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Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.League 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam Lịch thi đấu thể thao Việt Nam và quốc tế

Cập nhật lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.League 2026 chặng 1 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 31/7. Xem trực tiếp các trận đấu đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam trên hệ thống VTVcab và VTVprime.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.League 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam 

Ngày

Giờ

Đội 1

Đội 2

Phát sóng

31/07

16:00

Indonesia

Thái Lan

VTVprime, NSports

18:30

Việt Nam

Philippines

VTVprime, NSports

01/08

16:00

Philippines

Thái Lan

VTVprime, NSports

18:30

Việt Nam

Indonesia

VTVprime, NSports

02/08

16:00

Indonesia

Philippines

VTVprime, NSports

18:30

Việt Nam

Thái Lan

VTVprime, NSports

Giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2026 chính thức khởi tranh chặng 1 từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, trước khi di chuyển sang Thái Lan để thi đấu chặng 2 từ ngày 7/8 đến ngày 9/8. Giải đấu năm nay tiếp tục quy tụ 4 đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia, cạnh tranh theo thể thức vòng tròn tính điểm. 

Hiện tại, giải đấu đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều về cục diện thắng thua. Dù một số khán giả nhận định thứ hạng chung cuộc vẫn giữ nguyên kịch bản cũ với sự thống trị của Thái Lan và Việt Nam bám đuổi ở vị trí thứ hai.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/07/2026 13:33 PM (GMT+7)
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