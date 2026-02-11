Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
HLV De Zerbi rời Marseille, MU - Tottenham nhắm "chiến tướng" người Ý

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Manchester United Olympic Marseille

HLV Roberto De Zerbi từng ghi dấu ấn đậm nét tại giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, ngay khi nhà cầm quân người Italia rời CLB Marseille, ông đã được các đội bóng lớn như MU và Tottenham nhắm đến.

  

De Zerbi rời Marseille ngay lập tức, Premier League dậy sóng

Roberto De Zerbi đã chính thức chia tay Marseille với hiệu lực tức thì, theo thông báo từ CLB Ligue 1. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chiến lược gia người Ý chịu sức ép ngày càng lớn sau chuỗi kết quả thảm họa của đội bóng thành phố cảng.

HLV De Zerbi (ở giữa) rời Marseille

HLV De Zerbi (ở giữa) rời Marseille

Marseille vừa bị Club Brugge loại đầy tủi hổ khỏi Champions League, trước khi hứng thêm thất bại nặng nề 0-5 trước Paris Saint Germain cuối tuần qua. Trận thua khiến họ rơi xuống ngoài nhóm giành vé trực tiếp dự Champions League tại Ligue 1, kém top 2 ba điểm.

Theo RMC Sport, HLV 46 tuổi vẫn điều hành buổi tập hôm thứ Ba và có cuộc trao đổi với cầu thủ cũng như ban lãnh đạo trước khi đi đến kết luận rằng ông không thể tiếp tục công việc. De Zerbi được cho là “suy sụp” trước thái độ và tinh thần thi đấu thiếu quyết tâm của các học trò sau hai thất bại liên tiếp.

Tuyên bố chia tay và mùa giải đổ vỡ

Trong thông cáo phát, Marseille xác nhận quyết định thay tướng được đưa ra sau cuộc họp giữa chủ sở hữu, chủ tịch, giám đốc thể thao và HLV trưởng.

“Đây là quyết định tập thể khó khăn, được cân nhắc kỹ lưỡng vì lợi ích chung của CLB, nhằm đáp ứng những thách thức thể thao ở giai đoạn cuối mùa giải”, thông báo nêu rõ.

Greenwood sẽ bị ảnh hưởng tương lai sau khi De Zerbi rời đi

Greenwood sẽ bị ảnh hưởng tương lai sau khi De Zerbi rời đi

Marseille gửi lời cảm ơn tới De Zerbi vì sự tận tâm, chuyên nghiệp và đóng góp của ông, đặc biệt là thành tích á quân Ligue 1 mùa 2024/25, qua đó giúp đội bóng trở lại đấu trường Champions League. Tuy nhiên, mùa giải thứ hai của ông tại Pháp lại diễn ra đầy thất vọng.

Được bổ nhiệm vào tháng 6/2024 sau hai năm dẫn dắt Brighton tại Premier League, De Zerbi từng được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ thành công mới. Thế nhưng kể từ khi bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, Marseille rơi vào khủng hoảng toàn diện. Trước đó, giám đốc thể thao Medhi Benatia từng cảnh báo sẽ có “hệ quả” sau thất bại trước Brugge. Đây là dấu hiệu cho thấy chiếc ghế của De Zerbi đã lung lay dữ dội.

Đội bóng nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm một HLV tạm quyền cho trận đấu cuối tuần này gặp Strasbourg của Gary O’Neil.

Man United và Tottenham vào thế sẵn sàng

Sự ra đi của De Zerbi ngay lập tức thu hút sự chú ý từ Premier League. Daily Mail Sport tiết lộ ông vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ MU, đội bóng đang tìm kiếm HLV trưởng mới cho mùa hè tới.

HLV De Zerbi được MU và Tottenmham theo đuổi

HLV De Zerbi được MU và Tottenmham theo đuổi

De Zerbi từng được các quan chức của tập đoàn INEOS phỏng vấn vào tháng 5/2024 và nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu thay thế Erik Ten Hag, trước khi Ruben Amorim được lựa chọn. Chiến lược gia người Ý được cho là muốn trở lại môi trường bóng đá Anh, đồng thời cũng lọt vào tầm ngắm của Tottenham, đội vừa sa thải Thomas Frank.

Những tuần cuối cùng của ông tại Marseille còn bị phủ bóng bởi mâu thuẫn nội bộ, nổi bật là căng thẳng giữa Benatia và tiền đạo cánh Mason Greenwood. Theo L’Equipe, hai người gần như phớt lờ nhau mỗi khi chạm mặt. Benatia nhiều lần công khai chỉ trích Greenwood cả trong lẫn ngoài sân cỏ, thậm chí bức xúc khi cầu thủ này không thực hiện nghĩa vụ thương mại hồi mùa hè năm ngoái.

Trái ngược với giám đốc thể thao, De Zerbi luôn bảo vệ Greenwood. Ông từng khẳng định cựu sao Man United đã vươn tới đẳng cấp “thế giới”, phát triển dựa trên nền tảng giáo dục từ gia đình.

Greenwood rời Old Trafford hè 2024 với mức phí 26,7 triệu bảng sau quãng thời gian dài bị treo giò và điều tra pháp lý. Dù các cáo buộc hình sự đã bị hủy bỏ vào năm 2023, anh chỉ thực sự tìm lại phong độ khi tái xuất dưới thời De Zerbi tại Marseille, trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình.

Giờ đây, khi De Zerbi rời ghế, tương lai của cả ông lẫn Greenwood tiếp tục là dấu hỏi lớn. Nhưng có một điều chắc chắn: cánh cửa Premier League đang mở ra, và cuộc đua trên băng ghế huấn luyện hè này hứa hẹn sẽ nóng hơn bao giờ hết.

11/02/2026 18:04 PM (GMT+7)
