ điệu đều đổ dồn về chiếc cúp bạc danh giá tại New York.

Người ta bắt đầu nói nhiều về một kỷ nguyên mới của thế hệ trẻ. Thế nhưng, có một nghịch lý vĩ đại đang diễn ra tại Flushing Meadows: Sinner hay Alcaraz cứ việc nâng cúp, nhưng dòng chảy lịch sử của US Open vốn đã và đang chọn gọi tên Novak Djokovic.

Djokovic hướng tới độc chiếm loạt kỷ lục bền bỉ tại New York

Ở tuổi 39, người đàn ông này không cần thêm một danh hiệu để chứng minh vị thế. Chính những cột mốc sừng sững mà anh chuẩn bị chạm tay vào tại New York năm nay mới là thứ định nghĩa lại sự trường tồn trong tennis.

Sinner, Alcaraz và cuộc săn lùng những đỉnh cao

Không thể phủ nhận Sinner đang trải qua một mùa giải rực rỡ nhất. Với chức vô địch Wimbledon vừa qua, tay vợt số 1 thế giới đang thể hiện một phong độ càn quét tuyệt đối tại các giải đấu lớn. Sự vươn lên mạnh mẽ của Sinner, kết hợp với Alcaraz - nhà vô địch Australian Open đầu năm nay, đã tạo nên một thế gọng kìm vững chắc của thế hệ mới. Họ trẻ trung, khao khát và sở hữu sức mạnh thể chất của những vị thần để đi săn tìm những danh hiệu lớn nhất.

Nhưng trong khi hai chàng trai ngoài đôi mươi ấy đang dốc sức tranh giành chiếc cúp vô địch tại New York, thì "The Djoker" lại bước đi trên một con đường hoàn toàn khác: Con đường chinh phục những cột mốc lịch sử bền bỉ mà thế hệ trẻ sẽ phải mất hàng thập kỷ nữa mới có thể chạm tới.

Alcaraz và Sinner, hai quái kiệt hứa hẹn sẽ là chủ nhân danh hiệu US Open 2026

Những kỷ lục không cần cúp vàng của "Nhà vua" 39 tuổi

Người ta gọi US Open năm nay là "cơ hội cuối cùng" để Djokovic chạm tới danh hiệu Grand Slam thứ 25. Lời nhận định đó không sai về mặt danh hiệu, nhưng nó quá hẹp hòi nếu nhìn vào bức tranh lịch sử. Tại New York năm nay, Djokovic đứng trước cơ hội xô đổ những kỷ lục mà anh không cần phải vô địch để hoàn thành.

Djokovic hiện đang sở hữu 95 chiến thắng tại US Open, chỉ kém huyền thoại Jimmy Connors đúng 3 trận. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần lọt vào đến vòng 4 của giải đấu, nhiệm vụ nằm trong tầm tay khi anh đã làm được ở 9 trong 10 lần tham dự gần nhất là Nole sẽ chính thức trở thành tay vợt có số trận thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Với 110 trận đã chơi tại Flushing Meadows, Djokovic chỉ cần lọt vào đến vòng bán kết (chơi thêm 6 trận) để vượt qua con số 115 trận của Connors, độc chiếm ngôi vị số 1 về số lần ra sân trong lịch sử giải đấu.

Các cột mốc lịch sử tại US Open

Hạng mục Kỷ lục hiện tại Djokovic Điều kiện để phá kỷ lục Số trận thắng đơn nam Jimmy Connors (98 trận) 95 trận Lọt vào vòng 4 (thắng 3 trận) Số trận đã thi đấu Jimmy Connors (115 trận) 110 trận Lọt vào bán kết (chơi 6 trận) Tay vợt lớn tuổi nhất vô địch US Open William Larned (38 tuổi 11 tháng) 39 tuổi Vô địch giải đấu

Mới đây, chính Djokovic đã thẳng thắn thừa nhận: "Đối đầu với Sinner và Alcaraz khiến tôi đau đớn, vì cảm giác như đang phải thi đấu với chính bản thân mình của 15 năm trước". Sinner đã chặn anh ở bán kết Wimbledon, còn Alcaraz khuất phục anh ở chung kết Australian Open.

Nhưng chính trong thế gọng kìm đó, sự vĩ đại của Djokovic mới được tôn vinh rõ ràng nhất. US Open vốn là nơi Nole chịu nhiều tổn thương nhất với 6 lần thất bại ở chung kết. Nếu năm nay anh tiếp tục lọt vào trận đấu cuối cùng và để thua trước Sinner hay Alcaraz, anh sẽ lập kỷ lục buồn với 7 lần về nhì. Nhưng trong thể thao đỉnh cao, việc thất bại ở trận chung kết nhiều nhất đồng nghĩa với việc bạn là người kiên cường nhất, luôn đứng ở đỉnh cao để thách thức mọi thế hệ.