Ronaldo tổ chức đám cưới cổ tích với Georgina tại địa điểm đặc biệt

Đám cưới được cho là sẽ diễn ra tại quê hương của Ronaldo

Theo thông tin độc quyền từ The Sun, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez được cho là sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tuần tới tại nhà thờ Funchal Cathedral trên đảo Madeira, quê hương của siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha.

Sau nghi thức tại nhà thờ, tiệc cưới diễn ra tại khách sạn 5 sao Savoy Palace, nơi có 4 nhà hàng phục vụ khách.

Một nguồn tin được dẫn lời cho biết: "Khách lưu trú tại khách sạn đã được thông báo rằng 2 tầng của khách sạn sẽ tạm ngừng sử dụng trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, cùng với một số khu vực quầy bar".

Ronaldo và Georgina sẽ tổ chức đám cưới tại đảo Madeira, quê hương của CR7?

Trước đó, từng xuất hiện thông tin cho rằng cặp đôi tổ chức hôn lễ tại khu dinh thự Quinta da Regaleira ở Sintra trong cuối tuần này. Tuy nhiên, tin đồn này nhanh chóng bị nghi ngờ khi địa điểm trên vẫn mở cửa đón khách tham quan như bình thường.

Hiện Daily Mail cho biết đã liên hệ với đại diện của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Quay về nơi gắn liền với tuổi thơ

Funchal không chỉ là nơi sinh của Ronaldo mà còn là thành phố gắn liền với tuổi thơ của anh. Tại đây có tượng đồng tôn vinh danh thủ và một khách sạn mang thương hiệu của anh.

Dù sở hữu khối tài sản ước tính từ 1,2 đến 1,4 tỷ USD, việc lựa chọn tổ chức hôn lễ tại quê nhà được cho là mang nhiều ý nghĩa đối với Ronaldo. Anh từng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, sống cùng các anh chị em trong một căn phòng nhỏ trước khi rời gia đình năm 11 tuổi để gia nhập học viện Sporting Lisbon.

Cặp đôi liên tục xuất hiện cùng nhẫn kim cương trước tin đồn kết hôn

Trong thời gian ở Bồ Đào Nha, cả Ronaldo và Georgina đều xuất hiện với những chiếc nhẫn kim cương lớn, làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán về đám cưới.

Georgina mới đây đăng tải loạt ảnh trên bãi biển, trong đó có bức ảnh chụp cùng Ronaldo và con trai Cristiano Jr., đồng thời chia sẻ một bức ảnh selfie dường như muốn làm nổi bật chiếc nhẫn trên tay.

Trước thời điểm được cho là diễn ra hôn lễ, Georgina đăng dòng chú thích: "Shinrin-yoku" – thuật ngữ tiếng Nhật dùng để chỉ việc thư giãn, hòa mình với thiên nhiên.

Ronaldo từng nhiều lần chia sẻ về kế hoạch kết hôn

Cristiano Ronaldo trước đây từng tiết lộ với Piers Morgan rằng anh dự định kết hôn sau World Cup năm nay, giải đấu mà đội tuyển Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ở vòng 16 đội: "Tôi hy vọng sẽ đến lễ cưới của mình cùng chiếc cúp vô địch.

Tôi sẽ kết hôn với cô ấy vì tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp. Không chỉ vì cô ấy là mẹ của các con tôi, mà còn vì cô ấy là người tôi yêu nhất".

Trước đó, Ronaldo cầu hôn Georgina vào tháng 8/2025 sau 8 năm hẹn hò. Georgina sau đó thông báo tin vui trên Instagram với dòng trạng thái: "Em đồng ý".

Cặp đôi liên tục xuất hiện với nhẫn kim cương trên tay

Màn cầu hôn diễn ra vào lúc rạng sáng

Ronaldo sau đó tiết lộ với Piers Morgan rằng màn cầu hôn diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng: "Lúc đó khoảng 1 giờ sáng. Các con gái tôi đã ngủ. Một người bạn đã đưa chiếc nhẫn cho tôi để trao cho Gio. Khi tôi đang đưa nhẫn cho cô ấy thì hai đứa con của tôi bước vào và nói: 'Bố sẽ trao nhẫn cho mẹ và cầu hôn mẹ phải không?'

Tôi nói: 'Đây đúng là khoảnh khắc thích hợp để cô ấy nói đồng ý'. Đó chính là thời điểm. Tôi biết một ngày nào đó mình sẽ cầu hôn cô ấy, nhưng khi ấy tôi chưa hề lên kế hoạch".

Danh thủ người Bồ Đào Nha cũng cho biết anh đã dành nhiều thời gian để tìm chiếc nhẫn đúng như mong muốn của Georgina: "Cô ấy từng nói muốn tôi tặng một chiếc nhẫn vì sở hữu một viên kim cương đẹp là một trong những ước mơ của cô ấy. Tôi đã rất nỗ lực và cuối cùng cũng tìm được chiếc nhẫn đúng với điều cô ấy yêu thích".

Hành trình gắn bó của Ronaldo và Georgina

Ronaldo và Georgina có 2 con gái chung là Alana và Bella. Cặp song sinh Eva Maria và Mateo được chào đời thông qua phương pháp mang thai hộ.

Bella từng có một người anh em song sinh tên Angel nhưng em bé đã qua đời không lâu sau khi sinh. Ronaldo cũng có con trai cả Cristiano Jr. từ một mối quan hệ trước đây.

Georgina gặp Ronaldo vào năm 2016 khi cô làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci ở Madrid và thu hút sự chú ý của anh.