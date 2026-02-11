CHÍNH THỨC: Tottenham sa thải HLV Thomas Frank

⚡ Tottenham sa thải HLV Frank

HLV Thomas Frank chịu áp lực lớn trong nhiều tuần qua khi "Spurs" tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng. Ban lãnh đạo đội bóng buộc phải hành động sau chuỗi phong độ bết bát kéo dài, bất chấp việc họ từng đặt nhiều kỳ vọng vào cựu thuyền trưởng Brentford.

HLV Thomas Frank bị sa thải

Thực tế, dấu hiệu chia tay đã xuất hiện từ trước. Trong 26 trận cầm quân tại Premier League, Frank chỉ giành được 7 chiến thắng và để thua tới 11 trận. Những con số không đủ sức thuyết phục ở một đội bóng từng đặt mục tiêu cạnh tranh top đầu.

Trang chủ đội bóng Bắc London ra thông báo về việc sa thải HLV Thomas Frank: "CLB xác nhận đã đưa ra quyết định thay đổi vị trí HLV trưởng, theo đó Thomas Frank sẽ rời cương vị này kể từ hôm nay.

Thomas được bổ nhiệm vào tháng 6/2025 và ban lãnh đạo luôn cam kết trao cho ông đủ thời gian cũng như sự hậu thuẫn cần thiết để cùng xây dựng kế hoạch dài hạn cho tương lai.

Tuy nhiên, những kết quả và màn trình diễn thời gian qua đã khiến Hội đồng quản trị đi đến kết luận rằng việc thay đổi vào thời điểm này của mùa giải là cần thiết.

Trong suốt quãng thời gian làm việc tại CLB, Thomas luôn thể hiện tinh thần tận tâm và cam kết tuyệt đối, nỗ lực hết mình để đưa đội bóng tiến lên. CLB gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của ông và chúc ông gặt hái nhiều thành công trong chặng đường sắp tới".

Trang chủ Tottenham ra thông báo sa thải HLV Thomas Frank

🔥 Hai bộ mặt khác biệt ở Ngoại hạng Anh và Champions League

Điều khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn là sự đối lập giữa hai đấu trường. Tottenham từng thể hiện bộ mặt đầy hứa hẹn ở Champions League, nhưng lại hoàn toàn bất lực khi trở về Premier League, giải đấu mà họ không thắng kể từ ngày 28/12.

Thay thế Postecoglou, HLV Thomas Frank chỉ trụ được 8 tháng

Trong sáu vòng gần nhất tại giải quốc nội, Tottenham chỉ giành được vỏn vẹn hai điểm. Trận thua Newcastle không chỉ khiến đội bóng lún sâu vào khủng hoảng mà còn châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội từ khán đài. Frank và các học trò liên tục bị la ó trong và sau trận đấu, thậm chí vị HLV này còn phải nghe những tiếng hô “sacked in the morning” (sáng mai sẽ bị sa thải) từ chính cổ động viên đội nhà.

Trước đó, sau thất bại trên sân của Manchester United, trận đấu mà Tottenham gặp bất lợi khi đội trưởng Cristian Romero bị truất quyền thi đấu trong hiệp một, Frank vẫn tỏ ra cứng rắn. Ông khẳng định đội bóng sẽ chiến đấu đến cùng và không né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế trên sân cỏ lại không ủng hộ ông.

💥 “Nỗi ám ảnh rớt hạng” và cái giá phải trả

Trong buổi họp báo trước trận gặp Newcastle, Frank cố gắng né tránh từ “relegation” (xuống hạng), cụm từ đang ám ảnh người hâm mộ "Spurs". Suốt 30 phút trả lời truyền thông, ông chỉ một lần nhắc đến nó, khi so sánh Tottenham với Newcastle năm 2009, đội bóng từng bị đánh giá “quá tốt để xuống hạng” nhưng cuối cùng vẫn rớt hạng.

Tottenham đang có thành tích cực tệ

Frank lập luận rằng nếu Tottenham “cao hơn một chút” trên bảng xếp hạng, câu hỏi sẽ xoay quanh cuộc đua top 4. Nhưng vì họ “không đủ cao”, mọi sự chú ý dồn vào cuộc chiến trụ hạng. Dù vậy, thông điệp của ông vẫn không thay đổi: tập trung vào trận đấu kế tiếp.

“Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đang khát khao chiến thắng”, Frank nhấn mạnh. “Khát khao”. Ông thừa nhận khi đội bóng không thắng đủ nhiều, họ phải trở nên tuyệt vọng theo nghĩa tích cực, đủ quyết liệt để xoay chuyển tình thế.

Thế nhưng, sự thật phũ phàng là Tottenham đã rơi vào vòng xoáy phong độ của một đội bóng trụ hạng thực thụ. Và trong môi trường khắc nghiệt của Premier League, sự kiên nhẫn luôn có giới hạn.

Thomas Frank đã phải trả giá. Tottenham giờ đây bước vào giai đoạn mới, với nhiệm vụ cấp bách: tìm người đủ sức kéo họ ra khỏi vũng lầy trước khi quá muộn.