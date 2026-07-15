Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.League 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam
Cập nhật lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.League 2026 chặng 1 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 31/7. Xem trực tiếp các trận đấu đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam trên hệ thống VTVcab và VTVprime.
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.League 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam
|
Ngày
|
Giờ
|
Đội 1
|
Đội 2
|
Phát sóng
|
31/07
|
16:00
|
Indonesia
|
Thái Lan
|
VTVprime, NSports
|
18:30
|
Việt Nam
|
Philippines
|
VTVprime, NSports
|
01/08
|
16:00
|
Philippines
|
Thái Lan
|
VTVprime, NSports
|
18:30
|
Việt Nam
|
Indonesia
|
VTVprime, NSports
|
02/08
|
16:00
|
Indonesia
|
Philippines
|
VTVprime, NSports
|
18:30
|
Việt Nam
|
Thái Lan
|
VTVprime, NSports
Giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2026 chính thức khởi tranh chặng 1 từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, trước khi di chuyển sang Thái Lan để thi đấu chặng 2 từ ngày 7/8 đến ngày 9/8. Giải đấu năm nay tiếp tục quy tụ 4 đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia, cạnh tranh theo thể thức vòng tròn tính điểm.
Hiện tại, giải đấu đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều về cục diện thắng thua. Dù một số khán giả nhận định thứ hạng chung cuộc vẫn giữ nguyên kịch bản cũ với sự thống trị của Thái Lan và Việt Nam bám đuổi ở vị trí thứ hai.
Khép lại vòng bảng VNL 2026, Thái Lan tạo địa chấn khi trụ hạng ngoạn mục, trong khi dàn "khủng long" cao trên 2m liên tiếp lập kỷ lục. Vòng chung kết...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/07/2026 13:33 PM (GMT+7)