Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA V.League 2026, lịch đội tuyển nữ Việt Nam

Ngày Giờ Đội 1 Đội 2 Phát sóng 31/07 16:00 Indonesia Thái Lan VTVprime, NSports 18:30 Việt Nam Philippines VTVprime, NSports 01/08 16:00 Philippines Thái Lan VTVprime, NSports 18:30 Việt Nam Indonesia VTVprime, NSports 02/08 16:00 Indonesia Philippines VTVprime, NSports 18:30 Việt Nam Thái Lan VTVprime, NSports

Giải bóng chuyền nữ SEA V.League 2026 chính thức khởi tranh chặng 1 từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, trước khi di chuyển sang Thái Lan để thi đấu chặng 2 từ ngày 7/8 đến ngày 9/8. Giải đấu năm nay tiếp tục quy tụ 4 đội tuyển hàng đầu khu vực gồm Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Indonesia, cạnh tranh theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Hiện tại, giải đấu đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều về cục diện thắng thua. Dù một số khán giả nhận định thứ hạng chung cuộc vẫn giữ nguyên kịch bản cũ với sự thống trị của Thái Lan và Việt Nam bám đuổi ở vị trí thứ hai.